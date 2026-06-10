Pelloilla eletään nyt kiivaan kasvun aikaa

Ruis on tullut tähkälle

Syysviljoista ruis on tullut tähkälle ja kukkii eli heilimöi näinä päivinä. Syysvehnät ovat tulossa tähkälle viikon parin kuluessa. Kasvustot ovat vaihtelevan kuntoisia rankan talven ja kuivan kevään jälkeen, ja 5–60 % alasta jouduttiin kylvämään uudelleen toisella kasvilla. Sateiden toivotaan nyt piristävän kasvustoja.

Syysöljykasvien kukinta on jatkunut jo neljättä viikkoa ja ne alkavat pikkuhiljaa lopetella kukintaansa. Kukkivat kasvustot ovat houkutelleet runsaasti pölyttäjiä. Kasvustojen kunto vaihtelee heikosta tyydyttävään. Syysöljykasvialaa jouduttiin uusimaan 20–85 %:lla kylvetystä alasta eri puolilla Suomea ja osa kasvustoista on jäänyt harvoiksi. Syysrypsi on pärjännyt tänä vuonna syysrapsia paremmin.

Kevätkylvökset ovat kaivanneet vettä

Ensimmäisinä kylvetyt kevätviljat ovat orastuneet tasaisesti, mutta myöhemmissä kylvöksissä on kuivuuden aiheuttamaa aukkoisuutta ja ravinteiden oton häiriöitä. Kevätviljojen oraat arvioidaan laajalti eri puolilla Suomea tyydyttäviksi tai hyviksi. Viljojen kylvöt saatiin pääosin valmiiksi viime viikolla, vain maan pohjoisosissa ovat kylvöt vielä jonkin verran kesken. Uusintakylvöihin ei ole juurikaan jouduttu, ja nyt saatavien sateiden myötä kasvustojen toivotaan tasaantuvan ja pensomisen lisääntyvän.

Kevätviljat kehittyvät vauhdilla, ja se vaatii tarkkailun ja havainnoinnin lisäämistä kasvustoissa. Rikkakasvit ovat lähteneet kasvuun, ja lehtilaikkutautien riskin on nähty kasvavan etenkin lohkoilla, joilla viljaa viljellään vuodesta toiseen viljan perään. Pelloilla on aloitettu rikkakasvien torjuntojen tekeminen, ja torjuntojen arvioidaan onnistuvan hyvin.

Kevätrapsi ja -rypsi, herne, härkäpapu ja sokerijuurikas ovat taimettuneet myös hyvin ja kasvustot ovat tyydyttäviä tai hyviä. Erityisesti hernekasvustot arvioidaan hyviksi ja tasaisiksi. Kevätrapsia ja -rypsiä uhkaavat kuitenkin tuholaiset, joten kasvustojen tarkkailu on tällä hetkellä tärkeää. Kasvustoissa on havaittu poikkeuksellisen aikaisin, jo toukokuun puolella, runsaasti kaalikoita. Myös ensimmäisiä rapsikuoriaisia on jo havaittu kehittyvissä nupuissa lehtiruusukkeen suojassa. Rapsikuoriaiset ovat kevätöljykasvien pahimpia tuholaisia ja ne vioittavat kehittyviä kukkanuppuja, mikä voi pahimmillaan heikentää satoa merkittävästi. Kaalikoin toukat syövät puolestaan lehtiä. Mahdollisiin torjuntatoimiin joudutaan ryhtymään, mikäli kaalikoin toukkien ja rapsikuoriaisten määrät ylittävät torjuntakynnyksen.

Säilörehun korjuu on alkanut

Ensimmäisen säilörehusadon korjuu on päässyt vauhtiin eri puolilla Suomea viime ja tällä viikolla. Korjuussa ollaan siten hieman normaalia aikataulua aikaisemmassa, ja parhaimmillaan jo puolet alasta on korjattu. Korjuuolosuhteet ovat olleet toistaiseksi hyvät. Nurmisadosta on tulossa tyydyttävä tai hyvä, Pohjanmaan alueella jopa erinomainen. Kevään viileä ja kuiva sää hidastutti nurmen kehitystä, ja kuivuuden pelätään heikentäneen nurmirehun laatua.

Kotimaista varhaisperunaa, vihanneksia ja mansikoita juhannukseksi

Lämmin sää on jouduttanut avomaan vihannesten kasvua. Länsi-Suomessa alkaa olla paikoittain pulaa kasteluvedestä, kun tärkeät jokivedet ovat hyvin matalalla. Itä-Suomessa on tullut runsaita sateita, mikä on ollut erittäin tervetullutta pitkään jatkuneen kuivan kauden takia.

