Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Suomen ei pidä ostaa ohjelmistoja Palantirilta

11.6.2026 12:38:53 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kyseenalaistaa Palantirin ohjelmistojen viranomaiskäytön. Yle raportoi tällä viikolla sisäministeriön hallinnonalan viranomaisten hyödyntävän yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Palantirin teknologiaa. 

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Palantir on noussut maailman tietoisuuteen siitä, että sen palvelut on yhdistetty vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, kyseenalaiseen massavalvontaan Yhdysvalloissa ja jopa Israelin käyttämään teknologiaan Gazan kansanmurhan toteuttamisessa.

– Tällaisen yhtiön palveluita ei tulisi käyttää suomalaisessa viranomaistoiminnassa, Honkasalo sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Honkasalo tuo esiin, että tekoälyohjelmistoja on otettu kansainvälisesti käyttöön perusoikeusherkissä viranomaisprosesseissa, joissa yksilöiden oikeusturvan toteutuminen on välttämätöntä varmistaa. 

Honkasalon mukaan Suomessa olisi käytävä avoin keskustelu siitä, missä viranomaistoiminnoissa Palantiria hyödynnetään.  

Huolta lisäävät Palantirin julkilausutut tavoitteet. Yhtiö on julkisesti peräänkuuluttanut “kovan vallan” hyödyntämistä ja puhuu Piilaakson teknologiajättien “moraalisesta velasta kotimaalleen”, asettuen näin selvästi Yhdysvaltain intressien puolelle. 

– Teknojättien pyrkimys käyttää teknologista ja poliittista valtaa globaalisti sekä niiden vaikutukset ihmisoikeuksiin ja turvallisuuteen on otettava vakavasti. Suomen on yhdessä EU:n kanssa rakennettava johdonmukainen strategia teknologisen riippuvuuden vähentämiseksi yhdysvaltalaisista teknologiajäteistä sekä ihmisoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi tekoälyn kaudella, Honkasalo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye