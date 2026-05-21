LV tuo kotimaisen dermatologisen ihonhoitosarjan päivittäistavarakauppaan: Derma by LV

Tilastojen valossa iho-ongelmat yleistyvät jatkuvasti, ja moni suomalainen tietää, että iho voi joskus oireilla tavallista enemmän. LV vastaa tähän tarpeeseen lanseeraamalla päivittäistavarakauppoihin suunnatun Derma by LV-ihonhoitosarjan, joka tarjoaa ihotyypeittäin ja iho-ongelmiin formuloituja tuotteita. Derma by LV on suunniteltu atooppisuuteen taipuvaiselle kuivalle, herkälle ja reagoivalle iholle. Aiemmin dermokosmetiikka on ollut saatavilla pääasiassa vain apteekeissa.



"Halusimme tehdä tehokkaasta dermatologisesta ihonhoidosta saavutettavaa kaikille suomalaisille tuomalla uuden sarjamme päivittäistavarakauppoihin, joista ihonhoito- ja kosmetiikkatuotteet yhä useammin ostetaan. Derma by LV yhdistää tieteellisen asiantuntemuksen, tutkittujen aktiiviaineiden tehon ja arjen ymmärryksen, ja sen löytää nyt suoraan päivittäistavarakaupan hyllyltä", kertoo LV:n Brand Manager Sanni Väinölä.





Derma by LV -sarjan tuotteet on kehitetty Bernerin omassa Tutkimus- ja kehitysyksikössä Helsingissä, jossa työskentelee huippuammattilaisten tiimi, jolla on kymmenien vuosien kokemus herkän ihon tuotteiden kehittämisestä. Tuotekehitysprosessissa oli mukana myös yli 20 hengen kokemusasiantuntijaryhmä, eli kuluttajia, jotka etsivät helpotusta omiin iho-ongelmiinsa ja arkeensa. Tuotteet valmistetaan Bernerin tuotantolaitoksilla Helsingissä ja Heinävedellä ja niillä on Avainlippu-tunnus.

Kahdeksan tuotetta kasvojen, silmänympärysihon ja vartalon hoitoon

Derma by LV koostuu kahdeksasta toisiaan täydentävästä tuotteesta, jotka kattavat kasvojen, silmänympärysihon ja vartalon hoidon. Sarjaan kuuluu lisäksi öljyseerumi, joka on saatavilla vain Citymarketeista.



Sarja rauhoittaa, tasapainottaa ja vahvistaa ihoa, ja sen aktiiviaineet, kuten keramidit, peptidiyhdisteet, hyaluronihappo, inuliini ja Ectoin, on kehitetty bioteknologisesti. Niitä täydentävät ihoa tukevat luonnonaktiivit CICA-uute, sheavoi, squalaani ja bisabolol. Bioteknologisesti tuotettu tarkoittaa, että aktiiviaineet valmistetaan hallitusti hyödyntämällä soluja, mikro-organismeja tai niiden molekyylitoimintoja.







Kliinisesti todistettu teho





Derma by LV erottuu päivittäistavarakaupan valikoimassa olevista ihonhoitotuotteista kliinisesti tutkitulla teholla ja herkän ihon formuloinnillaan. Sarjan kärkituotteille on tehty riippumattomat kliiniset tutkimukset, jotka osoittavat tuotteiden toimivan nopeasti ja tehokkaasti.





CICA Repair & Rescue Cream vahvistaa ihon suojamuuria todistetusti: tutkimuksessa ihon kosteuden haihtuminen (TEWL) väheni neljän tunnin kuluttua levityksestä 11 prosenttia, ja jopa 81 prosentilla testipaneelista havaittiin mitattavaa parannusta ihon suojamuurissa



Restore & Soothe Rich Cream taas tuo välittömän helpotuksen ärtyneelle iholle: jo 30 sekunnin kuluttua levityksestä kihelmöinti väheni 50 prosenttia, ja viiden minuutin kuluttua kihelmöinti ja ärsytys olivat vähentyneet lähes 70 prosenttia (68,4 %).



