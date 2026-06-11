Päijät-Hämeen hyvinvointialue: C-hepatiitin torjunta tehostuu Päijät-Hämeessä – liikkuva testausyksikkö aloittaa ensi viikolla
11.6.2026 12:22:16 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käynnistyy C-hepatiitin torjunnassa uusi vaihe ensi viikolla, kun liikkuva testausyksikkö aloittaa palvelun. Varta vasten tähän tarkoitukseen muokattu pakettiauto tuo asiantuntijoiden palvelut lähelle asiakkaita useaan kuntaan.
Uusi liikkuva teastausyksikkö on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta. Suomen tavoitteena on poistaa C-hepatiittivirus kansanterveysongelmana vuoteen 2027 mennessä. Kansallista kokonaisuutta koordinoi ja tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
C-hepatiitti tarttuu pääasiassa verikontaktin kautta, esimerkiksi pistovälineiden jakamisen tai suojaamat-toman seksin välityksellä. Hankkeen tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen testausta ja hoidon aloit-tamista sekä ehkäistä uusia tartuntoja, sairastavuutta ja kuolemia.
Liikkuvassa yksikössä tarjotaan:
- maksutonta pikatestausta C-hepatiitti- ja HIV-vasta-aineille sormenpääverinäytteestä
- puhtaiden pistovälineiden ja ehkäisyvälineiden jakelua
- terveysneuvontaa ja ohjausta jatkohoitoon
- lääkkeellisten hoitojen aloitusta tartunnan saaneille
Palvelulla hyvinvointialue haluaa tavoittaa erityisesti henkilöt, joilla on kohonnut riski altistua C-hepatiitille ja ennaltaehkäistä tartuntoja. Samalla liikkuva yksikkö parantaa palvelujen saavutettavuutta viemällä ne suoraan asiakkaiden arki-ympäristöön.
Palvelu käynnistyy ensi viikolla 17.6.
Kesän ajan yksikkö liikkuu viikoittain samalla reitillä. Toimintaa kehitetään asiakaskokemusten perusteella, ja syksylle laaditaan uusi reittisuunnitelma.
Syksyllä palvelu laajenee myös Sysmään ja Hartolaan.
Aikataulu ja pysähdyspaikat (arkisin 17.6.–31.8.2026)
Maanantai: Asikkala S-market klo 10–12; Padasjoki S-market klo 13–15
Tiistai: Nastola S-market klo 10–12; Iitti S-market klo 13–15
Keskiviikko: Hollola Prisma klo 10–12; Järvelä S-market klo 13–15
Torstai: Orimattila Prisma klo 10–12; Heinola tori klo 13–15
Perjantai: Apilakatu 8 klo 8–10; Ahtiala S-market klo 11–13; Nikulankuja 1 klo 13.30–14.30
Yhteyshenkilöt
Tiina LindqvistsairaanhoitajaPuh:044 440 3159
Risto PöllänenlähihoitajaPuh:044 716 1065
Kuvat
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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