LOGOMON MOVE·5D VALITTIIN HUNGRY FOR FINLAND -RUOKAMATKAILUKILPAILUN 2026 FINALISTIKSI
11.6.2026 09:23:19 EEST | LOGOMO | Tiedote
Logomon Move·5D -elämysillallinen on valittu yhdeksi Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailun 2026 kahdenkymmenen finalistin joukkoon. Kilpailu etsii Suomen parhaita ruokamatkailuelämyksiä, ja tänä vuonna mukaan pyrki ennätyksellinen 141 elämystä eri puolilta Suomea.
Move·5D on Turun Logomossa sijaitseva immersiivinen tapahtumatila, jossa järjestetään elämyksellisiä illalliskokemuksia. Näissä ruoka, tarina ja elämys yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Finalistivalinta on tunnustus konseptille, joka on jo herättänyt laajaa kiinnostusta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin matkailuvieraissa.
– Hungry for Finland -finalistivalinta on hieno tunnustus koko tiimillemme ja osoitus siitä, että rohkea, elämyksellinen ruokatuote löytää paikkansa suomalaisen ruokamatkailun huipulta. Move·5D on ennenkokematon yhdistelmä gastronomian, tarinankerronnan ja multisensorisen kokemuksen parhaimmistoa, kommentoi Logomon markkinointipäällikkö Mari Pirilä
Kilpailun arviointiraati on kiinnittänyt erityistä huomiota elämykselliseen tuotteistukseen, tarinallisuuteen, paikallisuuteen sekä tuotteen helppoon varattavuuteen ja ostettavuuteen – kaikkiin osa-alueisiin, jotka ovat Move·5D:n ytimessä.
Voittajat julkistetaan Hungry for Food Design -seminaarissa Helsingin kaupungintalolla torstaina 24.9.2026.
Move·5D konsepti uudistuu syyskaudella
Move·5D:n elämykset vaihtuvat teemoittain, mikä takaa jokaiselle vierailukerralle uuden kokemuksen. Syksyllä 2026 avataan upea uusi teema. Valmistaudu matkalle, jossa gastronomia ja tarina kuljettavat sinut kohti tuntemattomia makuja.
Pöytävaraukset uuteen seikkailuun aukeavat pian.
Lisätietoja: logomo.fi/move5d
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari Pirilä
markkinointipäällikkö
Logomo Oy
mari.pirila@logomo.fi
044 7503818
www.logomo.fi
Kuvat
Logomo on Turussa sijaitseva monipuolinen ja näyttävä tapahtumatalo entisessä VR:n konepajassa, rautatieaseman yhteydessä ja aivan ydinkeskustan tuntumassa. Logomo tarjoaa puitteet konserteille, kokouksille, seminaareille, kongresseille, messuille, näyttelyille sekä yksityistilaisuuksille. Vuonna 2025 Logomossa vieraili yli 300 000 kävijää ja talossa järjestettiin yli 1000 tapahtumaa.
Logomon toimitiloissa työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
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