Palveluverkkoa on tarpeen kehittää: luonnos lausuntokierrokselle

Varhan viranhaltijoiden luonnos palveluverkon suunnitelmaksi vuosille 2027–29 lähtee lausunnoille tänään 11. kesäkuuta. Samaan aikaan kuntiin, sote-järjestöille ja yritysjärjestöille lausuttavaksi lähtee luonnos palveluverkon visiosta vuoteen 2037 saakka. Varha haluaa avata avoimen keskustelun toimintaympäristön muuttuessa ja kuulla sidosryhmien näkemyksiä. Päätöksiä palveluverkon uudistamisesta ei ole tehty. Luonnokset etenevät päätöksentekoon syksyllä.