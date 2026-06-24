Yhä useampi ulkomainen verkkokauppa hoitaa jätehuoltomaksunsa – tuottajavastuun valvonta on tuottanut tulosta
24.6.2026 09:56:19 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Kun ulkomainen verkkokauppa myy tuotteita suomalaisille kuluttajille, sitä koskee tuottajavastuu eli velvollisuus huolehtia tuotteidensa jätehuollosta. Valvonnan avulla on saatu lähes 200 000 uutta toimijaa jätehuoltokustannusten jakajiksi. Lupa- ja valvontavirasto valvoo tuottajavastuuta valtakunnallisesti.
Suomalaiset kuluttajat tilasivat Tullin tietojen mukaan vuonna 2025 yhteensä 40,5 miljoonaa alle 150 euron arvoista tavaraerää ulkomailta. Näiden tuotteiden pakkaukset ja usein myös itse tuotteet kuuluvat tuottajavastuulainsäädännön piiriin, mikä tarkoittaa, että myyjällä on vastuu niiden jätehuollosta.
Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä sen eteen, että ulkomaiset verkkokauppiaat tunnistavat velvollisuutensa ja hoitavat ne asianmukaisesti. Viime vuosina olemme keskittyneet erityisesti suuriin verkkoalustoihin, joiden kautta merkittävä osa kuluttajakaupasta kulkee, kertoo etäkauppaa valvova ylitarkastaja Tiina Salmi Lupa- valvontavirastosta.
Työ on vaatinut monipuolisia keinoja: suoria yhteydenottoja myyjiin, laajaa viestintää ja ohjeistusta sekä tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.
Lähes 200 000 uutta etäkaupan toimijaa kustannuksia jakamaan
Aktiivinen valvonta ja ohjeistus on tuottanut tulosta. Suomen jätelainsäädäntö mahdollistaa sen, että verkkoalustan ylläpitäjä voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteet kootusti etämyyjien puolesta. Tähän mahdollisuuteen on myös tartuttu.
Jätehuoltorekisteriin on saatu vuoden 2026 alusta lähtien lähes 200 000 uutta ulkomaista toimijaa, mikä on moninkertaistanut rekisterissä olevien tuottajien määrän, Salmi kertoo.
Kehityksellä on konkreettinen vaikutus markkinaan. Suomalaiset yritykset eivät enää ole ainoita, jotka maksavat tuottajavastuumaksuja, vaan kustannukset jakautuvat aiempaa tasaisemmin. Tämä parantaa kilpailun reiluutta ja luo tasapuolisemmat toimintaedellytykset kaikille toimijoille.
Halpakaupassa yhä puutteita ympäristövastuissa
Vaikka edistystä on tapahtunut, etämyyjien joukossa on edelleen runsaasti niin sanottuja vapaamatkustajia, jotka eivät hoida velvoitteitaan. Siksi Lupa- ja valvontavirasto jatkaa valvontaa aktiivisesti ja kehittää keinoja tavoittaa myös nämä toimijat.
Vaikka yhä useampi verkkokauppa hoitaa jätehuoltokulunsa, on hyvä muistaa, että erityisesti halpatuotteiden valmistamisesta ja kuljettamisesta aiheutuu runsaasti haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia tuotteiden elinkaaren aikana. Siksi on aina parempi vaihtoehto valita vastuullinen ja kestävä toimija, sanoo Salmi.
Tuottajavastuun rinnalla on toinen tärkeä näkökulma: tuotteiden turvallisuus. Verkossa myytävien tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Tietoa tuottajavastuusta
- Tuottajavastuun piiriin Suomessa kuuluvat pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut ja paristot, tietyt kertakäyttöiset muovituotteet, renkaat, ajoneuvot, paperi ja paperituotteet ja muovia sisältävät kalastustuotteet.
- Jätehuoltokompassi on palvelu, josta kuluttaja voi tarkistaa onko verkkokauppa hoitanut tuottajavastuunsa Suomessa.
- Lisätietoja sivustolta tuottajavastuu.fi
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Yhteyshenkilöt
Tiina SalmiylitarkastajaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 254 499tiina.salmi@lvv.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
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