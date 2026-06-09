Uhanalaisten lajien vientiä ja tuontia valvotaan tehostetusti Lapissa 12.–14.6.2026

Tulli valvoo tehostetusti luonnossa elävien uhanalaisten eläinlajien ja kasvien tuontia ja vientiä Ylä-Lapin rajanylityspaikoilla. Valvonnan kohteina ovat etenkin luonnonvaraisten lintulajien munat ja poikaset.

- Jos maastossa kulkiessaan havaitsee epäilyttäviä liikkujia tai ajoneuvoja sellaisilla alueilla, joissa esimerkiksi uhanalaisia lintulajeja pesii, on niistä syytä ilmoittaa viranomaisille. Tullille ilmoituksen voi tehdä Tullin vihjelomakkeella tai puhelimitse. On kuitenkin hyvä huomioida, että maastossa liikkuu myös paljon lintuharrastajia laillisilla asioilla, kertoo tullitarkastaja Rauli Kukkamaa Utsjoen tullitoimipaikalta.

Tullin tehtäviin kuuluu valvoa CITES-sopimuksen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) noudattamista. CITES-sopimuksella suojellaan eläin- ja kasvilajeja, joita uhkaa niillä käytävä kansainvälinen kauppa. Valvonnassa on tullut aika ajoin esiin tilanteita, jotka johtuvat kansalaisten tietämättömyydestä, mutta myös tahallisia väärinkäytöksen yrityksiä sekä rikollista toimintaa.

- Valvontamme kohdistuu etenkin alueen luonnonvaraisiin eläimiin. Tehostetussa valvonnassa tarkastamme, löytyykö viitteitä luontoa vahingoittavasta laittomasta tai luvattomasta toiminnasta. Tulosten perusteella ohjaamme mahdolliset rikosepäilyt eteenpäin tutkittaviksi vastuuviranomaisille, Kukkamaa sanoo.

Valvonnan aikana Tulli suorittaa myös alueen tiestöillä autovero- ja käyttöoikeusvalvontaa sekä ajoneuvovero- ja polttoainevalvontaa. Tehostettuun valvontaan osallistuvat myös Metsähallituksen erätarkastaja, poliisi ja Rajavartiolaitos. Viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä, ja jokainen osapuoli tekee tarkastuksia omien toimivaltuuksiensa mukaisesti.

Anna vihje Tullille:

Tullin nettivihjelomake

p. 0800 1 4600

Arkistokuvat Tullin kuvapankissa:

Tulli valvoo Kilpisjärvellä kesäkuussa 2022. (Kuva: Tulli)

Tulli valvoo Ivalossa kesäkuussa 2024. (Kuva: Tulli)