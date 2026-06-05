SDP Helsinki

SDP:n Elisa Gebhard: Kokoomukselle julkinen raha ei maksa, kunhan se käytetään autotunneleihin

11.6.2026 16:25:14 EEST | SDP Helsinki | Tiedote

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SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard ihmettelee kokoomuksen ulostuloja, joissa kyseenalaistetaan vasta avatun Kruunuvuorensillan tarpeellisuus sen myötä, kun kaupunkiympäristölautakunta päätti säästää Stansvikinkallion itäosan arvokkaan sydänmetsän rakentamiselta.

SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.
SDP Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Gebhard.

Gebhard muistuttaa, että kokoomus on aina halukas rakentamaan autotunneleita niiden hinnasta tai kannattavuudesta riippumatta. Esimerkiksi kokoomuksen pitkään ajaman keskustatunnelin hintalappu kaupunkilaisille veronmaksajille olisi vähintään 600 miljoonaa euroa. Kokoomuksen mielestä veronmaksajien piikki on auki myös keskustan huoltotunnelin läpiajoliikenteen mahdollistamiseksi. 

– Kokoomukselle 600 miljoonan euron autotunneli on aina kannattava investointi, mutta 350 miljoonaa joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn on liikaa, Gebhard toteaa. 

Gebhardin mukaan toimivat joukkoliikenteen yhteydet ovat koko kaupungin kasvun edellytys. Ne tekevät asuinalueesta houkuttelevan ja kaupunkilaisten arjesta sujuvampaa. 

– Koko Laajasalon saari tulee olemaan vuonna 2050 reilusti yli 30 000 asukkaan alue. Toimivassa kaupungissa näin suuri asuinalue ei voi jäädä ilman kaikkia palvelevia joukkoliikenneyhteyksiä, Gebhard päättää.  

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