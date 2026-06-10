Momentum Kirjat

Helsinki-aiheista runoutta Ian Hannonilta ja Arto Keräseltä

12.6.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

Jaa
Kannet: Saimi-Dina Härmä (Kerääjä) & Kari Kortelainen (Helsinginkatu joskus)
Kannet: Saimi-Dina Härmä (Kerääjä) & Kari Kortelainen (Helsinginkatu joskus)

Ian Hannonin runokokoelma Kerääjä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kerääjä on runokokoelma eräästä kaupungista, työstä ja työttömyydestä sekä niukkuuteen kätkeytyvästä runsaudesta. Teoksessa kuljetaan Helsingin katuja kiertävän pullonkerääjän matkassa, kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen, katsoen maailmaa ja elämää tämän silmin.

Ian Hannon on suomalais-irlantilainen teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja esikoisrunoilija.
Hän on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018 ja työskennellyt
sen jälkeen freelancerina.

HANNON, IAN : Kerääjä
73 sivua
ISBN 9789524173728
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Arto Keräsen runokokoelma Helsinginkatu joskus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

valo ja varjo samassa
ketä sanoitkaan rakastavasi eniten? entä tätä taloa ja
katuja sen ympärillä, junaa jonka kuulet, sen ihanaa
rauhattomuutta, kihelmöivää lähtemistä. vai kirkonkelloja
unesi läpi

kaikkea tätä olet sinä

KERÄNEN, ARTO : Helsinginkatu joskus
68 sivua
ISBN 9789524170314
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen runoushelsinkirunokokoelmarunoustyöttömyys

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Saimi-Dina Härmä
Kansi: Saimi-Dina Härmä
Lataa
Kansi: Kari Kortelainen
Kansi: Kari Kortelainen
Lataa

Linkit

Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat

Tuoreilla tietokirjoilla katsaus tulevaan ja menneeseen: Mitä Venäjälle tapahtuu Putinin jälkeen? Mikä oli ja on Marketvisio?4.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Jalo Paanasen kirja tarkastelee terävästi Venäjän pitkää historiaa ja syitä Ukrainan sotaan sekä analysoi Venäjän kehitysmahdollisuuksia Putinin jälkeen. Tuomas Partanen, yksi Marketvision perustajista, kertoo tietokirjassaan paitsi yrityksen historian 1980-luvulta 2010-luvulle, myös inspiroivan tarinan sitä, mihin kovalla työllä, sinnikkyydellä, uskolla omiin kykyihinsä, onnistuneilla rekrytoinneilla, kannustavalla yrityskulttuurilla ja hyvällä onnella voi päästä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye