Saitko tekstiviestin lähettäjänimellä “Tunnistaja”?

Saat tekstiviestin lähettäjänimellä “Tunnistaja” (1.), kun soitat Tunnistajaa käyttävän tahon esimerkiksi yrityksen (2.) asiakaspalveluun. Tunnistautuminen tekee asioinnistasi nopeampaa ja turvallisempaa.



Tunnistaja™ on palvelu, jonka avulla käyttäjäorganisaatio voi tunnistaa omat asiakkaansa puhelinpalvelussaan. Tunnistajassa tunnistautuminen tehdään vahvalla sähköisellä tunnistamisella, eli pankkitunnistautumisella tai Mobiilivarmenteella.

Tietyillä toimialoilla on tärkeää tunnistaa asiakkaat luotettavasti. 1.1.2024 alkaen pelkän nimen ja henkilötunnuksen tai muunkaan laajalle levinneen tiedon kysyminen ei enää riitä henkilön luotettavaksi tunnistamiseksi. Tunnistajan käyttäjäorganisaatioita löytyy esimerkiksi terveydenhuollosta, finanssialalta ja aloilta, joissa maksetaan jatkuvia palvelusopimuksia laskulla, esimerkiksi sähköyhtiöt ja teleoperaattorit.

Tunnistaja lähettäjänimi on suojattu

“Tunnistaja” lähettäjänimi (lähettäjätunnus) on suojattu rekisteröimällä se Traficomin rekisteriin. Näin varmistetaan, ettei kukaan muu voi lähettää tekstiviestejä samalla lähettäjänimellä. Tunnistajan käyttäjäorganisaatio voi käyttää myös omaa suojattua lähettäjänimeään, jos sellainen on käytettävissä. Suojaus antaa pelkkää luvittamista paremman suojan lähettäjänimelle, koska se takaa yksinoikeuden lähettäjänimen käyttämiseen.

Tekstiviestin luotettavuus on parantunut 4.5.2026 alkaen

Traficom ja teleoperaattorit ovat tiukentaneet tekstiviestin lähettäjänimen käyttöoikeuteen liittyviä käytänteitä ja vaatimuksia 4.5.2026 alkaen. Suojatut lähettäjänimet näet Traficomin rekisteristä. Tarkista lähettäjänimi tekstiviestin yläpuolelta, jos epäilet huijausta. Traficom kehottaa nykyään olemaan klikkaamatta tekstiviestin linkkejä, jos lähettäjänä näkyy “Tuntematon”, “Roskaposti” tai pelkkä puhelinnumero.