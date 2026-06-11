Kutsu medialle: Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous Oulussa 25. – 27.8.2026
11.6.2026 10:46:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kokoontuu kesäkokoukseen Ouluun. Kokous järjestetään 25. – 27.8.2025 Oulun kaupungintalolla (Kirkkokatu 2a). Kokouksessa käsitellään ajankohtaista poliittista tilannetta.
Tiistai-iltana 25.8. ryhmän jäseniä kokoontuu yhteiselle lenkille klo 19.30, medialla on tässä yhteydessä kuvausmahdollisuus.
Kokous alkaa keskiviikkoaamuna 26.8. vierailukohteisiin tutustumisella. Varsinainen kokous alkaa klo 12.00 medialle avoimella osuudella, jonka kesto on noin 1,5 tuntia lehdistötilaisuuksineen.
Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.8. klo 16.00 kävelykatu Rotuaarilla.
Kokousillallinen on keskiviikkona 26.8. klo 18 ravintola Nallikarissa (Nallikarinranta 15). Kokoukseen ilmoittautunut media on tervetullut osallistumaan illalliselle.
Kokous jatkuu torstaina 27.8. medialta suljettuna, lehdistötilaisuus on klo 12.00.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen tämän linkin kautta.
Yhteyshenkilöt
Laura YlitaloSD-eduskuntaryhmä, palvelu- ja hallintopäällikköPuh:045 165 5011laura.ylitalo@eduskunta.fi
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