Hydra Toner kosteuttaa ihoa nopeasti ja tehokkaasti. Jo 30 minuutin kuluttua levityksestä ihon kosteus nousi 17 prosenttia, ja kosteuttava vaikutus säilyi 8 tunnin ajan. Tuote oli hyvin siedetty kaikilla koehenkilöillä. Myös käyttökokemus sai kiitosta: tuote ei jätä ihoa tahmaiseksi ja imeytyy nopeasti.





Tuotesarjan tuotteet





Derma by LV Pre-Treat & Soothe Hydra Toner 200 ml

Rutiinin ensimmäinen hoitokerros: kevyt, öljytön kasvovesi, joka kosteuttaa tehokkaasti heti puhdistuksen jälkeen ja rauhoittaa kiristyksen tunnetta. Se auttaa ihoa pysymään kosteutettuna ja tasapainoisena ennen seerumia ja voidetta.





Derma by LV Anti-Redness & Soothing Serum 40 ml

Täsmäseerumi punoittavalle ja reagoivalle iholle: se rauhoittaa ja auttaa vähentämään punoitusta, samalla kun se kosteuttaa ja tasoittaa ihon pintaa.





Derma by LV Soothe & Hydrate Eye Gel 15 ml

Öljytön silmänympärysgeeli, joka kosteuttaa tehokkaasti ja rauhoittaa herkkää silmänympärysihoa. Öljyttömyytensä ansiosta sopii myös henkilöille, joilla on ripsien pidennykset. Helpottaa kuivuuden ja kiristyksen tunnetta ja tekee ihotuntumasta miellyttävämmän.





Derma by LV Protect & Hydrate Cream 50 ml

Kevyt kasvovoide, joka kosteuttaa ja auttaa suojaamaan ihoa päivän rasitukselta, ja jättää ihon pehmeäksi ilman raskasta tunnetta.





Derma by LV Restore & Soothe Rich Cream 50 ml

Todellinen tehotuote, täyteläinen kasvovoide iholle, joka kaipaa enemmän: ravitsee, rauhoittaa ja antaa pitkäkestoisen suojan. Iho tuntuu nopeasti pehmeämmältä.





Derma by LV Restore & Rebuild Night Cream 50 ml

Yövoide, joka auttaa ihoa palautumaan yön aikana: tukee kollageenin määrän lisääntymistä iholla, suojamuurin uusiutumista, vähentää kosteuden haihtumista ja tukee ihon kimmoisuuden tunnetta.





Derma by LV CICA Repair & Rescue Cream 40 ml

Monikäyttöinen täsmävoide kuiville ja ärtyneille kohdille: muodostaa iholle suojaavan kerroksen, rauhoittaa ja tukee suojamuurin korjaantumista.





Derma by LV Soothe & Relieve Moisture Lotion 300 ml

Rauhoittava vartalovoide, joka kosteuttaa ja helpottaa kuivuuden aiheuttamaa kutinan tunnetta. Helposti levittyvä voide palauttaa ihon pehmeyden ja joustavuuden.

Derma by LV Nourish & Revive Oil Serum 30 ml (vain Citymarketit)

Intensiivisesti ravitseva öljyseerumi, joka palauttaa ihon elinvoiman ja joustavuuden. toimii antioksidanttisena suojakilpenä ympäristön rasitusta vastaan ja korjaa kuivan, karhean ihon pinnan välittömästi pehmeäksi.





Saatavuus ja hinnat





Derma by LV -sarja saapuu päivittäistavarakauppoihin syksyllä 2026. Sarjaa myydään kokonaisuutena Prismoissa, Citymarketeissa, Sokoksilla ja Tokmanneilla. Tuotteiden suositushinnat ovat 14,90–18,90 euroa.







Lisätietoja

Sanni Väinölä, Brand Manager, s-posti: sanni.vainola@berner.fi, puh. +358 50 501 8744

Tuotenäytteet

Berner kuluttajapalvelu, s-posti: kuluttajapalvelu@berner.fi, p . 020 791 4050