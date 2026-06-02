Euroopan kulttuuripääkaupungin menovinkit juhannukselle

Keskustan sydämessä sijaitseva PLAY – Fotografiska Tallinn X Oulu2026 -valokuvanäyttely on avoinna myös juhannuksena Kauppakeskus Pekurissa. Oulun Tuomiokirkossa puolestaan voi kokea Andrew Melchiorin äänitaideteoksen The Logos, jossa avaruudessa miljardeja vuosia kulkeneet signaalit muuttuvat kuultavaksi musiikiksi. Juhannuksena kirkko on avoinna läpi yön, ja äänitaideteos on koettavissa tauotta perjantai-illasta 19.6. kello 21 juhannuspäivän aamuun kello 9 saakka. Paikalla on opas.

Torstaina ohjelmassa nähdään myös Circus Festival OU koko perheen esityksiä sekä Bang Bang Riviera! -tapahtumasarjan viimeinen performanssi Pikisaaressa. Lauantain kohokohtiin kuuluu Meri-Toppilan Aalto Siilolla järjestettävä Shiphorn Cantata -juhannusjuhla, jossa jazz ja elektroninen musiikki kohtaavat ainutlaatuisessa teollisuusmiljöössä.

Perinteisempää juhannustunnelmaa tarjoavat Ylikiimingin Nuijamiesten lavan juhannustanssit sekä Kajaaninjoen juhannusjuhla. Lapsiperheille tekemistä löytyy muun muassa Nallikarin alueelta, jossa Suomen Tivoli ja Vauhtipuisto palvelevat koko juhannuksen ajan.

Juhannus tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua Oulu2026-ohjelman taidesisältöihin omaan tahtiin luonnon helmassa. Kesäkuussa avautunut Climate Clock -teossarja tuo pysyvää julkista taidetta eri puolille Oulua. Teossarjan Koitelinkoskella sijaitseva Antti Laitisen Olet Tässä -teos kutsuu pysähtymään luonnon äärelle, ja ARToulu-taidealue tarjoaa pyöräilyyn tai kävelyyn sopivan taidereitin Oulujoen varrella. Art Ii Biennaali puolestaan yhdistää nykytaiteen ja pohjoisen maiseman Iissä.

Oulu2026-alueella juhannusta vietetään myös Kuusamossa Solstice Festivalin tunnelmissa sekä Kajaanissa perinteisen juhannuskokon äärellä. Oulu2026 tuo kulttuurielämyksiä 40 kunnan ja kaupungin alueelle – lisää juhannuksen tapahtumia sekä kesän elämyksiä löytyy Oulu2026-tapahtumakalenterista.