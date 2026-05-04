Saitko tekstiviestin lähettäjänimellä “Tunnistaja”?
11.6.2026 12:56:26 EEST | Carecode Oy | Tiedote
Saat tekstiviestin lähettäjänimellä “Tunnistaja” (1.), kun soitat Tunnistajaa käyttävän tahon esimerkiksi yrityksen (2.) asiakaspalveluun. Tunnistautuminen tekee asioinnistasi nopeampaa ja turvallisempaa.
Tunnistaja™ on palvelu, jonka avulla käyttäjäorganisaatio voi tunnistaa omat asiakkaansa puhelinpalvelussaan. Tunnistajassa tunnistautuminen tehdään vahvalla sähköisellä tunnistamisella, eli pankkitunnistautumisella tai Mobiilivarmenteella.
Tietyillä toimialoilla on tärkeää tunnistaa asiakkaat luotettavasti. 1.1.2024 alkaen pelkän nimen ja henkilötunnuksen tai muunkaan laajalle levinneen tiedon kysyminen ei enää riitä henkilön luotettavaksi tunnistamiseksi. Tunnistajan käyttäjäorganisaatioita löytyy esimerkiksi terveydenhuollosta, finanssialalta ja aloilta, joissa maksetaan jatkuvia palvelusopimuksia laskulla, esimerkiksi sähköyhtiöt ja teleoperaattorit.
Tunnistaja lähettäjänimi on suojattu
“Tunnistaja” lähettäjänimi (lähettäjätunnus) on suojattu rekisteröimällä se Traficomin rekisteriin. Näin varmistetaan, ettei kukaan muu voi lähettää tekstiviestejä samalla lähettäjänimellä. Tunnistajan käyttäjäorganisaatio voi käyttää myös omaa suojattua lähettäjänimeään, jos sellainen on käytettävissä. Suojaus antaa pelkkää luvittamista paremman suojan lähettäjänimelle, koska se takaa yksinoikeuden lähettäjänimen käyttämiseen.
Tekstiviestin luotettavuus on parantunut 4.5.2026 alkaen
Traficom ja teleoperaattorit ovat tiukentaneet tekstiviestin lähettäjänimen käyttöoikeuteen liittyviä käytänteitä ja vaatimuksia 4.5.2026 alkaen. Suojatut lähettäjänimet näet Traficomin rekisteristä. Tarkista lähettäjänimi tekstiviestin yläpuolelta, jos epäilet huijausta. Traficom kehottaa nykyään olemaan klikkaamatta tekstiviestin linkkejä, jos lähettäjänä näkyy “Tuntematon”, “Roskaposti” tai pelkkä puhelinnumero.
Yhteyshenkilöt
Magnus TöttermantoimitusjohtajaCarecode OyPuh:+358 40 712 2146magnus.totterman@carecode.fi
Linkit
Carecode Oy on suomalainen ohjelmistoyritys, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus tietoturvallisten viestintäratkaisujen kehittämisestä.
Tunnistaja™ on Carecoden ratkaisu, joka mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistamisen hyödyntämisen soittajan tunnistamisessa. Tunnistaja™ toimii ilman erillistä sovellusta ja sen kanssa voi hyödyntää kaikkia luottamusverkoston kautta välitettäviä pankkien tunnistamisvälineitä sekä Mobiilivarmennetta. Julkisen puolen organisaatiot voivat halutessaan hyödyntää Suomi.fi-tunnistusta Tunnistajan kanssa.
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