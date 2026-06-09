Väyläviraston investointiohjelman rahoituskehys on olematon – koko maan kannattavin väylähanke Pirkanmaalta ei mahtunut mukaan
15.6.2026 11:25:48 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote
Pirkanmaan maakuntahallitus pitää valitettavana, että valtatien 12 osuuden Alasjärvi–Huutijärvi (Tampere–Kangasala) nelikaistaistamishanke ei läpäissyt Väyläviraston investointiohjelman seulaa. Kyseessä on maan vilkkain rahoittamaton kaksikaistainen valtatie. Pirkanmaan suurhankkeita alkaa olla jonossa ruuhkaksi asti. Siksi investointivajeen purkaminen on aloitettava mahdollisimman pian kiireisimmästä eli valtatiestä 12. Perustellut faktat eivät johda toteuttamispäätöksiin täysin riittämättömän rahoituskehyksen vuoksi.
Väylävirasto on julkaissut tulevien vuosien ohjelmakokonaisuuden viimeisen puuttuneen osan: investointiohjelman vuosille 2027–2034. Kyseessä on Väyläviraston suositus liikennehankkeiden priorisoinnista rahoituskehyksen ja Liikenne 12-tavoitteiden puitteissa.
Investointiohjelma sisältää Pirkanmaan alueella kaksi pientä valtatien 3 hanketta Hämeenkyröön ja Parkanoon ja lisäksi kaksi pyörätiehanketta. Kolmostien hankkeet periytyvät jo viiden vuoden takaisista ohjelmista, ollen sen eräitä viimeisiä toteuttamattomia hankkeita. Rataverkolla ohjelmaan sisältyy Pääradan lyhyet lisäraideosuudet Jokelan ja Hyvinkään välille, mikä sekin on hankkeena typistetty aiempiin ohjelmiin verrattuna.
Pirkanmaan liitto toteaa, että näin pienet panostukset yli puolen miljoonaan asukkaan maakuntaan ovat kestämättömän pienet. Maan pahimpiin lukeutuvien tie- ja rataverkon pullonkaulojen poistoon ei osoiteta euroakaan rahaa. Suunnittelua Pirkanmaalla sen sijaan riittää: sekä tie- että ratapuolella toteutusvalmiutta lähestyviä hankkeita on ohjelmakaudella pitkä lista.
– Suunnittelupuolella Pirkanmaan tieverkkoon panostetaan, mutta toteutuspuolelle hankkeet eivät mahdu. On todella hämmästyttävää, että kaikki Pirkanmaalle nyt suunnitteilla oleva jää investointiohjelman ulkopuolelle muodostaen neljäsosan koko ulos jääneiden tärkeiden tiehankkeiden listauksesta, hämmästelee maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto.
– Pirkanmaan roolia verkollisesti merkittävänä solmukohtana ja kasvavana maakuntana ei ole liikenneinvestointien kohdistamisessa tunnistettu oikein. Erityisesti tieverkolla investoinnit ovat kiertäneet Pirkanmaan: yli 10 prosenttia valtakunnan tieliikennesuoritteesta välittävä maakunta on saanut vajaa viisi prosenttia 2000-luvun tierahoista, vt. maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissanen painottaa.
Pirkanmaan väyläverkolla on erityisen paljon sellaisia tie- ja rataosuuksia, jotka haittaavat suoraan valtakunnallisten matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta. Rataverkon ruuhkaisimpia ja haavoittuvimpia osuuksia on kasautunut Tampereen seudulle, minkä lisäksi Pirkanmaalla on kilometreissä eniten yliliikennöityä valtion tieverkkoa. On kysyttävä, miksi tilanne on tunnistettu suunnitteluohjelmassa todella hyvin, mutta investointiohjelmassa ei käytännössä lainkaan.
Toteutusjonossa alkaa pian olla ruuhkaa
Toteutusjonossa vuoroaan odottavia kehittämishankkeita ovat myös vt12:n lisäksi vt 9 Käpykangas–Orivesi ja valtatien 3 uudet linjaukset Sarkkila–Soppeenmäki ja Lempäälä–Pirkkala. Jotta suunnitteluputkessa pitkällä olevista suurhankkeista ei muodostu kohtuutonta toteutusjonoa, on investointivajeen purkaminen aloitettava mahdollisimman pian kiireisimmästä eli valtatiestä 12.
Osa varasijahankkeista ehdotetaan toteutettavaksi osana MAL-sopimusta. Pirkanmaan liitto pitää tätä menettelyä lähtökohdiltaan vääränä ja MAL-sopimusten hengen vastaisena. Valtion tieverkon pullonkaulat on kyettävä poistamaan niin, ettei MAL-sopimusten alkuperäinen ajatus kestävän liikennejärjestelmän kehittämisestä vaarannu.
