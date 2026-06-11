Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

RKP Pohjanmaa nimesi lisää ehdokkaita vuoden 2027 eduskuntavaaleihin

11.6.2026 18:08:10 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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RKP Pohjanmaa nimesi lisää ehdokkaita vuoden 2027 eduskuntavaaleihin piirihallituksen kokouksessa 11. kesäkuuta. Työ vahvan ja monipuolisen ehdokaslistan rakentamiseksi vaaleja varten jatkuu näin ollen hyvää vauhtia.

Nimetyt ehdokkaat edustavat vaalipiirin eri osia ja tuovat mukanaan kokemusta sekä osaamista monilta eri aloilta. Tavoitteena on koota ehdokaslista, joka uskottavasti nostaa esiin ihmisten arkeen vaikuttavia kysymyksiä ja työskentelee vahvan alueellisen kehityksen puolesta.

– On erittäin ilahduttavaa, että voimme esitellä lisää ehdokkaita, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta ja työskentelemään alueen tulevaisuuden hyväksi. Näemme laajaa kiinnostusta eri puolilla piiriä, ja nyt nimetyt henkilöt täydentävät listaamme erittäin hyvin. Yhdessä rakennamme vahvan joukkueen eduskuntavaaleihin, sanoo RKP Pohjanmaan puheenjohtaja Roberth Sjöström.

Ehdokasasettelu on käynnistynyt hyvin, ja kiinnostus asettua ehdolle RKP listalle on edelleen suurta.

– Haluamme listan, joka heijastaa yhteiskuntamme monipuolisuutta. Työ jatkuu, ja tavoitteena on esitellä lisää vahvoja ehdokkaita syksyn aikana. On tärkeää, että äänestäjille tarjotaan ehdokkaita, joilla on erilaisia kokemuksia ja näkökulmia, Sjöström sanoo.

Seuraavat ehdokkaat nimetään:

  • Jennie Elfving, kauppatieteiden tohtori, 45 vuotta, Kokkola

  • Ramieza Mahdi, sairaanhoitaja, 44 vuotta, Vaasa

  • Mikael Perjus, myyntipäällikkö, 61 vuotta, Kristiinankaupunki

Aiemmin RKP Pohjanmaa on nimennyt kahdeksan ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.



Lisätietoa:

Roberth Sjöström
RKP Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
040 158 1706

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