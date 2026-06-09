Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 10.6.2026

10.6.2026 19:56:16 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan Maijalan päiväkodin hankesuunnitelmaa. Lautakunta totesi, että hankesuunnitelma vastaa Maijalan päiväkodin tarveselvityksessä asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja tukee varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämistä Espoonlahden alueella. Lautakunta edellyttää, että pysäköintipaikkojen määrän kasvattamisen mahdollisuutta selvitetään sekä saattopysäköinnin että erityisesti henkilökunnan pysäköinnin osalta. Lautakunta painotti hankkeen kiireellisyyttä varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta.

Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin kasvun ja oppimisen toimialaa koskeviin kannanottoihin ja antoi ne lausuntonaan vuoden 2025 arviointikertomuksesta. Kaupunginhallitus toimittaa selvitykset valtuustolle ja tiedoksi tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Avainsanat

päätöksentekoespooKasvun ja oppimisen lautakuntaEspoo: kasvun ja oppimisen lautakunta

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

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