Hopiasepät 10 vuotta: Kiitollisuudesta kasvoi menestys – ja kiire auttaa Ukrainaa: ”Ukrainassa vain fyysinen läsnäolo synnyttää luottamuksen”

Lehdistötiedote 11.6.2026

Kymmenen vuotta on vierähtänyt siitä, kun strateginen viestintätoimisto Hopiasepät Oy näki päivänvalon. Vuosiin on mahtunut myös vaikeuksia, mutta etenkin jatkuvaa yrittämistä, oppimista sekä niiden myötä myös menestystä.

”Olemme ennen kaikkea kiitollisia. Taloudellinen menestys on hieno asia, mutta kaikkein tärkeintä on, että olemme pystyneet auttamaan asiakkaitamme vaativissa tilanteissa ja rakentamaan heidän kanssaan tuloksia, joilla on merkitystä myös laajemmin yhteiskunnassa ja maailmassa”, sanoo Hopiaseppien toimitusjohtaja Jussi Seppälä.

Hopiasepät Oy:n perustivat vuonna 2016 Jussi Seppälä ja Henna Hopia, jotka ovat ”siviilissä” myös aviopari. Yhtiön palvelut ovat strategia, viestintä ja vaikuttaminen. Yhä suurempaan rooliin on noussut Hopiaseppien mittava kansainvälinen osaaminen ja suhdeverkostot, geopalvelun muodossa. Erityisesti Ukrainan tukeminen on korostunut. Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alettua Seppälä ja Hopia lupasivat toisilleen, että mikäli vain mahdollista, he pyrkisivät löytämään toimeksiantoja, joiden kautta voisivat konkreettisesti auttaa Ukrainaa.

”Se lupaus on ohjannut meitä. Olemme saaneet tehdä työtä, jossa ammatillinen osaaminen, arvot ja asiakkaiden tavoitteet kohtaavat poikkeuksellisen hienolla tavalla. Siitä syntyy valtava kiitollisuus – ja myös velvollisuudentunne jatkaa. Olen itse aktiivisesti mukana maanpuolustuksessa ja kokonaisturvallisuuden kehittämisessä, mikä suureksi ilokseni myös näkyy työssämme. Minulla on voimakas tunne, että teemme työtä Suomen hyväksi samalla, kun autamme asiakkaitamme”, kuvailee Hopiaseppien operatiivisena johtajana toimiva Henna Hopia.

Menestyjä – globaali myllerrys toi kysynnän

Hopiasepät on ollut vahvasti rakentamassa suomalaisyritysten Ukraina-hankkeita ja yhteistyötä. Erityisen kiitoksen yhtiö osoittaa Niemi Palvelut Oy:lle ja henkilökohtaisesti Esa Niemelle, jonka kanssa tehty Ukraina-työ on ollut tiivistä, kunnianhimoista ja poikkeuksellisen merkityksellistä.

”Esan johdolla olemme saaneet rakentaa ratkaisuja, joissa suomalainen yritysosaaminen, logistiikka, energia, jälleenrakennus ja Ukrainan auttaminen kytkeytyvät samaan kokonaisuuteen. Se on juuri sellaista työtä, jonka vuoksi Hopiasepät on olemassa”, Seppälä sanoo.

Hopiasepät kiittää lämpimästi myös Ukrainan Suomen-suurlähettilästä Mykhailo Vydoinykia hänen poikkeuksellisen vahvasta työstään suomalaisten yritysten sekä Ukrainan ja Suomen kasvavan yhteistyön hyväksi. Lisäksi Hopiasepät kiittää sydämellisesti ulkoministeriön yhteydessä toimivaa Finnpartnershipia, jonka kautta monet suomalaisyritykset ovat päässeet vauhdikkaasti liikkeelle Ukrainan jälleenrakennuksessa ja tukemisessa.

”Suomalaisilla yrityksillä on valtavasti osaamista, jolle Ukrainassa on todellinen tarve. Nyt pitää olla rohkeutta: Ukrainassa vain fyysinen läsnäolo synnyttää luottamuksen – ilman sitä ei synny mitään. Olemmekin tehneet Ukrainaan kohta 10 työmatkaa vuoden sisään! Suomalaiset yritykset voisivat ja niiden pitäisi tarttua Ukrainan moniin mahdollisuuksiin vielä paljon hanakammin – meillä ollaan edelleen aivan liian varovaisia. Jälleenrakennus on jo meneillään”, Seppälä kannustaa.

”Ukraina on kaikkiaan paras osoitus vahvasta kysynnästä kansainväliselle osaamisellemme, joka on maailman myllerryksen myötä kovassa kurssissa. Hennan ja minut taustat työskentelystä kymmenissä maissa ja yhteensä 16 vuotta EU:n ytimessä Brysselissä ovat se tärkein pääoma, joka on tuonut myös Kauppalehden Menestyjä-tittelin. Suuri kiitos kuuluu myös loistavalle Advisory Boardillemme, jolta olemme Hennan kanssa saaneet todella arvokkaita neuvoja”, pohtii Seppälä.

”Meillä on ollut palkkalistoilla kaikkiaan toistakymmentä osaajaa – ja nyt iloksemme aivan loistava nuori lahjakkuus Lila Ahnger – hänestä kuullaan vielä paljon. Olemme kuitenkin halunneet pysyä pienenä, koska luottamukselliset projektimme lepäävät omilla hartioillamme, eivät harjoittelijoiden.”

Hopiasepät juhlistaa 10-vuotista taivaltaan torstaina toimistollaan Helsingissä eduskunnan naapurissa. Juhlavuosi ei yhtiön mukaan ole ensisijaisesti pysähtymisen hetki, vaan kiitoshetki asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja kaikille niille, joiden kanssa työtä on saatu tehdä.

”Yrittäjänä jokainen päivä, viikko, kuukausi ja vuosi on ansaittava uudelleen. Siksi Menestyjä-tunnustus tuntuu hyvältä. Mutta vielä enemmän merkitsee se, että saamme tehdä työtä täydellä sydämellä – asiakkaiden hyväksi, Suomen hyväksi ja nyt hyvin vahvasti myös Ukrainan hyväksi”, painottaa Henna Hopia.

Lisätiedot:

Jussi Seppälä, toimitusjohtaja, Hopiasepät Oy, 050 529 4562, jussi.seppala@hopiasepat.fi

Henna Hopia, operatiivinen johtaja, Hopiasepät Oy, 045 601 8886, henna.hopia@hopiasepat.fi