Helsinki-aiheista runoutta Ian Hannonilta ja Arto Keräseltä

Ian Hannonin runokokoelma Kerääjä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kerääjä on runokokoelma eräästä kaupungista, työstä ja työttömyydestä sekä niukkuuteen kätkeytyvästä runsaudesta. Teoksessa kuljetaan Helsingin katuja kiertävän pullonkerääjän matkassa, kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen, katsoen maailmaa ja elämää tämän silmin.



Ian Hannon on suomalais-irlantilainen teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja esikoisrunoilija.

Hän on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018 ja työskennellyt

sen jälkeen freelancerina.

HANNON, IAN : Kerääjä

73 sivua

ISBN 9789524173728

Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Arto Keräsen runokokoelma Helsinginkatu joskus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

valo ja varjo samassa

ketä sanoitkaan rakastavasi eniten? entä tätä taloa ja

katuja sen ympärillä, junaa jonka kuulet, sen ihanaa

rauhattomuutta, kihelmöivää lähtemistä. vai kirkonkelloja

unesi läpi



kaikkea tätä olet sinä

KERÄNEN, ARTO : Helsinginkatu joskus

68 sivua

ISBN 9789524170314

Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

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