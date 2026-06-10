Vihreiden Hyrköltä rohkea esitys muunkielisten lasten kielitaidon vahvistamiseen
11.6.2026 11:22:14 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö ehdottaa lasten vahvempaa ohjaamista tai jopa velvoittamista varhaiskasvatukseen ratkaisuksi kielitaidon eriytymiseen.
— Neuvolassa tulisi testata 2–3-vuotiaiden kielitaitoa ja tarvittaessa ohjata nykyistä vahvemmin varhaiskasvatuksen piiriin. Ensi alkuun kyse voisi olla eräänlaisesta lähetteestä, mutta velvoittavuudestakin on syytä keskustella, ehdottaa Hyrkkö.
Hyrkön mukaan esimerkiksi Espoossa lasten lukutaitoon liittyvät tilastot saavat jo hälytyskellot soimaan. Hyrkkö on erityisen huolestunut kuilusta suomenkielisten ja muunkielisten lasten lukutaidon välillä.
— Teemme näille lapsille karhunpalveluksen, jos emme puutu asiaan. Jos Suomessa syntynyt lapsi tulee esiopetukseen osaamatta sanaakaan suomea tai ruotsia, yhteiskunta on mielestäni epäonnistunut, sanoo Hyrkkö.
Hyrkön mukaan perinteisen varhaiskasvatuksen rinnalla voisi vahvistaa esimerkiksi avoimen varhaiskasvatuksen roolia.
— Yksi toimintamuoto voisi olla lasten ja äitien yhteinen kielikylpykerho. Samaan aikaan on nimittäin vahvistettava luottamusta perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä ja huolehdittava etenkin maahanmuuttajaäitien mahdollisuudesta opiskella kieltä, muistuttaa Hyrkkö.
Hyrkkö korostaa, että monikielisyys on Suomelle mahdollisuus, ei uhka.
— Meillä kasvaa Suomessa maailman kieliä äidinkielen tasoisesti puhuva sukupolvi, josta meidän kannattaa olla ylpeitä. Ja samalla varmistaa, että he saavat hyvät eväät elämään myös suomen tai ruotsin kielen taitojen muodossa, summaa Hyrkkö.
Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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