Varhaisperunan tarjonta lisääntyy kaiken aikaa, ja juhannukseksi saadaan varhaisperunaa usealta seudulta. Varhaisvihanneksista on saatu kauppojen hyllyille ja toripöydille ensimmäisiä avomaankurkkuja, varhaiskaalia ja tarhahernettä nippuvihannesten lisäksi. Raparperin satokausi jatkuu parhaimmillaan. Sen sijaan kotimaisen parsan saanti loppuu juhannukseen mennessä. Myös kasvihuonevihannekset tuottavat nyt paljon satoa.

Mansikkaa valmistuu yhä pääasiassa kasvutunneleista, mutta ensimmäisiä mansikoita poimitaan jo avomaalta maan lounaisosissa. Osa lajikkeista on vasta kukassa, sillä eri lajikkeiden ja myös viljelymenetelmien avulla jaksotetaan mansikkasadon valmistumista pidemmälle ajalle. Mansikan pääsatokauden avomaalla arvioidaan alkavan juhannuksena. Myös ensimmäiset vadelmat kasvutunneleista ovat jo myynnissä. Herukat ovat raakilevaiheessa. Marjakasveilla on paikallisesti talvehtimisvaurioita, mutta vadelma on talvehtinut hyvin, koska talvella ei ollut leutoja jaksoja, jotka olisivat herättäneet versot kasvuun liian aikaisin.

Lisätietoja

Kasvutilannekatsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta. Lisätietoja antavat peltoviljelyn osalta Sari Peltonen, puh. 050 341 4406, sari.peltonen@proagria.fi ja puutarhakasvien osalta Arto Vuollet, puh. 050 476 1180, arto.vuollet@slf.fi.

Kasvutilannekatsaukset ovat luettavissa myös osoitteessa www.proagria.fi/ajankohtaista.

Seuraava tiedote julkaistaan poikkeuksellisesti jo keskiviikkona 24.6.

Heinäkuussa kasvutilannetiedotuksessa on tauko, jonka jälkeen julkaistaan tiedote elokuussa 20.8. ja viimeinen syyskuussa 24.9.

Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta paikallisilta ProAgria Keskuksilta:

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Juha-Matti Toppari 043 8252 806, nurmet Sari Vallinhovi 0400 764 217

ProAgria Etelä-Savo, Atso Mehto 050 468 0454, Ainomaria Räisänen 050 440 6524

ProAgria Etelä-Suomi

Etelä-Karjala, Anne Tolonen 050 302 4670, nurmet Asko Laapas 040 721 9991

Kanta-Häme, Vesa Koivula 040 709 2450

Kymenlaakso, Mikko Kemppi 040 709 2489, Netta Leppäranta 040 537 3453

Pirkanmaa, Tuomas Granni 0400 859 399

Päijät-Häme, Raita Laaksonen 041 730 7059, Olli Suntiola 040 769 7009

Uusimaa, Marko Sairasalo 041 731 4230, Tiia Vilkman 050 599 9349

Erikoiskasvit, avomaan puutarhakasvit, Marja Kallela 040 513 3118

ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Nora Lindroos 040 565 7244, varahenkilö Peter Fritzén 0400 688 507

ProAgria Itä-Suomi

Kainuu, Maarit Partanen 050 350 9252

Pohjois-Karjala ja Joensuun seutu, Suvi Myller 0403012402, Pielisen alue Kati Ronkainen 040 301 2462, puutarha Päivi Turunen 040 301 2452

Pohjois-Savo, Roni Riekki 040 179 5001, Jukka Hiltunen 0400 209 707, puutarha Henriikka Niiro 0400 375 584

ProAgria Keski-Pohjanmaa, Ville Myllylä 050 598 7228, varahenkilö Riikka Rinta-aho 040 523 4116

ProAgria Keski-Suomi, Lauri Lehtilä 040 587 3245, Hanna-Maria Laukkanen 043 826 9715, Jarkko Nurminen 043 826 9719, Eeva-Liisa Neuvonen 0400 747 289, puutarha Marjo Marttinen 0400 648 275

ProAgria Länsi-Suomi

Etelä-Satakunta, Juho Moisio 0400 838924

Pohjois-Satakunta, Elisa Kivioja 050 5412042

Varsinais-Suomi Jarmo Pirhonen 050 569 6885

nurmet Jarkko Storberg 0400 849 992, puutarha Lotta Palo 050 664 72

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Emil Hästbacka, 044 4314 212, varahenkilö Johan Holmström 050 464 3270

ProAgria Pohjois-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa, nurmet ja luomu Olli Valtonen, 040 735 5519, nurmet Henna Lehtosaari-Vähäkuopus 041 730 8242, Anniina Säisä 043 826 6492, Marika Sohlo 043 8266 494

Lappi, Enni Ylitalo 050 465 9364, Heta Ylijääskö 050 468 7766

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Fredrik Svanberg 0457 345 7780, puutarha Pernilla Gabrielsson 0457 382 3070

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, 050 4417 511, puutarha Kaisa Haga 050 911 5920