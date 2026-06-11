SDP:n Suhonen: Hallituksen työelämäpolitiikalta putoaa pohja yksi perustelu kerrallaan

SDP:n Lotta Hamari tuomitsee Hämeenkyrö Priden järjestäjään kohdistuneen väkivallan 11.6.2026 14:55:54 EEST | Tiedote

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavaa sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhlivaa Hämeenkyrö Pridea vietettiin lauantaina 6.6.2026. Tapahtuman järjestäjänä ja juontajana työskennellyt henkilö pahoinpideltiin tapahtuman jälkeen. Mediatietojen mukaan motiivina väkivallan tekijälle oli uhrin osallistuminen Pride-tapahtumaan ja homoseksuaalisuus. Kolmatta kertaa peräkkäin Hämeenkyrö Priden suojelijana toiminut hämeenkyröläinen kansanedustaja Lotta Hamari tuomitsee jyrkästi sateenkaariviharikoksen.