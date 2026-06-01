Museokeskus Taika

Hyvinkääläisen villatehtaan historiaa esittelevä Valvillan tehdasmuseo uudistui

11.6.2026 09:36:45 EEST | Museokeskus Taika | Tiedote

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Uusi Villainen vuosisata – Hyvinkään villatehdas 1892–1991 -näyttely on avautunut Valvillan tehdasmuseossa Hyvinkäällä.

Hyvinkään villatehtaan vehreällä sisäpihalla sijaitseva pieni Valvillan tehdasmuseo kätkee sisäänsä tarinoita yli sadan vuoden ajalta. Ne kertovat kuinka Ossian Donnerin (1866–1957) perustamasta villakehräämöstä kasvoi alansa suurin yritys Pohjoismaissa, ja miten villaiset tuotteet valloittivat sydämiä niin kotimaassa kuin maailmallakin.

”Monet muistavat vieläkin Villayhtymän matkahuovat ja Rondo-käsityölangat, mutta moniko tietää, että edelleen myynnissä olevat Nalle- ja 7 veljestä-langat ovat alun perin nekin Hyvinkään villatehtaan tuotteita”, museonjohtaja Tuomas Ravea pohtii.

Villainen vuosisata -näyttelyn yhteydessä museokävijä pääsee tutustumaan Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo:n toteuttamaan Hyvinkään villatehtaan vesitornin 3D-malliin, tehdasalueesta toteutettuun tarinakarttaan, sekä tehtaan historiasta kertoviin dokumenttifilmeihin. Perheen pienemmille uusitusta näyttelystä löytyvät tutkittaviksi tehdassalin ja työväenasunnon pienoismallit. Tehtaan pihalta on hienot näkymät entiselle tehdasalueelle: mm. punatiilisiin kutomo-, kehruu- ja konttorirakennuksiin. 

Valvillan tehdasmuseo on osa Suomen teollisuusperintöreittiä ja Euroopan neuvoston European Route of Industrial Heritage -matkailureittiä.

Villainen vuosisata – Hyvinkään villatehdas 1892–1991
Kankurinpolku 4-6, Hyvinkää
Avoinna 2.6.–30.7. ti-la 11-16

Lisätietoja:

Tuomas Ravea
Museonjohtaja
Museokeskus Taika

p. 040 709 5578
tuomas.ravea@hyvinkaa.fi
www.museokeskustaika.fi

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Kuvat

Työvuoro päättyy.
Työvuoro päättyy.
Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
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Valvillan tehdasmuseo, 2009.
Valvillan tehdasmuseo, 2009.
Sari Kekki / Hyvinkään kaupunki
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Naiset poseeraavat kahden kutomakoneen välissä. Edessä sisarukset vas. Fanni Närhi ja oik. Anni Peltonen os. Virtanen, 1920-luvun alku.
Naiset poseeraavat kahden kutomakoneen välissä. Edessä sisarukset vas. Fanni Närhi ja oik. Anni Peltonen os. Virtanen, 1920-luvun alku.
Kuva: Leo Juslin / Hyvinkään kaupunginmuseo
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Mainoskuva Rondon Presto urheilulangoista, 1969.
Mainoskuva Rondon Presto urheilulangoista, 1969.
Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
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Yhdistyneiden villatehtaiden palokalustovarasto, jonne syntyi myöhemmin Valvillan tehdasmuseo.
Yhdistyneiden villatehtaiden palokalustovarasto, jonne syntyi myöhemmin Valvillan tehdasmuseo.
Kuva: Hyvinkään kaupunginmuseo
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