Vaasan kaupunki - Vasa stad

Esitys: Silveria myydään asuinkäyttöön

11.6.2026 12:25:58 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupunginhallitus päättää 15.6.2026 Silverian hotellirakennuksen myynnistä. Esityksen mukaan rakennus myydään As Oy Vaasan Silverialle 780 000 eurolla, ja tontti luovutetaan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.

Kuva suuressa rakennuksessa, jossa on useita ikkunoita ja katos sisäänkäynnin edessä, pilvisenä päivänä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä

As Oy Vaasan Silverian taustalla ovat Tuomas Kuusisto ja Håkan Hjerpe. Yhtiö jätti korkeimman tarjouksen kuuden kiinnostuneen ostajan joukosta.

Silveria on vuonna 1992 valmistunut kolmikerroksinen rakennus, jossa on yhteensä 50 kappaletta 24,5 m² kokoista huonetta. Rakennus oli aluksi opiskelijoiden työssäoppimisen hotellina, jonka jälkeen se on toiminut toimistotiloina. Tällä hetkellä se on tyhjillään.

Hotellihuoneet remontoidaan asunnoiksi

Jotta rakennus voidaan muuttaa hotellikäytöstä asuinkäyttöön, tarvitaan päätös asemakaavasta poikkeamisesta. As Oy Vaasan Silveria on hakenut poikkeamista, ja hakemus käsitellään rakennusvalvonnassa vielä tämän kesän aikana.

– Näemme Silverian yhtenä ratkaisuna Vaasan asuntopulaan ja keinona lisätä asuntotarjontaa. Suunnitelmissa on muuttaa hotellihuoneet asunnoiksi rakentamalla niihin keittiöt. Työt aloitamme heti, kun tarvittavat päätökset on tehty, Tuomas Kuusisto kertoo.

Uimahalli säilyy nykyisessä käytössä

Vaasan kaupunki on tehnyt pitkäaikaisen vuokrasopimuksen rakennukseen kuuluvasta uimahallista ja sen oheistiloista, jotka säilyvät liikuntatoimen käytössä.

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Kuva suuressa rakennuksessa, jossa on useita ikkunoita ja katos sisäänkäynnin edessä, pilvisenä päivänä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Veera Röyttä
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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