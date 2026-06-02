Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026

Euroopan kulttuuripääkaupungin menovinkit juhannukselle

12.6.2026 08:00:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote

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Juhannus ei hiljennä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden menoa. Oulussa ja Oulu2026-alueella voi juhannusviikonloppuna nauttia näyttelyistä, konserteista, esityksistä, luonnon äärellä koettavasta taiteesta sekä perinteisistä juhannusjuhlista.

Taiteilija seisoo rannalla hiekkadyynien keskellä teoksensa äärellä.
ARToulu-taidealue koostuu 13 taiteilijan teoksesta Oulujoen varrella keskustassa, Pikisaaressa, Hietasaaressa, Toppilansaaressa, Toppilansalmessa, Meri-Toppilassa ja Tuirassa. Kuvassa taiteilija Anna Tahkola teoksensa 'Kun aika on, saavuthan' äärellä. Kati Leinonen Oulun Taiteilijaseura

Keskustan sydämessä sijaitseva PLAY – Fotografiska Tallinn X Oulu2026 -valokuvanäyttely on avoinna myös juhannuksena Kauppakeskus Pekurissa. Oulun Tuomiokirkossa puolestaan voi kokea Andrew Melchiorin äänitaideteoksen The Logos, jossa avaruudessa miljardeja vuosia kulkeneet signaalit muuttuvat kuultavaksi musiikiksi. Juhannuksena kirkko on avoinna läpi yön, ja äänitaideteos on koettavissa tauotta perjantai-illasta 19.6. kello 21 juhannuspäivän aamuun kello 9 saakka. Paikalla on opas.

Torstaina ohjelmassa nähdään myös Circus Festival OU koko perheen esityksiä sekä Bang Bang Riviera! -tapahtumasarjan viimeinen performanssi Pikisaaressa. Lauantain kohokohtiin kuuluu Meri-Toppilan Aalto Siilolla järjestettävä Shiphorn Cantata -juhannusjuhla, jossa jazz ja elektroninen musiikki kohtaavat ainutlaatuisessa teollisuusmiljöössä.

Perinteisempää juhannustunnelmaa tarjoavat Ylikiimingin Nuijamiesten lavan juhannustanssit sekä Kajaaninjoen juhannusjuhla. Lapsiperheille tekemistä löytyy muun muassa Nallikarin alueelta, jossa Suomen Tivoli ja Vauhtipuisto palvelevat koko juhannuksen ajan.

Juhannus tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua Oulu2026-ohjelman taidesisältöihin omaan tahtiin luonnon helmassa. Kesäkuussa avautunut Climate Clock -teossarja tuo pysyvää julkista taidetta eri puolille Oulua. Teossarjan Koitelinkoskella sijaitseva Antti Laitisen Olet Tässä -teos kutsuu pysähtymään luonnon äärelle, ja ARToulu-taidealue tarjoaa pyöräilyyn tai kävelyyn sopivan taidereitin Oulujoen varrella. Art Ii Biennaali puolestaan yhdistää nykytaiteen ja pohjoisen maiseman Iissä.

Oulu2026-alueella juhannusta vietetään myös Kuusamossa Solstice Festivalin tunnelmissa sekä Kajaanissa perinteisen juhannuskokon äärellä. Oulu2026 tuo kulttuurielämyksiä 40 kunnan ja kaupungin alueelle – lisää juhannuksen tapahtumia sekä kesän elämyksiä löytyy Oulu2026-tapahtumakalenterista.

Avainsanat

oulu2026juhannuseuroopan kulttuuripääkaupunki

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Taiteilija seisoo rannalla hiekkadyynien keskellä teoksensa äärellä.
ARToulu-taidealue koostuu 13 taiteilijan teoksesta Oulujoen varrella keskustassa, Pikisaaressa, Hietasaaressa, Toppilansaaressa, Toppilansalmessa, Meri-Toppilassa ja Tuirassa. Kuvassa taiteilija Anna Tahkola teoksensa 'Kun aika on, saavuthan' äärellä.
Kati Leinonen Oulun Taiteilijaseura
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Oulun tuomiokirkko ilta-auringossa.
Äänitaideteos The Logos on kuultavissa Oulun tuomiokirkossa läpi juhannusyön.
Heikki Törmänen Oulun seurakunnat
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Kuva Rukatunturilta auringonlaskun aikaan, taustalla elektronisen musiikin juhla Solstice Festival.
Elektronisen musiikin juhla Solstice Festival Rukatunturin huipulla.
Samuli Vienola Solstice Festival
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.  

Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.

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