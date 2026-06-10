Varhan valtuusto päätti hakea lisäaikaa alijäämien kattamiseen
10.6.2026 20:57:19 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluevaltuusto hyväksyi kevätkauden viimeisessä kokouksessaan 10.6.2026 sote-keskusten ja -asemien sijoittumisen sekä teki periaatepäätöksen lisäajan hakemisesta alijäämien kattamiseen.
Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi ajankohtaiskatsauksessaan hyviä uutisia Varhan palvelujen saatavuuden kehityksestä.
Martikainen listasi myös Varhan uusia palveluita.
- Vuoden 2026 alussa Loimaalla aloitti Varhan yhdeksäs ikääntyneiden kuntoutus- ja arviointiyksikkö. Yksiköt tukevat iäkkäiden kotona asumista ja toimintakykyä.
- Keväällä päätettiin avata Tyks Mäntymäkeen uusi akuutti geriatrinen osasto ikääntyneiden päivystyksellisen hoidon sujuvoittamiseksi ja Salossa uusi palliatiivinen poliklinikka.
- Vuoden alussa perustettiin kahdeksan uutta yleislääkärin virkaa eri perhekeskusalueille. Tällä vahvistetaan varhaista tukea ja oikea-aikaista hoitoa perheille.
- Maaliskuussa Turun Mäntymäkeen avattiin uusi ajanvaraukseton päihdevastaanotto Askel.
- Alkuvuodesta 2026 Varha-sovellukseen tuli uutena Tyks Laboratorioiden ajanvaraus sekä avoterveydenhuollon kiireettömät viestit omatiimille sekä englanninkielinen asiointi.
Alijäämien kattamiseen haetaan lisäaikaa
Aluevaltuusto päätti, että Varha hakee lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2027 loppuun. Vuoden 2025 positiivisen tuloksen myötä Varhan ensimmäisinä toimintavuosina kertyneiden alijäämien määrä laski 138 miljoonaan euroon.
Kuluvana vuonna työ on edennyt suunnitellusti, ja vuoden tulosennuste on 98 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämän perusteella edellisten tilikausien alijäämiä jäisi katettavaksi noin 40 miljoonaa euroa ensi vuodesta alkaen.
Varha on arvioinut, että alijäämät olisi mahdollista kattaa vuoden 2027 loppuun mennessä. Eduskunnan on määrä päättää alijäämien kattamisen lisäajan hakemisen mahdollistavasta hyvinvointialuelain muutoksesta ennen eduskunnan kesätaukoa.
Sote-keskuksista ja -asemista päätös
Aluevaltuusto päätti sote-keskusten ja -asemien alueellisesta sijoittumisesta keskiviikkona. Valtuusto hyväksyi palvelustrategiaan päivityksen, jossa nykyiseen sote-keskusten ja asemien alueelliseen sijoittumiseen tuli vain kaksi muutosta.
Turun sote-asemien määrä vähenee vuoden 2029 loppuun mennessä nykyisestä neljästä kolmeen ja Salon seudun osalta sote-asemien määrä nousee nykyisestä yhdestä kahteen.
Taustalla on tulevan palveluverkkosuunnitelman 2027–2029 valmistelu, jonka mukaan Turun Kirkkotien aseman toiminta päättyisi ja Halikon sote-piste muutettaisiin sote-asemaksi. Halikon sote-piste on perusteltua muuttaa tällä valtuustokaudella sote-pisteestä sote-asemaksi sen vakiintuneen palveluvalikoiman ja palvelujen suuren käyttäjämäärän takia.
- Palveluverkon uudistaminen etenee vaiheittain. Luonnokset seuraaviksi vaiheiksi ovat lähdössä lausunnoille, ja päätöksiä palveluverkon tulevaisuudesta on tarkoitus tehdä syksyllä, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo kertoi valtuustolle.
Luonnokset palveluverkon suunnitelmasta vuosille 2027–2029 ja palveluverkon pitkän aikavälin visiosta vuoteen 2037 saakka lähtevät lausunnoille 11.6.2026.
Varha järjestää asukastilaisuuden palveluverkon suunnitelman luonnoksista verkossa torstaina 11.6. 2026 klo 17.30. Liity asukastilaisuuteen
Muut kuin tässä käsitellyt asiat päätettiin esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston syyskauden ensimmäinen kokous on keskiviikkona 30.9.2026 klo 18.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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