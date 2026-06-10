Tutkimustulos: Suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista kymmeniä miljoonia litroja alkoholia vuodessa – valtio menettää merkittävän määrän verotuloja
11.6.2026 14:05:36 EEST | Alko Oy | Tiedote
Verianin tuore tutkimustulos* osoittaa, että suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista vuosittain arviolta 67 miljoonaa litraa alkoholia. Valtiolle arvioidaan koituvan ulkomaisten verkko-ostojen myötä 50–280 miljoonan euron veromenetykset, sillä osa tutkimukseen vastanneista kertoo, ettei ostoksista ole maksettu alkoholiveroa Suomeen.
Suomalaiset ostavat ulkomaisista verkkokaupoista alkoholia vuosittain arviolta 67 miljoonaa litraa. Tämä käy ilmi Verianin tekemässä kyselyssä alkoholin ostamisesta ulkomaisista verkkokaupoista. Tutkimus tuo esille pimennossa olleita määriä ostetun alkoholin määristä – alkoholin ostomäärät ovat suuremmat kuin aiemmissa kysely-tutkimuksissa on arvioitu.
”Tutkimukseen vastasivat 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat ostaneet alkoholijuomia ulkomaisista verkkokaupoista viimeisen kahden kuukauden aikana. Kyselyn tulosten luottamusväli on ±5 prosenttia, jolloin ostot ulkomaisista verkkokaupoista ovat arviolta vähintäänkin 54 miljoonaa litraa”, kertoo Verianin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela.
”Alkoholin matkustajatuonnista ja ulkomaista verkkokaupoista ostetun alkoholin määrästä on esitetty julkisuudessa erilaisia arvioita. Halusimme selvittää ja varmistaa ulkomaisista verkkokaupoista ostetun alkoholin kokonaisvolyymiä tarkemmin. Tutkimus osoittaa, että ilmiö on merkittävä, vaikka tarkkaa tasoa on vaikea määrittää. Esimerkiksi lainsäädäntöä koskevia päätöksiä tehtäessä on tärkeä tietää alkoholimarkkinan kokonaiskuva sekä eri myyntikanavien osuus ja rooli”, sanoo Alkon talousjohtaja Anton Westermarck.
Vain osa maksaa verot Suomeen
Tutkimustulosten mukaan halvempi hinta on keskeisin syy ostaa alkoholia ulkomaisista verkkokaupoista. Lähes kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta ostajasta ilmoittaa hinnan tärkeimmäksi tekijäksi.
Vastaajista 45 prosenttia arvioi, että verkkokauppaostoista maksetaan verot Suomeen, 18 prosenttia ilmoittaa, ettei veroja makseta, ja 37 prosenttia ei tiedä, miten verotus toteutuu. Verohallinnon arvioiden mukaan 1–2 prosentista ostoja maksetaan lainsäädännön mukaisesti verot Suomeen**.
Suomen korkean verotuksen vuoksi kotimaisessa alkoholin vähittäismyynnissä tuotteen hinnasta merkittävä osa muodostuu alkoholi- ja arvonlisäverosta. Myös ulkomailta verkko-ostoina ostetusta alkoholista tulee maksaa Suomen alkoholivero. Mikäli ulkomainen verkkokauppa myyjänä ei ole maksanut alkoholiveroa ja muita maksuja Suomeen, jää vero ostajan maksettavaksi. Näin tapahtuu kuitenkin vain pienessä osassa ostoja ja Suomen valtiolta jää huomattava määrä verotuloja saamatta.
”Tutkimuksen lukujen valossa valtiolle koituu alkoholin ulkomaisten verkko-ostojen myötä arviolta 50–280 miljoonan euron veromenetykset, sillä osa vastaajista kertoo, ettei ole maksanut ostoksistaan veroja. Julkisuudessa esitetty arvio noin 100 miljoonan euron vuosittaisista veromenetyksistä näyttää tutkimuksen perusteella realistiselta”, arvioi Nurmela.
”Alkoholilakiesityksiin lausumamme mukaisesti toivomme, että ulkomaiset verkko-myyjät velvoitetaan rekisteröitymään Suomeen, verkkokauppapaketteihin lisätään tunnisteet ja niiden avulla varmistetaan verojen maksaminen ennen toimitusta asi-akkaille”, toteaa Westermarck.
*) Verian teki lisäselvityksen alkoholin ostamisesta ulkomaisista verkkokaupoista Al-kon toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 1 010 täysi-ikäistä, jotka ovat ostaneet alkoholijuomia ulkomaisista verkkokaupoista. Aineisto kerättiin vastaajapaneelissa 13.4.–14.5.2026. Verkosta ostaminen painottuu erityisesti usein alkoholia käyttäviin, miehiin, 50–59-vuotiaisiin sekä ylempiin toimihenkilöihin, jotka ostavat verkosta keskimääräistä suurempia määriä alkoholia.
**) Verohallinnon asiantuntijalausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle 25.11.2025
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja tutkimuksesta
tutkimusjohtaja Sakari Nurmela, Verian, p. 010 5516 810, sakari.nurmela@veriangroup.com
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
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