Espoossa ja Kauniaisissa toisen asteen opinnot aloittaa syksyllä 2026 yhteensä lähes 4300 oppivelvollista nuorta
11.6.2026 10:02:50 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kaupungin lukioissa opiskelupaikka aukesi 2661 uudelle opiskelijalle (vuonna 2025: 2401), Kauniaisten lukiossa 134, Espoon Steinerkoulun lukiossa 26 sekä Gymnasiet Grankulla Samskolassa 97 nuorelle.
Aloituspaikkoja on varattu syksyllä 2026 alkavaan suomenkieliseen lukiokoulutukseen 66,3 %:lle Espoon perusopetuksen päättävistä oppilaista. Ensisijaisia hakijoita kevään yhteishaussa Espoon suomenkielisiin lukioihin oli 2707 (vuonna 2025: 2599). Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi siis 108 opiskelijalla edellisestä vuodesta.
Espoon ruotsinkielisen lukion Mattlidens gymnasiumin yleislinjalle haki ensisijaisia hakijoita 146, aloituspaikkoja oli 175. Mattlidens gymnasiumin IB-linjalle haki ensisijaisia hakijoita 54, aloituspaikkoja oli 50. Lukion uudella urheilulinjalla on aloituspaikkoja 25. Ensisijaisia hakijoita sille oli 35. Aloituspaikkoja on varattu ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen 64 %:lle Espoon ruotsinkielisen perusopetuksen päättävistä oppilaista. Kauniaisten ruotsinkielisessä lukiossa aloittaa syksyllä 97 uutta opiskelijaa.
Omniaan valittiin yhteishaussa yhteensä 1728 uutta opiskelijaa, joista 1368 on oppivelvollisia.
Yhteensä Espoossa ja Kauniaisissa toisen asteen opinnot pääsee aloittamaan syksyllä lähes 4300 oppivelvollista nuorta.
Espoon lukioiden sisäänpääsykeskiarvot ja pisterajat
Paikan Espoon kaupungin lukiosta sai tänä vuonna alimmillaan 7,67 lukuaineiden keskiarvolla (viime vuonna alin sisäänpääsykeskiarvo oli 7,75). Vaikeinta oli päästä Otaniemen ja Tapiolan lukioihin, joihin vaadittiin 9,17 keskiarvo. Eniten sisäänpääsykeskiarvo nousi Tapiolan lukioon; viime vuonna alin keskiarvo sinne oli 9,08. Sisäänpääsypistemäärät nousivat eniten Otaniemen lukion matematiikka-luonnontiedelukiossa: tänä vuonna sisäänpääsypistemäärä oli 17,88 (viime vuonna 16,90 pistettä). Keskiarvojen lasku lähes kaikkiin lukioihin selittyy osittain sillä, että aloituspaikkoja oli peräti 262 enemmän kuin edellisvuonna.
Suurin nousu Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden hakijamäärissä edelliseen vuoteen verrattuna oli Matinkylän lukion (+30,1 % ensisijaisia hakijoita, yleislinjalle +39,2 % ensisijaisia hakijoita), Tapiolan lukion (+19,8 % ensisijaisia hakijoita) ja Kuninkaantien lukion (+17,1 % ensisijaisia hakijoita) hakijamäärissä viime vuoteen verrattuna. Yleislukiokoulutuksen lisäksi hakijoita kiinnostivat Espoon lukioiden painotukset, linjat ja erityistehtävät. Otaniemen lukion teatterin ja median linjan ensisijaisten hakijoiden määrä nousi 26,2 %. Keskimäärin Espoon suomenkieliseen lukiokoulutukseen hakeutui 1,12 opiskelijaa yhtä opiskelupaikkaa kohti.
Espoon kaupungilla on kymmenen suomenkielistä lukiota ja yksi ruotsinkielinen lukio, joissa opiskelee syksyllä yhteensä lähes 8 000 opiskelijaa. Kaikissa Espoon kaupungin lukioissa on laadukas yleislukio sekä osassa painotus (kieli-, media- ja yhteiskuntatiedepainotus) tai linjoja (liikunta- ja kuvataidelinjat sekä teatterin ja median linja). Espoossa on kahdella lukiolla on valtakunnallinen erityistehtävä: Tapiolassa musiikkilukio ja Otaniemessä matematiikka- ja luonnontiedelukio, ja valtakunnalliseen erityistehtävään liittyen Otaniemen lukiolla on valtakunnallinen kehittämistehtävä luonnontieteissä.
Omnian uusi kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto kiinnosti nuoria
Omniaan valittiin vuoden 2026 yhteishaussa yhteensä 1728 uutta opiskelijaa. Viime vuoteen verrattuna hakijamäärä kasvoi eniten sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa sekä ajoneuvoalan perustutkinnossa.
Uutena koulutuksena Omnia käynnistää elokuussa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, johon valittiin 50 uutta opiskelijaa. Uusi koulutus vastaa alan työvoimatarpeeseen Espoossa ja tukee myös kaupungin investointeja lapsiin ja nuoriin sekä uusiin päiväkoteihin.
Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen valittiin 270 opiskelijaa. TUVA-koulutusta järjestetään Omnian Tapiolan, Espoon keskuksen ja Kirkkonummen toimipisteissä.
Opiskelijavalinnan tulokset
Valintatulokset julkaistaan 11.6.2026. Opetushallitus lähettää tuloksista kertovan sähköpostin hakijoille. Tulokset näkyvät myös Oma Opintopolku -sivustolla.
Omnian valintatulokset löydät osoitteesta www.omnia.fi/yhteishaku(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan) (ulkoinen linkki).
