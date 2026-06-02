LOGOMON MOVE·5D VALITTIIN HUNGRY FOR FINLAND -RUOKAMATKAILUKILPAILUN 2026 FINALISTIKSI

Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.

Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.