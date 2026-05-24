Vaihdevuodet: Puutteellinen hoito, suuri hinta

“Terveystalon vuoden 2024 kysely osoittaa karulla tavalla ongelman laajuuden: lähes 80 prosenttia naisista kokee, ettei vaihdevuosista puhuta tarpeeksi. Moni jatkaa arkea ja työtä elämää hankaloittavien oireiden, kuten unettomuuden, kuumien aaltojen ja kipujen kanssa, vaikka hoitokeinoja on olemassa”, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

Vaihdevuosien oireet ovat usein hoidettavissa hormonihoidolla, mutta hoidon kustannukset ja vaihteleva Kela-korvattavuus estävät monia hakeutumasta hoitoon. Lääkekulujen lisäksi naisille kertyy enemmän kustannuksia lääkärikäynneistä: vuosittain naiset käyttävät terveyspalveluihin 60 miljoonaa euroa enemmän omaa rahaa verrattuna miehiin, usein pienemmästä palkastaan. Orpon hallitus on melkein tuplannut julkisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon asiakasmaksut, mikä lisää entisestään maksutaakkaa. Hallitus tekee sopeutusta sysäten kohtuuttomasti maksuvastuuta julkisia palveluja käyttäville.

Marttila muistuttaa, että vaihdevuodet eivät ole yksityinen vaiva vaan laaja työelämäkysymys. Yli puoli miljoonaa työssäkäyvää naista elää parhaillaan vaihdevuosien kanssa, mutta aiheesta silti vaietaan yhä.

“Vallitsee hiljainen oletus siitä, että naisten on vain kestettävä. Kyse ei ole yksilön ongelmasta, vaan tasa-arvokysymyksestä, johon on reagoitava. Vaihdevuosista puhuminen ja hoitojen parempi saavutettavuus eivät ole etuoikeus, vaan välttämättömyys. Julkista taloutta ei voi myöskään tasapainottaa naisten rahapussista", painottaa Demarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

Vaihdevuodet on myös merkittävä taloudellinen kysymys. Ruotsin terveystaloustieteen instituutin vuoden 2024 selvityksen mukaan hoitamattomat vaihdevuosien oireet kuten kuumat aallot voivat Suomessa vähentää työpanosta vuosittain yli 100 miljoonan euron edestä. Suomessa ensimmäistä kertaa syksyllä 2025 julkaistussa vaihdevuosioireiden Käypä Hoito -suosituksessa painotettiin, kuinka vaihdevuosioireiden hoito parantaa työkykyä.

“On täysin kestämätöntä, että vaihdevuosioireita diagnosoidaan yhä virheellisesti esimerkiksi masennuksena, mikä aiheuttaa täysin turhia sairauspoissaoloja. Oireita voidaan hoitaa. Naisten terveyteen panostaminen ei ole menoerä, vaan järkevä investointi tuottavuuteen. Epätasa-arvon purkaminen terveydenhuollossa vaatii konkreettisia tekoja vaihdevuosioireiden hoidon ja tutkimuksen parantamiseksi. Hoidon saaminen ei voi olla riippuvainen maksukyvystä”, päättää Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.