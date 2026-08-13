Mikä on tarua ja mikä totta? Jarkko Tammisen maailma palaa MTV:lle uusin jaksoin ja hahmoin!
21.8.2026 08:00:00 EEST | MTV Oy | Tiedote
Jarkko Tammisen maailma jatkuu MTV:llä kolme päivää ennen imitaattori-näyttelijän 50-vuotispäivää, sunnuntaina 20.9. Uudella kaudella nähdään reilusti yli 50 hahmoa, joista uusia ovat muun muassa Joona Hellmanin, Niko Saarisen, Timo Jutilan ja Pekka Strangin hahmot.
Jarkko Tammisen maailma palaa MTV:lle sunnuntaina 20.9. uusin jaksoin. Ohjelmassa imitaattori-näyttelijä Jarkko Tamminen luo maailman, jossa liki pitäen mikä vaan on mahdollista. Parodiaa tehdään niin tv-ohjelmista kuin sosiaalisen median ilmiöistä. Nopeatempoisessa sketsisarjassa viihdytään viihteestä, politiikasta ja urheilusta tuttujen suomalaisten julkisuuden henkilöiden – tai paremminkin heistä tehtyjen imitaatioiden ja parodioiden seurassa.
Jarkko esittää kauden aikana reilusti yli 50:tä hahmoa, joista uusia hahmoja on peräti 24. Lisäksi jaksoissa vierailee Suomen eturivin näyttelijöitä ja julkisuuden henkilöitä esittämässä joko itseään tai jotakuta toista. Tätä sarjaa seuratessa jää miettimään, mikä on tarua ja mikä totta?
Uusina hahmoina toiselle tuotantokaudelle saadaan mukaan muun muassa Alexander Stubb, Väinö Karjalainen, Niko Saarinen, Tytti Tuppurainen, Joona Hellman, Riku Rantala, Hannes Björninen, Timo Jutila, Matias Petäistö, Salatut elämät -sarjan roolihahmo Noel Axelsson (Jarkko Miettinen), Pekka Lehtinen, Jani Halme, Katja Ståhl, Gettomasa, Pekka Strang ja Aki Manninen.
JARKKO TAMMINEN
(s. 23.9.1976)
Helsinkiläinen Jarkko Tamminen kasvoi Munkkivuoressa ja ponnisti jo 12-vuotiaana Ylen lastenohjelma Yy-Kaa-Koon imitoivaksi juontajaksi. Kallion lukion ja Disney-elokuvien dubbauksien kautta tie vei Teatterikorkeakouluun ja vielä isommille viihde-estradeille. Vuonna 2016 Tamminen tuotti ja esitti Hartwall Arenalla Suomen suurimman imitaatioshow Stars Show'n, joka saa tänä syksynä kiertueen ensi-iltansa Helsingin Finlandia-talossa 5.11. ja huipentuu 4.12. Tampereen Nokia Areenalle.
Tamminen on opiskellut Tanskassa CVT-lauluopettajaksi ja kiertänyt Suomea lukuisten imitaatiohahmojen kanssa lukuisilla kiertueillaan. Jarkko Tammisen Maailman lisäksi hän on luotsannut tv:ssä omia imitaatioihin pohjautuvia tv-ohjelmia Big Bang ja Jarkko Tamminen Show - Livenä lavalla. Imitaattori-näyttelijän 50-vuotisjuhlapäivänä 23.9. julkaistaan elämäkerta Jarkko Tamminen – Kerrankin itsenään, jonka on kirjoittanut Tuomas Marjamäki.
JAKSOT 1-3:
Jakso 1: Ne vain lämää
Kauden avausjaksossa Suomen tunnetuimmat jääkiekkoilijat kohtaavat saman pöydän ääressä. Lisäksi jaksossa muun muassa Kivan viikon ilta, Stubukan kabinetti ja myös Kape kohtaa yllättävän vieraan keittiössä. Lisäksi saamme kurkistaa uuteen stand up-komiikka ohjelmaan nimeltä Stay Up! sekä kuulemme niin Aaltolan säästövinkit kuin Petäistön kuntoiluvinkit. Entä mitä mieltä Levyraati on jaksosta?
Jakso 2: Salkkarit
Pureudumme Suomen tunnetuimpaan saippuasarjaan, Tervo ja Halme ovat jälleen etsimässä ja Jorman podcastissä vieraana on Pekka Pouta. Lisäksi Nieminen valmentaa uusia tennispelaajia ja Selänne golfaa. Entä millaisia someyhteistöitä Marja ja Ile ovat saaneet? Myös Levyraati antaa jälleen pisteensä.
Jakso 3: Bätselör Ismo
Maailman hauskin koomikko Ismo etsii itselleen puolisoa Bätselör-ohjelmasta, tapaamme Jasperin luotsaaman The Samit Suomi -ohjelman uudet kilpailijat, Selänteet nauttivat golfin lomassa muulit ja Sohvaperunat pääsevät kunnolla vauhtiin.
Instagram, TikTok, Facebook: @mtvkatsomo @mtv3suomi
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#jarkkotammisenmaailma
Jarkko Tammisen maailma alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla su 20.9. klo 21.30.
MTV Katsomo+ -tilauksella seuraava jakso ennakkoon.
Ohjelman MTV:lle tuottaa Comedy Corner.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja Maria Vanninen, maria.vanninen@mtv.fi
Comedy Corner, tuottaja Irene Kangasniemi, irene@comedycorner.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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