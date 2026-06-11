Esitys: Silveria myydään asuinkäyttöön

Remontoidussa Kulttuuritalo Fannyssä vuokrattavissa työskentely- ja harrastetiloja elokuusta alkaen 10.6.2026 13:13:42 EEST | Tiedote

Vaasan Kulttuuritalo Fannyssä vapautuu vuokrattavia työskentely- ja harrastetiloja 1.8.2026 alkaen. Tilat tulevat uudelleen käyttöön taloon tehdyn remontin jälkeen, ja ne vuokrataan ensisijaisesti kulttuuritoimijoille.