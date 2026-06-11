SDP:n Lotta Hamari tuomitsee Hämeenkyrö Priden järjestäjään kohdistuneen väkivallan

- Jokaisella ihmisellä on oikeus juhlia Pridea rauhassa, olla oma itsensä ja osoittaa tukensa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta marsseissa ilman pelkoa väkivallasta tai häirinnästä. Sateenkaari-ihmisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, eivät mielipidekysymys, jyrähtää Hamari.

Suomessa on nähtävissä kansainvälisestikin voimistunut vihamielisyys sateenkaari-ihmisten ja naisten oikeuksia kohtaan.

- SDP seisoo vankkumatta tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolella. Emme luovuta emmekä hyväksy kehitystä, jossa vihamielisyys sateenkaari-ihmisiä kohtaan normalisoituu tai tasa-arvoa yritetään heikentää, Hamari painottaa.

Samalla sateenkaari-ihmisiä koskeva tutkimus kohtaa rahoitushaasteita, vaikka tutkitulle tiedolle ja tietoisuuden lisäämiselle olisi suuri yhteiskunnallinen tarve. Sukupuolentutkijat ovat kertoneet kohtaavansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaiheista puhuessaan vihapuhetta, maalittamista ja häirintää.

Sateenkaarivihamielinen ilmapiiri ei synny tyhjästä. Siksi on tärkeää, että poliittiset päättäjät, viranomaiset ja koko yhteiskunta puolustavat johdonmukaisesti jokaisen oikeutta turvalliseen elämään riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Hämeenkyrö Pride järjestettiin kolmatta kertaa ja se kasvatti jälleen suosiotaan. Kyseessä on yhteisönsä näköinen, tärkeä, hyvähenkinen ja rohkea tapahtuma. Sen järjestäjiä, vapaaehtoisia ja osallistujia ei saa jättää yksin.

- Vastaus vihalle ei ole hiljaisuus vaan entistä vahvempi sitoutuminen yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Ensi vuonna järjestämme Hämeenkyrö Priden suurempana kuin koskaan, jos se minusta on kiinni, Hamari päättää ja lähettää jaksamista uhrille, hänen läheisilleen ja koko sateenkaarevalle yhteisölle.