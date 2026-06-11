Farmari avaa portit kahden viikon päästä
11.6.2026 12:58:39 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote
Farmari-maatalousnäyttelyn rakentaminen Kalajoella on alkanut. Tapahtumaportit avautuvat torstaina 25. kesäkuuta. Farmarin paikkamyynti on ollut menestys, sillä kaikki paikat on myyty loppuun.
Farmari järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Kalajoella. Tapahtuman paikkamyynti on käynyt koko ajan vilkkaana. Enää ei ole mitä myydä, sillä kaikki näytteilleasettajapaikat on myyty loppuun. Tapahtumassa on yli 400 näytteilleasettajaa.
Navetat jo pystyssä
Farmarin rakentaminen Kalajoen lentokenttäalueella on alkanut. Rakentamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Navetat ja hevostalli muun muassa odottavat jo valmiina tapahtumaviikolla saapuvia eläimiä.
Eläinosastosta on tulossa monipuolinen. Luvassa on mm. lypsykarjanäyttely, lammas- ja vuohiosasto paimennusnäytöksineen ja runsaasti hevosia. Eläinalueella voi nähdä myös sellaisia maatilan eläimiä, joihin ei arjessa välttämättä törmäisi, kuten alpakoita, aaseja ja mehiläisiä.
Traktoreita ja pienkoneita
Farmarin konekentällä on kattava valikoima maa- ja metsätalouden koneita sekä laitteita. Osaston kattauksessa on nähtävissä se, että maatalousrakentaminen on piristynyt. Esillä on muun muassa viljankuivureita, siiloja, lämmitys- ja viilennysratkaisuja, salaojituslaitteita ja maansiirtokoneita sekä useita traktorimerkkejä.
Ohjelmalavoilla tuttuja
Farmarin lavaohjelmassa kuullaan päivittäin erilaisia yritystarinoita niin maatalouden kuin muidenkin alojen ammattilaisilta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on mukana avajaispäivän ohjelmassa keskustelemassa mm. Suomen huoltovarmuudesta. Mukana on myös MEP:jä ja päätoimittajia, jotka keskustelevat median luomasta kuvasta maataloudesta. Lauantaina tapahtumalavoilla teemana on hyvinvointi. Lavaohjelma huipentuu päätöspäivänä Miss Hiekkasärkän kruunaukseen.
Etäparkista Farmariin
Farmarin pysäköintialue on Kalajoen sataman alueella. Tapahtumasta on jatkuva bussikuljetus tapahtumaporteille. Parkkialueella on runsaasti tilaa myös matkailuautoille ja -vaunuille. Paikallisille suositellaan saapumista Farmariin pyörällä. Pyöräparkkeja on hyvin Farmarin sisäänpääsyn lähellä.
Farmari-maatalousnäyttely on Kalajoella 25. - 27.6.2026. farmari.net
Yhteyshenkilöt
Henri HonkalaNäyttelytoiminnan johtajaProAgria Tapahtumat OyPuh:040 827 7100henri.honkala@proagria.fi
Kirsi Ylitalonäyttelypäällikkö/Farmari 2026Puh:040 1964 434kirsi.varila@proagria.fi
Miia Lenkkeri-Tamminenviestintäpäällikkö/Farmari 2026Puh:0400159118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
Niina LampinenProAgria Tapahtumat OyPuh:043 826 7291niina.lampinen@proagria.fi
Ritva-Liisa Nisulajohtaja, ProAgria Keski-PohjanmaaPuh:040 584 9550ritva-liisa.nisula@proagria.fi
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ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
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