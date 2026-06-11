Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha-sovellukseen uusia tapoja hoitaa asioita

12.6.2026 10:50:32 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Terveysasemien viestipalvelun kautta asiakas voi lähettää kiireettömissä asioissa viestin omalle terveysasemalleen. Uutena chat-palveluna on avautunut potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Varha on ottanut käyttöön uusia palveluja, jotka helpottavat asiointia terveysasemien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Uudistukset sujuvoittavat kiireettömien asioiden hoitamista ja tarjoavat uusia tapoja saada apua ja neuvontaa. Varha-sovellus tarjoaa nyt entistä sujuvamman tavan hoitaa kiireettömiä asioita oman terveysaseman kanssa. Sovelluksen Viestit-osiossa asiakas voi lähettää viestin omalle hoitavalle tiimilleen. 

Viestin aihe valitaan valmiista aihealueista, joita ovat esimerkiksi pitkäaikaissairaudet, ajanvarauksen siirto, todistukset ja lausunnot, lähetteet, lääkehoito tai rokotusasiat. 

Viesti ohjautuu Varha-sovelluksessa suoraan asiakkaan Omatiimille, ja siihen vastataan kolmen arkipäivän kuluessa. Oma tiimi on nähtävissä sovelluksen ”Minun tietoni” -osiossa. 

Viestipalvelu on tarkoitettu kiireettömien asioiden hoitamiseen. Nopeaan apuun tai uusien oireiden ilmaantuessa sinun tulee asioida Sairastaminen ja terveydenhoito -chatissa, Tuki- ja liikuntaelinoireet -chatissa, Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet -chatissa, Omaolossa tai puhelimitse oman terveysasemasi kanssa. 

Lisätietoa Omatiimi-mallista Varhan terveysasemilla: Omatiimit | Varha 

Äitiysneuvolaan voi ottaa yhteyttä helposti Varha-sovelluksen lomakkeella 

Varha-sovellukseen on otettu käyttöön uusi sähköinen yhteydenottolomake äitiysneuvolapalveluihin. Jatkossa asiakas voi ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan positiivisen raskaustestin tehtyään suoraan Varha-sovelluksen kautta. Lomake mahdollistaa helpon tavan olla yhteydessä neuvolaan muiden yhteydenottotapojen rinnalla. Neuvola ottaa sinuun yhteyttä kolmen arkipäivän kuluessa. 

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chat neuvoo asiakkaiden oikeuksissa 

Uusi chat-palvelu on avautunut Varha-sovelluksessa 9. kesäkuuta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien chatista varsinaissuomalaiset saavat neuvontaa omista potilaan ja asiakkaan oikeuksistaan.  

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavat neuvovat potilaan ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. He toimivat puolueettomina asiantuntijoina eivätkä arvioi hoidon tai palvelun laatua.  

Chat on avoinna arkisin klo 8–15.30 ja täydentää puhelinpalvelua sekä muita asiointitapoja.  

Varha-sovellus kulkee mukana myös kesällä 

Varha-sovellus palvelee kesällä ja kulkee helposti reissussa mukana. Kesäaikana palveluissa on joitakin poikkeusaikatauluja: Varha-sovellus palvelee sinua myös kesällä | Varha

Lue lisää Varhan kesäajan toiminnasta: varha.fi/kesä

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Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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Servicenätet behöver utvecklas: utkastet på remiss11.6.2026 15:19:56 EEST | Pressmeddelande

Utkastet av Varhas tjänsteinnehavare till planen om servicenätet för 2027–2029 skickas på remiss idag den 11 juni. Samtidigt skickas ett utkast till en vision om servicenätet fram till 2037 på remiss till kommunerna, organisationerna inom social- och hälsovården och företagsorganisationerna. Varha vill inleda en öppen diskussion när verksamhetsomgivningen förändras och höra intressentgruppernas synpunkter. Det har inte fattats några beslut om att reformera servicenätet. Utkasten framskrider till beslutsfattande på hösten.

Palveluverkkoa on tarpeen kehittää: luonnos lausuntokierrokselle11.6.2026 15:19:56 EEST | Tiedote

Varhan viranhaltijoiden luonnos palveluverkon suunnitelmaksi vuosille 2027–29 lähtee lausunnoille tänään 11. kesäkuuta. Samaan aikaan kuntiin, sote-järjestöille ja yritysjärjestöille lausuttavaksi lähtee luonnos palveluverkon visiosta vuoteen 2037 saakka. Varha haluaa avata avoimen keskustelun toimintaympäristön muuttuessa ja kuulla sidosryhmien näkemyksiä. Päätöksiä palveluverkon uudistamisesta ei ole tehty. Luonnokset etenevät päätöksentekoon syksyllä.

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