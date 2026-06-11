SDP:n Suhonen: Hallituksen työelämäpolitiikalta putoaa pohja yksi perustelu kerrallaan
11.6.2026 15:29:55 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen katsoo oikeusministeri Leena Meren puheenvuoron vahvistavan sen, että hallituksen työelämäpolitiikan keskeiset perustelut ovat osoittautuneet virheellisiksi. Suhosen mukaan hallitus on perustellut työntekijöihin kohdistuneita heikennyksiä velkaantumisen hillinnällä ja työllisyyden vahvistamisella, mutta tulokset ovat jääneet saavuttamatta.
Oikeusministeri Leena Meren mukaan työperäiseen hyväksikäyttöön on puututtava nykyistä tehokkaammin. SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen mukaan tästä asiasta vallitsee laaja yksimielisyys.
”Työperäinen hyväksikäyttö on vakava ongelma, johon pitää puuttua. Siitä ei Suomessa enää kiistellä. Kysymys kuuluu, miksi hallituksen keinot eivät vastaa sen omia tavoitteita,” Suhonen sanoo.
Suhosen mukaan hallituksen toimintaa yhdistää sama ongelma useissa työelämää koskevissa ratkaisuissa.
”Pienituloisilta leikattiin sillä perusteella, että velkaantuminen saadaan hallintaan. Velka kuitenkin jatkaa kasvuaan. Työelämäheikennyksiä perusteltiin jopa sadallatuhannella uudella työpaikalla. Sen sijaan Suomi on saanut kymmeniä tuhansia uusia työttömiä. Työttömyys on noussut korkeimmilleen sitten finanssikriisin jälkeisten vuosien ja työttömiä on ollut yli 50 000 enemmän kuin vuotta aiemmin,” Suhonen toteaa.
Suhosen mukaan sama ristiriita näkyy nyt työperäisen hyväksikäytön torjunnassa.
”Hallitus sanoo tunnistavansa ongelman. Samaan aikaan valvontaa tekevien viranomaisten resursseja on heikennetty eikä työntekijöiden oikeusturvaa vahvistavia toimia, kuten ammattiliittojen mahdollisuuksia puuttua väärinkäytöksiin, haluta edistää,” Suhonen summaa.
Suhonen muistuttaa, että monet Suomessa paljastuneet vakavat työperäisen hyväksikäytön tapaukset ovat edenneet viranomaisten tutkittaviksi ammattiliittojen työn ansiosta.
”Ammattiliitot ovat olleet usein ensimmäisiä tahoja, jotka ovat tunnistaneet hyväksikäytön, auttaneet työntekijöitä ja vieneet asioita eteenpäin. Jos hallitus todella haluaa kitkeä työperäistä hyväksikäyttöä, sen pitäisi vahvistaa näitä mahdollisuuksia eikä rajoittaa niitä,” Suhonen sanoo.
Suhosen mukaan hallituksen työelämäpolitiikkaa yhdistää kasvava kuilu tavoitteiden ja tulosten välillä.
”Hallitus on ollut erittäin aktiivinen työntekijöiden oikeuksien heikentämisessä. Sen sijaan luvatut tulokset velkaantumisen, työllisyyden tai työmarkkinoiden toimivuuden osalta ovat jääneet näkymättä. Suomalaisilla on oikeus kysyä, missä ne tulokset ovat,” Suhonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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