Hyvinkääläisen villatehtaan historiaa esittelevä Valvillan tehdasmuseo uudistui

Hyvinkään villatehtaan vehreällä sisäpihalla sijaitseva pieni Valvillan tehdasmuseo kätkee sisäänsä tarinoita yli sadan vuoden ajalta. Ne kertovat kuinka Ossian Donnerin (1866–1957) perustamasta villakehräämöstä kasvoi alansa suurin yritys Pohjoismaissa, ja miten villaiset tuotteet valloittivat sydämiä niin kotimaassa kuin maailmallakin.

”Monet muistavat vieläkin Villayhtymän matkahuovat ja Rondo-käsityölangat, mutta moniko tietää, että edelleen myynnissä olevat Nalle- ja 7 veljestä-langat ovat alun perin nekin Hyvinkään villatehtaan tuotteita”, museonjohtaja Tuomas Ravea pohtii.

Villainen vuosisata -näyttelyn yhteydessä museokävijä pääsee tutustumaan Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo:n toteuttamaan Hyvinkään villatehtaan vesitornin 3D-malliin, tehdasalueesta toteutettuun tarinakarttaan, sekä tehtaan historiasta kertoviin dokumenttifilmeihin. Perheen pienemmille uusitusta näyttelystä löytyvät tutkittaviksi tehdassalin ja työväenasunnon pienoismallit. Tehtaan pihalta on hienot näkymät entiselle tehdasalueelle: mm. punatiilisiin kutomo-, kehruu- ja konttorirakennuksiin.

Valvillan tehdasmuseo on osa Suomen teollisuusperintöreittiä ja Euroopan neuvoston European Route of Industrial Heritage -matkailureittiä.

Villainen vuosisata – Hyvinkään villatehdas 1892–1991

Kankurinpolku 4-6, Hyvinkää

Avoinna 2.6.–30.7. ti-la 11-16

Lisätietoja:

Tuomas Ravea

Museonjohtaja

Museokeskus Taika

p. 040 709 5578

tuomas.ravea@hyvinkaa.fi

www.museokeskustaika.fi