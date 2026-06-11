SDP:n Niina Malm ministeri Merelle: Jos rikosprosessit ovat liian hitaita, olisiko aika liittojen kanneoikeudelle?
11.6.2026 10:42:44 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja ja SDP:n 2. varapuheenjohtaja Niina Malm ihmettelee oikeusministeri Leena Meren kritiikkiä työperäisen hyväksikäytön torjuntaan esitetyistä toimista. Malmin mukaan ongelman vakavuudesta vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta hallituksen uskottavuutta heikentää se, että se vastustaa työntekijöitä auttavien ammattiliittojen aseman vahvistamista ja samalla leikkaa valvonnasta vastaavien viranomaisten resursseja.
Kansanedustaja ja SDP:n 2. varapuheenjohtaja Niina Malm pitää tervetulleena sitä, että työperäisen hyväksikäytön vakavuudesta ei Suomessa enää kiistellä.
”On hyvä, että ongelman olemassaolosta ollaan yhtä mieltä. Nyt pitäisi keskustella siitä, että mitkä ovat ne kaikki keinot, joilla hyväksikäyttöä todella saadaan kitkettyä,” Malm sanoo.
Malm muistuttaa, että monet vakavat työperäisen hyväksikäytön tapaukset ovat Suomessa tulleet viranomaisten tietoon ammattiliittojen työn kautta.
”Ammattiliitot kohtaavat työntekijöitä, jotka eivät välttämättä uskalla yksin kertoa kokemastaan hyväksikäytöstä. Liitot auttavat selvittämään tapauksia ja viemään niitä eteenpäin. Monessa tapauksessa juuri niiden työ on ollut ratkaisevaa sille, että väärinkäytökset ovat päätyneet viranomaisten tutkittavaksi ja lopulta oikeuteen,” Malm toteaa.
Malm pitää ristiriitaisena sitä, että hallituksen suunnalta vedotaan rikosprosessien hitauteen samalla, kun työntekijöiden oikeuksien toteutumista tukevia keinoja ei haluta vahvistaa.
”Kun tiedämme, että työperäisen hyväksikäytön paljastaminen on usein lähtenyt liikkeelle ammattiliittojen työstä, miksi hallitus ei ole valmis antamaan niille nykyistä tehokkaampia keinoja puuttua väärinkäytöksiin? Jos työntekijä ei uskalla yksin lähteä vaatimaan oikeuksiaan, kuka hänen puolellaan silloin seisoo?” Malm kysyy.
Malm nostaa esiin myös viranomaisten resurssit.
”Työperäisen hyväksikäytön torjunta vaatii riittävää valvontaa. Hallitus sanoo haluavansa puuttua ongelmaan, mutta samaan aikaan valvontaa tekevien viranomaisten resursseja on heikennetty. Se herättää perustellun kysymyksen siitä, miten tavoitteet aiotaan saavuttaa käytännössä,” Malm sanoo.
Malmin mukaan työperäisen hyväksikäytön torjunnassa tarvitaan sekä tehokasta viranomaisvalvontaa että vahvempia mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin siellä, missä niitä havaitaan.
”Työntekijöiden hyväksikäyttöä ei torjuta puheilla vaan teoilla. Tarvitaan valvontaa, seuraamuksia ja keinoja auttaa uhreja. Ammattiliitot ovat jo osoittaneet olevansa keskeinen osa tätä työtä. Nyt hallituksen pitäisi kertoa, miksi niiden roolia ei haluta vahvistaa,” Malm päättää.
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Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978
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