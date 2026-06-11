Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus käynnistää liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa tarkastellaan liikenneturvallisuuden nykytilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen muodostamalla alueella sekä määritellään keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vakavien tieliikenneonnettomuuksien vähentämiseksi. Toimenpiteiden suunnittelu perustuu alueella havaittuihin liikenneturvallisuusongelmiin sekä vuonna 2027 voimaan tulevan valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian linjauksiin ja toimenpiteisiin.

Tavoitteena on liikennejärjestelmä, jossa inhimilliset erehdykset eivät johda kuolemaan tai vakaviin loukkaantumisiin

Nollavisio tähtää sellaiseen tieliikenteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti. Tätä kohti halutaan edetä myös Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella. Työsarkaa kuitenkin on. Elinvoimakeskuksen alueella tieliikenteessä menehtyy vuosittain yli 20 ihmistä (ennakkotietojen mukaan 27 vuonna 2025) ja loukkaantuu vakavasti yli 70 ihmistä. Pitkällä aikavälillä vakavien henkilövahinkojen määrä on toki laskenut, mutta kehitys on viime aikoina selvästi hidastunut. Etenkin tieliikenteen kuolemantapauksissa palattiin vuonna 2025 lähes kymmenen vuoden takaisiin lukuihin.

Tilastojen mukaan korkein onnettomuusriski Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella on 15–24-vuotiailla nuorilla, mutta kohonnutta riskiä on myös alakouluikäisillä lapsilla ja ikääntyneillä. Maakuntien välillä riskissä on pieniä eroja, mutta yleiskuva on samanlainen. Kulkutavoista etenkin pyöräily, mutta myös mopoilu, moottoripyöräily ja jalankulku korostuvat vakavissa henkilövahingoissa. Myös sähköpotkulaudoilla tapahtuu paljon vakavia onnettomuuksia, mutta tilastointi ei vielä tue niiden analysointia.

Liikenneonnettomuuksien taustalla on aina monenlaisia kuljettajaan, ajoneuvoon ja tieympäristöön liittyviä syitä. Suurimmassa osassa tapauksia korostuu kuitenkin niin sanotut inhimilliset tekijät eli tienkäyttäjään itseensä liittyvät syyt. Valitettavan usein syynä on ihan välinpitämättömyys tai niin sanottu tietoinen riskinotto (ylinopeudet, rattijuopumukset, turvalaitteiden käyttämättömyys) sekä tienkäyttäjän terveyteen liittyvät haasteet. Nollavisio lähtee kuitenkin siitä ajatuksesta, että liikennejärjestelmä pitää suunnitella ihmisten toimintakyvyn rajoitteet ja inhimilliset virheet huomioiden.

Safe system -lähestymistapa jäsentää keinovalikoimaa ja vastuita

Tavoitteena on laatia konkreettinen ja vaikuttava toimenpideohjelma, joka tukee niin alueellista kuin paikallista liikenneturvallisuustyötä. Toimenpiteiden suunnittelu kohdentuu tunnistettuihin liikenneturvallisuusongelmiin ja valittuihin painopistealueisiin. Työssä keskitytään erityisesti niihin toimenpiteisiin, jotka ovat edistettävissä alueellisten ja paikallisten toimijoiden resursseilla ja päätäntävallalla. Alueellisten viranomaistahojen lisäksi kuhunkin maakuntaan nimetyllä liikenneturvallisuustyöryhmällä sekä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmillä tulee olemaan keskeinen rooli toimeenpanossa.

Toimenpiteiden jäsentämisessä hyödynnetään niin sanottua Safe System -lähestymistapaa, joka korostaa liikenneturvallisuusongelmien ratkaisemista laaja-alaisella keinovalikoimalla. Turvalliset ajoneuvot, turvalliset infraratkaisut, turvalliset tienkäyttäjät ja tehokkaat onnettomuuden jälkitoimet luovat yhdessä monikerroksisen suojan tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi. Myös tehokkaan liikenneturvallisuustyön mahdollistavia rakenteita (yhteistyö, osaaminen, resurssit, päätöksenteko ja seuranta) tarkastellaan omana kokonaisuutenaan.

Suunnitelmaa laaditaan laajassa yhteistyössä – myös kansalaisilla on mahdollisuus kertoa liikenneturvallisuushuolistaan

Suunnittelutyössä korostuu laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Työn eri vaiheissa suunnitelmaan valmisteluun osallistuvat kunnat, maakunnat, hyvinvointialueet (ml. pelastuslaitokset), poliisi, Liikenneturva ja monia muita alueellisia viranomaisia. Työn aikana toteutetaan useita kyselyitä ja asiantuntijahaastatteluita. Suunnitelmaa työstetään myös syksyllä järjestettävässä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuusfoorumissa.

Myös alueen asukkailla ja muilla alueella liikkuvilla on kesän aikana mahdollisuus kertoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä huolista ja havainnoista. Vastauksia hyödynnetään suunnitelman painopisteiden ja toimenpiteiden määrittelyssä. Kyselyyn voi vastata 31.8.2026 saakka osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kasevkliitusuunnitelma