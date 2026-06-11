Varha-sovellukseen uusia tapoja hoitaa asioita
12.6.2026 10:50:32 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Terveysasemien viestipalvelun kautta asiakas voi lähettää kiireettömissä asioissa viestin omalle terveysasemalleen. Uutena chat-palveluna on avautunut potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat.
Varha on ottanut käyttöön uusia palveluja, jotka helpottavat asiointia terveysasemien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Uudistukset sujuvoittavat kiireettömien asioiden hoitamista ja tarjoavat uusia tapoja saada apua ja neuvontaa. Varha-sovellus tarjoaa nyt entistä sujuvamman tavan hoitaa kiireettömiä asioita oman terveysaseman kanssa. Sovelluksen Viestit-osiossa asiakas voi lähettää viestin omalle hoitavalle tiimilleen.
Viestin aihe valitaan valmiista aihealueista, joita ovat esimerkiksi pitkäaikaissairaudet, ajanvarauksen siirto, todistukset ja lausunnot, lähetteet, lääkehoito tai rokotusasiat.
Viesti ohjautuu Varha-sovelluksessa suoraan asiakkaan Omatiimille, ja siihen vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. Oma tiimi on nähtävissä sovelluksen ”Minun tietoni” -osiossa.
Viestipalvelu on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitamiseen. Nopeaan apuun tai uusien oireiden ilmaantuessa sinun tulee asioida Sairastaminen ja terveydenhoito -chatissa, Tuki- ja liikuntaelinoireet -chatissa, Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet -chatissa, Omaolossa tai puhelimitse oman terveysasemasi kanssa.
Lisätietoa Omatiimi-mallista Varhan terveysasemilla: Omatiimit | Varha
Äitiysneuvolaan voi ottaa yhteyttä helposti Varha-sovelluksen lomakkeella
Varha-sovellukseen on otettu käyttöön uusi sähköinen yhteydenottolomake äitiysneuvolapalveluihin. Jatkossa asiakas voi ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan positiivisen raskaustestin tehtyään suoraan Varha-sovelluksen kautta. Lomake mahdollistaa helpon tavan olla yhteydessä neuvolaan muiden yhteydenottotapojen rinnalla. Neuvola ottaa sinuun yhteyttä kolmen arkipäivän kuluessa.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat neuvoo asiakkaiden oikeuksissa
Uusi chat-palvelu on avautunut Varha-sovelluksessa 9. kesäkuuta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chatista varsinaissuomalaiset saavat neuvontaa omista potilaan ja asiakkaan oikeuksistaan.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat neuvovat potilaan ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. He toimivat puolueettomina asiantuntijoina eivätkä arvioi hoidon tai palvelun laatua.
Chat on avoinna arkisin klo 8–15.30 ja täydentää puhelinpalvelua sekä muita asiointitapoja.
Varha-sovellus kulkee mukana myös kesällä
Varha-sovellus palvelee kesällä ja kulkee helposti reissussa mukana. Kesäaikana palveluissa on joitakin poikkeusaikatauluja: Varha-sovellus palvelee sinua myös kesällä | Varha
Lue lisää Varhan kesäajan toiminnasta: varha.fi/kesä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemiPalvelualuepäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 723 3952susanna.niemi2@varha.fi
Hanna SykköJohtava potilas- ja sosiaalivastaavaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 430 0670hanna.sykko@varha.fi
Taru EloOsastonhoitajaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Perhekeskuspalvelut, Sähköinen perhekeskusPuh:044 907 2916taru.elo@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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