Vaasa on Gigantin Vuoden Myymälä 2026 – vahva yhteishenki ja sisukas kehitystyö nostivat Suomen parhaaksi

Vuoden Myymälä on Gigantin perinteinen ja arvostettu tunnustus, joka jaettiin nykymuotoisena Campus-tapahtuman yhteydessä nyt kymmenettä kertaa.

– Vuoden Myymälä on monen tärkeän osa-alueen summa. Kyse on kyvystä onnistua samanaikaisesti asiakkaiden, henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmasta. Vaasa vakuutti paitsi arviointimittareilla, myös sinnikkäällä tavoitteellisuudella ja systemaattisella kehityksellään, kuvailee Gigantin myymälätoimintojen johtaja Tero Lahti.

– Vaasan myymälästä välittyy vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Tiimi tukee toisiaan, kantaa vastuuta ja pitää asiakkaan keskiössä arjen kiireessäkin. Myymälän lämmin ja vastaanottava tunnelma on saanut kiitosta niin asiakkailta kuin giganttilaisiltakin, Lahti iloitsee.

Tunnustus toi leveän hymyn myös Vaasan tavaratalopäällikkö Tomi Takamaan kasvoille.

– Suurkiitos koko tiimin puolesta, tämä kuuluu aidosti jokaiselle. Päätimme pari vuotta sitten, että haluamme tarjota Pohjanmaan parasta palvelua, ja vuosi sitten asetimme tavoitteeksemme Vuoden Myymälä -palkinnon. Matkan varrelle mahtui niin ylä- kuin alamäkiä, mutta usko yhteiseen tavoitteeseen säilyi koko ajan.

– Meillä on hauskaa töissä, sekä keskenämme että asiakkaiden kanssa. Huomioimme ja autamme toisemme, ja haluamme kasvaa jatkuvasti paremmiksi. Kiitos myös asiakkaillemme luottamuksesta. He ansaitsevat parasta palvelua, ja heitä varten jatkamme kehittymistä, Takamaa summaa.

Vuoden Myymälän valitsi Gigantin ja Elkjøp-konsernin edustajista koostuva raati. Palkintokriteereinä olivat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, taloudellinen suorituskyky sekä pitkäjänteinen panostus kulttuurin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.



Lisätiedot / Gigantti Vaasa:

Tavaratalopäällikkö Tomi Takamaa, tomi.takamaa@gigantti.fi