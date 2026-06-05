Vaasa on Gigantin Vuoden Myymälä 2026 – vahva yhteishenki ja sisukas kehitystyö nostivat Suomen parhaaksi
11.6.2026 11:00:00 EEST | Gigantti | Tiedote
Vaasa on valittu Gigantin Vuoden Myymäläksi 2026. Valintaraati nosti perusteluissaan esille myymälän vaikuttavan suoriutumisen niin asiakaskokemuksessa, henkilöstötyytyväisyydessä kuin liiketoiminnan kehittämisessä. Palkinto jaettiin Elkjøp-konsernin Campus-tapahtuman yhteydessä Oslossa 10.6.2026.
Vuoden Myymälä on Gigantin perinteinen ja arvostettu tunnustus, joka jaettiin nykymuotoisena Campus-tapahtuman yhteydessä nyt kymmenettä kertaa.
– Vuoden Myymälä on monen tärkeän osa-alueen summa. Kyse on kyvystä onnistua samanaikaisesti asiakkaiden, henkilöstön ja liiketoiminnan näkökulmasta. Vaasa vakuutti paitsi arviointimittareilla, myös sinnikkäällä tavoitteellisuudella ja systemaattisella kehityksellään, kuvailee Gigantin myymälätoimintojen johtaja Tero Lahti.
– Vaasan myymälästä välittyy vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Tiimi tukee toisiaan, kantaa vastuuta ja pitää asiakkaan keskiössä arjen kiireessäkin. Myymälän lämmin ja vastaanottava tunnelma on saanut kiitosta niin asiakkailta kuin giganttilaisiltakin, Lahti iloitsee.
Tunnustus toi leveän hymyn myös Vaasan tavaratalopäällikkö Tomi Takamaan kasvoille.
– Suurkiitos koko tiimin puolesta, tämä kuuluu aidosti jokaiselle. Päätimme pari vuotta sitten, että haluamme tarjota Pohjanmaan parasta palvelua, ja vuosi sitten asetimme tavoitteeksemme Vuoden Myymälä -palkinnon. Matkan varrelle mahtui niin ylä- kuin alamäkiä, mutta usko yhteiseen tavoitteeseen säilyi koko ajan.
– Meillä on hauskaa töissä, sekä keskenämme että asiakkaiden kanssa. Huomioimme ja autamme toisemme, ja haluamme kasvaa jatkuvasti paremmiksi. Kiitos myös asiakkaillemme luottamuksesta. He ansaitsevat parasta palvelua, ja heitä varten jatkamme kehittymistä, Takamaa summaa.
Vuoden Myymälän valitsi Gigantin ja Elkjøp-konsernin edustajista koostuva raati. Palkintokriteereinä olivat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, taloudellinen suorituskyky sekä pitkäjänteinen panostus kulttuurin ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Lisätiedot / Gigantti Vaasa:
Tavaratalopäällikkö Tomi Takamaa, tomi.takamaa@gigantti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero LahtiGigantti Oy Ab / Myymälätoimintojen johtajaPuh:+358 40 717 7996tero.lahti@gigantti.fi
Kuvat
Gigantti tarjoaa asiakkaille enemmän palvelua, valinnanvaraa ja ratkaisuja kodinelektroniikkaan.
Meillä työskentelee yli 1 000 giganttilaista myymälöissä, verkkokaupassa, yritysmyynnissä, asiakaspalvelussa ja logistiikassa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Olemme osa norjalaista Elkjøp-konsernia, joka kuuluu brittiläiseen Currys plc -yhtiöön.
Tutustu meihin: gigantti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gigantti
Robottiruohonleikkureista tuli kesän hitti – myynti viisinkertaistui kevään aikana5.6.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset ovat innostuneet robottiruohonleikkureista, ja valmiita panostamaan entistä laadukkaampiin laitteisiin. Erityiseen suosioon ovat nousseet itsenäisesti esteitä väistelevät, rajalangattomat laitteet. Gigantissa robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynti kasvoi toukokuussa viisinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.
Gigantin toukokuun telecom-katsaus: Samsung hallitsee myydyimpien listaa – edullisen ja Euroopassa suositun Honorin nousua odotetaan31.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Samsungin Galaxy A -sarja hallitsi Gigantin toukokuun puhelinmyyntiä selkeällä kolmoisvoitolla samalla, kun markkinoilla näkyy odottava tunnelma uusien valmistajien kasvattaessa jalansijaansa Euroopassa. Pitkään odotettu Oura Ring 5 tuo markkinoille entistä huomaamattomamman version suositusta älysormuksesta. Myös aktiivisuusrannekkeet tekevät paluuta.
Gigantti palasi Porvooseen kahden kuukauden tauon jälkeen – avajaiset keräsivät satojen metrien jonon29.5.2026 13:16:20 EEST | Tiedote
Uusi Gigantti avattiin Porvoon Kuninkaanportissa komeasti 28. toukokuuta. Alle kahdessa kuukaudessa rakennettu myymälä keräsi avajaispäivänä runsaasti asiakkaita, ja parhaimmillaan oven edessä jonotettiin satojen metrien matkalla. Avajaismenestys ja asiakkaiden iloiset palautteet antavat vankat lähtökohdat tulevaan.
Gigantti kasvattaa Assembly Summer -panostuksiaan – luvassa historian suurin elämysalue ja viralliset jatkobileet12.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Gigantti jatkaa näyttävästi pääyhteistyökumppanina heinä-elokuun vaihteessa järjestettävässä Assembly Summer 2026:ssa. Pelaamisen ja eSportsin faneille tarjotaan entistä suurempi Gigantti Gaming -alue, elämyksellinen myymälä, riehakkaita oheistapahtumia, sekä ensimmäistä kertaa mukana oleva Giga Mobiili omalla osastollaan.
Gigantin uusi B2B-johtaja Raul Friman: “Sujuvampi työarki tarkoittaa enemmän aikaa asiakkaille”6.5.2026 15:40:00 EEST | Tiedote
Gigantti Oy on nimittänyt 1.5.2026 Raul Frimanin Head of B2B -rooliin vahvistamaan yritysmyyntiään. Lähes 17 vuotta yrityksessä työskennelleen Frimanin johtoajatus on yksinkertainen: mitä sujuvammat työn puitteet, sitä enemmän aikaa asiakkaille, palvelulle ja yhteistyölle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme