Päijät-Hämeen hyvinvointialue: C-hepatiitin torjunta tehostuu Päijät-Hämeessä – liikkuva testausyksikkö aloittaa ensi viikolla

Uusi liikkuva teastausyksikkö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta. Suomen tavoitteena on poistaa C-hepatiittivirus kansanterveysongelmana vuoteen 2027 mennessä. Kansallista kokonaisuutta koordinoi ja tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

C-hepatiitti tarttuu pääasiassa verikontaktin kautta, esimerkiksi pistovälineiden jakamisen tai suojaamat-toman seksin välityksellä. Hankkeen tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen testausta ja hoidon aloit-tamista sekä ehkäistä uusia tartuntoja, sairastavuutta ja kuolemia.



Liikkuvassa yksikössä tarjotaan:

- maksutonta pikatestausta C-hepatiitti- ja HIV-vasta-aineille sormenpääverinäytteestä

- puhtaiden pistovälineiden ja ehkäisyvälineiden jakelua

- terveysneuvontaa ja ohjausta jatkohoitoon

- lääkkeellisten hoitojen aloitusta tartunnan saaneille



Palvelulla hyvinvointialue haluaa tavoittaa erityisesti henkilöt, joilla on kohonnut riski altistua C-hepatiitille ja ennaltaehkäistä tartuntoja. Samalla liikkuva yksikkö parantaa palvelujen saavutettavuutta viemällä ne suoraan asiakkaiden arki-ympäristöön.

Palvelu käynnistyy ensi viikolla 17.6.



Kesän ajan yksikkö liikkuu viikoittain samalla reitillä. Toimintaa kehitetään asiakaskokemusten perusteella, ja syksylle laaditaan uusi reittisuunnitelma.



Syksyllä palvelu laajenee myös Sysmään ja Hartolaan.



Aikataulu ja pysähdyspaikat (arkisin 17.6.–31.8.2026)



Maanantai: Asikkala S-market klo 10–12; Padasjoki S-market klo 13–15

Tiistai: Nastola S-market klo 10–12; Iitti S-market klo 13–15

Keskiviikko: Hollola Prisma klo 10–12; Järvelä S-market klo 13–15

Torstai: Orimattila Prisma klo 10–12; Heinola tori klo 13–15

Perjantai: Apilakatu 8 klo 8–10; Ahtiala S-market klo 11–13; Nikulankuja 1 klo 13.30–14.30