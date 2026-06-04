Säteilystä ei ole huolta Paukkajanvaaran vanhan uraanikaivoksen alueella retkeileville

Säteilyturvakeskus (STUK) teki Paukkajanvaarassa säteilyn kenttämittauksia vuonna 2024 ja keräsi näytteitä sieni- kala- marja- ja vesinäyteitä. Selvityksessä haluttiin arvioida nimenomaan tavallisen alueella liikkuvan ihmisen altistumista säteilylle.

Paukkajanvaarassa on tehty tutkimuksia myös 2000‑luvulla, mutta ne ovat keskittyneet maaperän ja sedimenttien radiokemiaan. STUKin tuore selvitys on ensimmäinen, jossa on arvioitu väestön todellista säteilyaltistusta.

”Laskimme säteilyaltistuksen niin sanotulle edustavalle henkilölle – ihmiselle, joka liikkuu alueella jokaisenoikeuksilla ja syö alueelta kerättyjä sieniä ja marjoja sekä viereisestä vesistöstä pyydettyjä kaloja”, sanoo STUKin ylitarkastaja Antti Kallio. Tulokset osoittavat, että uraanikaivosalueella säteilyn lisäaltistus on selvästi alle säteilylain viitearvojen. Täsmällisemmin sanoen lisäaltistus on 0,19 millisievertiä vuodessa. Tätä voi verrata suomalaisten keskimääräiseen säteilyannokseen, joka on 5,9 millisievertiä vuodessa.

Kenttämittauksissa Paukkajanvaaran vanha kaivosalue ja sen ympäristö mitattiin kävelykartoituksena, jossa mittaaja kulki hidasta kävelyvauhtia ja ilmaisin oli repussa selässä noin metrin korkeudella maan pinnasta. Ympäristönäytteet tutkittiin STUKin laboratoriossa vuosina 2024–25.

Alueen käyttö jatkuu nykyisten rajoitusten mukaisesti

Paukkajanvaaran uraanikoelouhos Pohjois-Karjalassa entisessä Enon kunnassa oli toiminnassa vuosina 1958–1961. Alue kunnostettiin 1990‑luvulla, ja vuonna 2001 sille asetettiin ydinenergialain perusteella maankäytön rajoituksia. Maa‑aineksen ottaminen, kaivuutyöt ja rakentaminen ovat edelleen kiellettyjä, mutta metsätalous ja virkistyskäyttö jokaisenoikeuksilla ovat sallittuja.

”Säteily alueella on vähäistä, mutta kaivosjätteiden takia maankäytön rajoitukset ovat edelleen tarpeen. Tavallinen ulkoilu ja luonnontuotteiden käyttö on kuitenkin turvallista”, Antti Kallio summaa.

Raportti: Paukkajanvaaran uraanikaivoksen säteilytilanne : Vanhan kaivoksen kartoitus 2024