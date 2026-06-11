Kutsu medialle: Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous Oulussa 25. – 27.8.2026

Kvarnström ja Razmyar: Suomi ei saa pettää Afganistanin naisia 11.6.2026 12:12:19 EEST | Tiedote

Kansanedustajat pelkäävät, että suunniteltu Euroopan komission ja Taleban-hallinnon välinen tapaaminen, jonka järjestämistä myös Suomi on ministeritasolla edistänyt, lähettää viestin, joka normalisoi ja pahimmillaan auttaa legitimoimaan talebanien sortohallintoa Afganistanissa. Siksi he ovat jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen.