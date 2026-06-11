Eläkevakuutusyhtiö Veritas

Veritas myy asuinkiinteistöjä Slättön pääomarahastolle

11.6.2026 13:55:00 EEST | Eläkevakuutusyhtiö Veritas | Tiedote

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Työeläkeyhtiö Veritas myy viisi asuinkiinteistöä kiinteistörahastoyhtiö Slättön pääomarahastolle. Kiinteistöt siirtyvät uudelle omistajalle 11.6.2026.

Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen.
Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen.

Myytävät kohteet sijaitsevat hyvillä sijainneilla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, ja niiden vuokrausaste on erinomainen.

”Valmistaudumme kaupan myötä heinäkuussa voimaan tulevaan eläkeuudistukseen. Kauppa vapauttaa pääomaa, jota voimme käyttää muihin sijoituksiin”, Veritaksen kiinteistösijoitusjohtaja Heikki Palmu kertoo.

Palmun mukaan Veritas jatkaa aktiivisena kiinteistösijoittajana ja toimii jatkossakin asuntosijoittajana.

”Kauppa osoittaa, että kansainvälinen pääoma hakeutuu edelleen Suomeen, mikä kertoo luottamuksesta markkinan vakauteen ja pitkän aikavälin toimivuuteen. Kiitämme Slättöä sujuvasta prosessista.”

Veritaksen neuvonantajana toimi Nordanö.

Avainsanat

kiinteistötsijoitukset

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