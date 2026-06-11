Englanninkielinen lukiokoulutus Espoossa Kiviruukin lukiossa syksystä 2027

Espoon kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan englanninkieliselle lukiokoulutukselle. Englanninkieliseen lukiokoulutukseen voi hakea kevään 2027 yhteishaussa. Englanninkielinen lukiokoulutus alkaa Kiviruukin lukiossa elokuussa 2027, kun uusi lukio aloittaa toimintansa. Sujuva opiskelupolku toiselle asteelle on esimerkiksi Espooseen muuttaville kansainvälisten osaajien perheille tärkeää.

”Englanninkielinen lukiokoulutus suomalaiseen opetussuunnitelmaan nojaten tuo merkittävän lisäarvon suomalaiseen ja espoolaiseen lukiokoulutukseen. Se mahdollistaa lukio-opinnot nuorille, joiden suomen kielen taito ei ole riittävää suomenkielisen lukiopolun suorittamiseksi”, sanoo toisen asteen koulutuksen johtaja Jussi Paavola.

Englanninkielisen lukiokoulutuksen ja ylioppilastutkinnon kohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole riittävä lukio-opintoihin, mutta joiden kielitaito mahdollistaa opiskelun englannin kielellä. Osoituksena riittämättömästä kielitaidosta pidetään sitä, että nuori on ollut perusopetuksessa Suomessa alle kolme vuotta. Kohderyhmään kuuluvat myös suomalaiset paluumuuttajat, joiden vahvin akateeminen kieli on englanti ja vanhempien työn vuoksi Suomeen ja Espooseen muuttaneet, joilla englanti on ollut koulukieli.

Kolmisenkymmentä aloituspaikkaa

Kevään 2027 yhteishaussa englanninkieliseen lukiokoulutukseen tulee arviolta 30 aloituspaikkaa. Aloituspaikat päätetään Espoon kasvun ja oppimisen lautakunnassa loka-marraskuussa 2026. Yhteensä Kiviruukin lukiossa tulee olemaan noin 1200 opiskelijaa.

”Olen innoissani tulevan Kiviruukin lukion monipuolisuudesta, johon tämä kokonaisuus sopii erinomaisesti. Ensi lukuvuonna jatkamme englanninkielisen lukiokoulutuksen suunnittelua osana uuden lukion kehittämistä – työ on todella innostavaa”, rehtori Helena Mielikäinen sanoo.

Englanninkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma on käännös suomenkielisestä opetussuunnitelmasta. Englanninkieliset ylioppilaskokeet toteutetaan käännöskokeina eli ne ovat sisällöltään samat kuin suomen- ja ruotsinkieliset kokeet. Englanninkielinen tutkinto edellyttää, että opiskelija suorittaa suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen, riippuen lukion opetuskielestä. Kiviruukin lukion opetuskieli on suomi. Englanninkielisessä lukiokoulutuksessa opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi. Ensimmäiset englanninkieliset ylioppilaskokeet voi suorittaa Kiviruukin lukiossa syksyllä 2029.

Espoossa voi kahdessa lukiossa suorittaa myös kansainvälisen ylioppilastutkinnon eli IB-tutkinnon.