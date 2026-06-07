Kokoomus nimitti Karoliina Partasen sosiaaliturvaministeriksi
11.6.2026 15:43:57 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä päättivät asiasta kokouksissaan torstaina. Partanen hoitaa tehtävää Sanni Grahn-Laasosen perhevapaan ajan.
Karoliina Partanen on kuopiolainen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja varatuomari. Hänet valittiin toiselle kaudelle kokoomuksen varapuheenjohtajistoon viime viikonlopun puoluekokouksessa.
Partanen on myös Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja aluevaltuuston varapuheenjohtaja.
Yhteyshenkilöt
Maggie KeskinenPuoluesihteerimaggie.keskinen@kokoomus.fi
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