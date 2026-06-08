ABB investoi meriteollisuuden ratkaisujen palvelu- ja toimituskapasiteettiin laajentamalla toimitilojaan Raisiossa ja Helsingin Vuosaaressa

ABB:n meriteollisuuden huolto- ja varaosatoiminnot uusiin tiloihin Raisiossa

ABB panostaa meriteollisuuden liiketoimintaansa Varsinais-Suomessa ja avaa elokuussa 2026 uuden logistiikka- ja huoltokeskuksen Raision Leilimaalle. Uudisrakennus valmistuu kesällä ja se tulee ABB:n Marine & Ports -liiketoiminnan käyttöön. Modernit, liiketoiminnan tarpeisiin räätälöidyt toimitilat vahvistavat ABB:n kykyä palvella meriteollisuuden asiakkaita Azipod®-propulsiojärjestelmien varaosa- ja huoltopalvelutehtävissä ja vastata asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin.

– Raision huoltokeskuksen sijainti on logistisesti optimaalinen ABB:n kansainvälisen meriteollisuuden asiakkaiden huolto- ja palveluliiketoiminnan vaatimuksille. Vahvasti kehittynyt toimintamme vaatii pinta-alaltaan ja toiminnoiltaan nykyaikaiset tilat, joissa yhteistyö ja työskentely on tehokkaampaa. Huoltokeskuksen kautta tuetaan monipuolisesti vaativissa ympäristöissä operoivia aluksia, kuten risteilyaluksia ja jäänmurtajia, mikä edellyttää meiltä erinomaista toimintavalmiutta, kertoo Marine Propulsion Service Suomen liiketoiminnasta vastaava Heikki Juvonen.

Uusi huolto- ja palvelukeskus lähes kolminkertaistaa nykyiset, pitkään palvelleet tilat ja parantaa palvelutasoa entisestään. Raision tiloihin siirtyy noin 60 työntekijää Turusta rakennustöiden valmistuttua.

Azipod®-propulsiojärjestelmien tuotekehitys-, testaus- ja koulutustilat laajentuvat Helsingin Vuosaaressa

ABB:n Marine & Ports -liiketoiminta laajentaa toimitilaansa Helsingissä ja investoi Vuosaaren Marine House -kiinteistön yhteyteen rakennettavaan lisäsiipeen. Uudisosa tarjoaa nykyaikaiset ja tehokkaat tilat asiakkaiden Factory Acceptance Test (FAT) eli tehdashyväksyntätestaukselle ja Marine Academy -koulutuspalveluille sekä laboratorio- tuotekehitys- ja toimistotyölle, ja palvelee siten kattavasti liiketoimintayksikön keskeisiä toimintoja.

– ABB kokoaa suuret yli 7.5 MW:n Azipod®-potkurit sekä suunnittelee voimalaitos- ja ohjausjärjestelmät Vuosaaren kampuksella. Integroitu ja moderni toimitilaratkaisu vahvistaa merkittävästi palvelu- ja kilpailukykyämme globaaleilla markkinoilla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Henkilöstömme on kasvanut noin 200 henkilöllä viime vuosina, ja tarkoituksenmukaiset tilat parantavat saumatonta yhteistyötä tuotekehityksessä ja testauksessa, sanoo ABB Oy:n Marine & Ports -divisioonan Suomen liiketoimintajohtaja Timo Marttinen.

Panostamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen ABB rakentaa tulevaisuuden energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä teknologiaratkaisuja. Uusi lisäsiipi laajentaa Vuosaaren toimitiloja 5000 neliömetrillä ja täyttää entistä paremmin kriittisten toimintojen kuten tehtaalla suoritettavien testaus- ja hyväksyntäkokeiden vaatimukset. Suuremmat tilat tarjoavat mahdollisuuden vastata kasvaneeseen kysyntään ja palvella asiakkaiden monipuolisia tarpeita. Uudisrakennuksen työt käynnistyvät kesällä ja sen on suunniteltu valmistuvan 2027.

– Toimitilojen laajennuksiin kohdistuvilla investoinneilla vahvistamme ABB:n johtavaa asemaa meriteollisuuden teknologiaratkaisujen tarjoajana ja edellytyksiämme vastata asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa, toteaa Timo Marttinen.

ABB on sähköistämisen ja automaation globaali teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Yhdistämällä suunnittelun ja digitalisoinnin asiantuntemuksensa ABB auttaa teollisuuden eri toimialoja toimimaan korkealla suorituskyvyllä lisäten samalla niiden toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja kestävyyttä, jolloin ne menestyvät paremmin. ABB:llä tämä tiivistyy ajatukseen "Engineered to Outrun". Yhtiöllä on yli 140 vuoden historia ja noin 110 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. ABB:n osakkeet on listattu SIX Swiss Exchangen (ABBN) ja Nasdaq Tukholman (ABB) pörsseissä. www.abb.com