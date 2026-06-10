Palveluverkkoa on tarpeen kehittää: luonnos lausuntokierrokselle
11.6.2026 15:19:56 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varhan viranhaltijoiden luonnos palveluverkon suunnitelmaksi vuosille 2027–29 lähtee lausunnoille tänään 11. kesäkuuta. Samaan aikaan kuntiin, sote-järjestöille ja yritysjärjestöille lausuttavaksi lähtee luonnos palveluverkon visiosta vuoteen 2037 saakka. Varha haluaa avata avoimen keskustelun toimintaympäristön muuttuessa ja kuulla sidosryhmien näkemyksiä. Päätöksiä palveluverkon uudistamisesta ei ole tehty. Luonnokset etenevät päätöksentekoon syksyllä.
Varha järjestää suunnitelmista myös asukastilaisuuden verkossa torstaina 11.6. 2026 klo 17.30. Liity asukastilaisuuteen
Luonnoksessa ehdotetaan muutoksia nykyiseen palveluverkkoon, sillä Varsinais-Suomen väestörakenne ja palvelutarve muuttuvat. Esimerkiksi digitaalinen asiointi kasvattaa suosiotaan palvelutarjonnan kehittyessä.
-Perusterveydenhuollon kapasiteettia on välttämätöntä kasvattaa Turussa ja sen ympäristökunnissa, koska väestön määrä kasvaa. Muualla maakunnassa väestön määrän ennakoidaan laskevan, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoo luonnosten taustoista.
Laskeva syntyvyys ja ikääntyvän väestön määrän voimakas kasvu haastavat palvelujärjestelmää.
-Etenkin yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti ja se kasvattaa palveluntarvetta kaikilla hyvinvointialueilla, ei vain meillä, Martikainen pohtii.
Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan Varsinais-Suomessa nykyisestä noin 43 000 henkilöstä noin 52 000 henkilöön 2030-luvun alussa. Ennusteen mukaan 85 täyttäneiden määrä nousee nykyisestä 2040-luvun alkuun mennessä noin 80 % eli ikäryhmään kuuluvia asukkaita olisi noin 12 600 nykyistä enemmän.
Luonnostelluilla muutoksilla voi toteutuessaan olla toimipaikkamuutoksiin liittyviä henkilöstövaikutuksia. Tarvittaessa käydään lakisääteiset yhteistoiminnalliset neuvottelut ja muutoksista päätetään myöhemmin.
Palveluverkkovisiosta apua pitkän aikavälin suunnitteluun
Vuoteen 2037 ulottuvaan palveluverkon vision luonnoksessa on viranhaltijoiden näkemyksiä pitkän aikavälin kehitystarpeista. Siinä on huomioitu ennusteet väestörakenteen muutoksista sekä arviot väestön palvelutarpeiden kehityksestä alueittain.
Visioluonnos ei ole sellaisenaan toimeenpantavissa käytäntöön, mutta sitä hyödynnettäisiin muun muassa pitkän aikavälin investointisuunnittelussa.
-Varhan omien suunnitelmien lisäksi pitkän aikavälin kehitystarpeista tietoa tarvitsevat myös hyvinvointialueemme kunnat ja muut toimijat, kuten yritykset ja järjestöt, strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo kertoo.
Sekä visio että suunnitelma on jaoteltu palvelukokonaisuuksiin. Sote-keskuspalvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, sosiaali- ja vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut sekä sairaalapalvelut käsitellään omina kokonaisuuksinaan.
Luonnokset lähtevät lausuntokierrokselle, ja sen päätyttyä viranhaltijoiden varsinainen esitys palveluverkkosuunnitelmaksi ja palveluverkkovisioksi on tarkoitus julkaista 31. elokuuta 2026. Suunnitelman poliittisen käsittelyn on tarkoitus alkaa syyskuussa.
Luonnokset:
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Yhteyshenkilöt
Antti ParpoStrategia- ja integraatiojohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 642 8682antti.parpo@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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