ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja vaihtuu
11.6.2026 13:29:57 EEST | ProAgria | Tiedote
ProAgria Keskusten Liiton hallitus ja Harri Mäkivuokko ovat tänään sopineet, että ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokon työsuhde on päättynyt 11.6.2026.
Liiton va. toimitusjohtajaksi on nimitetty ProAgria Pohjois-Suomen toimitusjohtaja Vesa Nuolioja.
ProAgria Keskusten Liiton hallitus kiittää Mäkivuokkoa yhteistyöstä ja toivottaa onnea tulevaan.
Lisätietoja asiasta antaa ProAgria Keskusten Liiton hallituksen puheenjohtaja Juhani Torkko, puhelin 040 661 9996, juhani.torkko@pellon.com
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Yhteyshenkilöt
Juhani TorkkoPuh:040 661 9996juhani.torkko@pellon.com
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