Espoon kaupungin lukiot eivät julkaise valittujen nimiä nettisivuilla.
Vapaat aloituspaikat jatkuvassa haussa 11.6. alkaen
Viherlaakson lukion kuvataidelinjalle aukeaa kaksi (2) paikkaa jatkuvaan hakuun 11.6.2026 alkaen. Voit hakea osoitteessa www.opintopolku.fi(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan). Lisätietoja hakemisesta ja pääsykokeesta osoitteessa https://www.espoo.fi/fi/viherlaakson-lukio.
Espoon steinerkoulun lukion elokuvailmaisun linjalle aukeaa kuusi (6) paikkaa jatkuvaan hakuun 11.6.2026. Voit hakea osoitteessa www.opintopolku.fi(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan). Lisätietoja hakemisesta ja pääsykokeesta osoitteessa https://www.espoonsteinerkoulu.fi/(ulkoinen linkki, avautuu uuteen ikkunaan)
Tulosten selvittyä toimi näin
Jos sait opiskelupaikan, otathan sen vastaan sähköpostiin saamastasi linkistä viimeistään torstaina 25.6.2026. Voit saada ylemmän hakutoiveesi paikan varasijalta. Jos haluat varasijalta tarjotun opiskelupaikan, ota se vastaan mahdollisimman nopeasti; viimeistään 14 vuorokauden aikana tai menetät paikan. Varasijoja tarjotaan 14.8.2026 asti.
Jos et vielä saanut opiskelupaikkaa, saat apua paikan löytämiseen mm. Ohjaamotalosta.
Sivustolle Tietoa yhteishausta on koottu tietoa, kuinka toimit saatuasi opiskelupaikan, olet varasijalla korkeampaan hakukohteeseen tai, jos jäit ilman opiskelupaikkaa. Kaikille oppivelvollisille taataan jatko-opiskelupaikka.
Lukuvuosi Espoon lukioissa alkaa torstaina 13.8.2026.
Omniassa uusien opiskelijoiden opetus alkaa sekä ammatillisessa että TUVA-koulutuksessa
ke 5.8.2026
Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa aloittamaan opinnot elokuussa!
Lukiokoulutus | Espoon kaupunki
Etusivu |Omnia
|Suomenkieliset lukiot (linja tai erityistehtävä)
|Aloituspaikat 2026
|Valitut 2026
|Alin keskiarvo 2026
|Alin keskiarvo 2025
|Alin pistemäärä 2026
|Alin pistemäärä 2025
|Espoon yhteislyseo
|275
|275
|7,67
|7,77
|Espoonlahden lukio
|216
|216
|8,25
|8,33
|Etelä-Tapiolan lukio
|140
|140
|8,83
|9,00
|Etelä-Tapiolan lukio (IB-linja)
|50
|50
|8,86
|9,00
|Haukilahden lukio
|120
|120
|8,69
|9,00
|Haukilahden lukio (urheilulinja)
|75
|75
|15,29
|15,49
|Kuninkaantien lukio
|230
|230
|8,42
|8,75
|Leppävaaran lukio
|181
|181
|8,08
|8,23
|Leppävaaran lukio (urheilulinja)
|75
|75
|12,47
|12,77
|Matinkylän lukio
|270
|270
|8,50
|8,50
|Matinkylän lukio (kuvataidelinja)
|25
|25
|13,02
|13,08
|Otaniemen lukio
|319
|319
|9,17
|9,42
|Otaniemen lukio (matematiikka-luonnontiedelukio)
|72
|72
|17,88
|16,90
|Otaniemen lukio (teatterin ja median linja)
|25
|25
|16,27
|15,75
|Tapiolan lukio
|130
|130
|9,17
|9,08
|Tapiolan lukio (musiikkilukio)
|30
|30
|16,53
|16,25
|Viherlaakson lukio
|155
|155
|7,67
|7,75
|Viherlaakson lukio (kuvataidelinja)
|25
|23
|9,25
|10,92
|Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin valitut yhteensä
|2413
|2411
|Kauniaisten lukio
|105
|105
|8,50
|8,33
|Kauniaisten lukio (bisneslinja)
|29
|29
|8,95
|8,78
|Espoon Steinerkoulun lukio
|22
|22
|7,60
|7,80
|Espoon Steinerkoulun lukio (elokuvailmaisu)
|10
|4
|11,53
|10,73
|Espoon kaupungin ja Kauniaisten suomenkielisiin lukioihin valitut yhteensä
|2579
|2571
|Ruotsinkieliset lukiot (linja tai erityistehtävä)
|Mattlidens gymnasium
|175
|175
|7,67
|7,58
|Mattlidens gymnasium (idrottslinje)
|25
|25
|-
|12,31
|-
|Mattlidens gymnasium (IB-linjen)
|50
|50
|8,64
|8,71
|Espoon kaupungin ruotsinkielisiin lukioihin valitut yhteensä
|250
|250
|Gymnasiet Grankulla Samskola
|97
|97
|8,54
|8,67
|Espoon kaupungin ja Kauniaisten ruotsinkielisiin lukioihin valitut yhteensä
|347
|347
Lähde: Opintopolku 11.6.2026 klo 9.10 Vain osa niistä hakijoista, joilla on taulukossa mainittu keskiarvo on päässyt kyseiseen lukioon. Linjojen pistemäärät eivät ole toisiinsa nähden suoraan vertailukelpoisia. Varasijat ovat voimassa 14.8.2026 asti, minkä takia alimmat keskiarvot ja pistemäärät voivat vielä muuttua.
Avainsanat
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
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