Investointiohjelmien aikakaudella, 2021 lähtien, ohjelmien ulkopuolisia hankkeita on käynnistetty yli 800 miljoonalla eurolla. Tässä tilanteessa on kiusallista, että Pirkanmaan saanti ohjelmassa on edelleen yhteensä 31 miljoonan euron panostukset kolmostielle, joiden yli on tierahojen jakamisessa kävelty jo moninkertaisesti.
Toteutusjonossa on pian kova ruuhka. Tiepuolella suunnittelukohteita valmistuu lähivuosina useita. Rataverkolla lisäraiteita suunnitellaan etelään ja länteen, ja myös pohjoisen suunta eli Lielahti-Lakiala on saatava ratasuunnitteluun. Tampereen läntinen oikorata ja ratapihan siirto ovat odottaneet esiselvitysvaiheesta etenemistä 2010-luvulta lähtien.
Monella Pirkanmaalle sijoittuvalla hankkeella on vahva tuki myös naapurimaakunnista: solmukohdan pullonkaulojen poistamisesta hyötyy koko Suomi.
Maakuntahallitus antoi lausuntonsa Väyläviraston ohjelmakokonaisuudesta vuosille 2026–2034.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto, roope.lehto@nokiankaupunki.fi, p. 040 591 5660
Vt. Maakuntajohtaja Ruut-Maaria Rissanen, p. 044 422 2264, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi
Liikennesuunnittelija Juho Vehviläinen, p. 044 422 2017, juho.vehvilainen@pirkanmaa.fi
Tietoja julkaisijasta
Pirkanmaan liitto on koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä. Toiminta-alueita ovat aluekehitystyö, maankäyttö ja liikenne (alueidenkäyttö), innovaatio- ja tulevaisuustyö, EU-rahoitukseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta. Liiton toiminnassa korostuu verkostomaisuus, jonka avulla viemme yhdessä Pirkanmaata kohti kestävästi elinvoimaista maakuntaa.
www.pirkanmaa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan liitto
Pirkanmaa tavoittelee parempia edellytyksiä korkean teknologian investoinneille – luvitus, infrastruktuuri ja osaaminen avainasemassa9.6.2026 09:08:14 EEST | Tiedote
Puolijohdeinvestoinneista käydään yhä kovempaa kansainvälistä kilpailua. Samalla tekoälyn, puolustusteknologioiden, sähköistymisen ja datakeskusten kasvu lisää Euroopassa tarvetta vahvistaa omaa sirutuotantoa ja vähentää riippuvuutta globaaleista toimitusketjuista. Alueen viesti on selkeä: jos Suomi tavoittelee korkean teknologian investointeja, niiden edellytykset on rakennettava ennakoivasti.
Maakuntavaltuusto valitsi Ruut-Maaria Rissasen Pirkanmaan maakuntajohtajaksi1.6.2026 11:11:59 EEST | Tiedote
Maakuntavaltuusto päätti 1.6. kokouksessaan yksimielisesti, että Pirkanmaan maakuntajohtajaksi valitaan Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja, DI, MBA Ruut-Maaria Rissanen.
Suomen kasvu syntyy suurissa kaupungeissa28.5.2026 09:05:00 EEST | Tiedote
Suomen tuleva talouskasvu, työllisyys ja kilpailukyky rakentuvat yhä vahvemmin suurilla kaupunkiseuduilla. Väestönkasvu, uudet työpaikat, investoinnit ja innovaatiot keskittyvät erityisesti Helsingistä Tampereen kautta pohjoiseen ulottuvalle kasvukäytävälle, jonka ytimessä sijaitsee Pirkanmaa ja Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu.
Pirkanmaa on Suomen liikenteen solmukohta – maakunnan liikenneinvestoinneilla poistetaan kansallisia pullonkauloja21.5.2026 09:02:01 EEST | Tiedote
Pirkanmaa muodostaa Suomen keskeisimmän liikenteen risteysalueen. Monet koko maan keskeisimmistä runkoväylistä kulkevat maakunnan kautta, ja työvoiman liikkuvuuden, elinkeinoelämän kuljetusten ja huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että solmukohdan väylät vetävät. Nykytilassa näin ei ole: suuri osa sekä tie- että rataverkon pahimmista pullonkauloista sijoittuu Pirkanmaalle ja Tampereen seudulle.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Ruut-Maaria Rissanen valitaan maakuntajohtajaksi18.5.2026 11:47:32 EEST | Tiedote
Maakuntahallitus esittää yksimielisesti maakuntavaltuustolle, että Pirkanmaan liiton maakuntajohtajan virkaan valitaan suunnittelujohtaja, DI Ruut-Maaria Rissanen. Maakuntahallitus päätti esityksestä maanantaina 18.5. pidetyssä kokouksessaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme