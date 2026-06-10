Tilastokeskus

Konkurssien määrä laski hieman toukokuussa, mutta työpaikkavaikutukset kasvoivat

12.6.2026 08:01:48 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

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Konkurssiin haettiin toukokuussa kaikkiaan 320 yritystä, mikä oli 46 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien henkilöstövaikutukset olivat kuitenkin selvästi viime vuoden toukokuuta suuremmat.

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli 1 702. Tämä oli 471 henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden 2025 toukokuussa. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilastosta

”Toukokuussa konkurssihakemuksia oli 12 kuukauden aikavälillä yhteensä 3 980. Konkurssien määrä pysyttelee siis edelleen korkealla”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Sari Bombino.

“Vuoden 2026 alusta konkurssiin on haettu yrityksiä eniten muiden palveluiden toimialalta sekä rakennusalalta.”

Myös toukokuussa konkurssiin haettiin eniten muiden palveluiden toimialan yrityksiä, 107, ja toiseksi eniten rakennusalan yrityksiä, yhteensä 69.  Kaupan alalla konkurssihakemuksia laitettiin vireille 48 ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 34.

Konkurssiin haetuista yrityksistä yli 40 % sijaitsi Uudellamaalla. Myös henkilöstömäärästä merkittävin osa tuli Uudeltamaalta, jossa konkurssiuhan alla oli toukokuussa 776 henkilötyövuotta.  

Pohjois-Savossa haettiin toukokuussa konkurssiin 13 yritystä. Henkilöstömäärä näissä yrityksissä oli kuitenkin huomattava, yli 200.

Avainsanat

konkurssitkonkurssihakemukset

Yhteyshenkilöt

Sari Bombino
⁠yliaktuaari
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sari.bombino@stat.fi

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