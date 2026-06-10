Helsinki-aiheista runoutta Ian Hannonilta ja Arto Keräseltä
12.6.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Ian Hannonin runokokoelma Kerääjä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Kerääjä on runokokoelma eräästä kaupungista, työstä ja työttömyydestä sekä niukkuuteen kätkeytyvästä runsaudesta. Teoksessa kuljetaan Helsingin katuja kiertävän pullonkerääjän matkassa, kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen, katsoen maailmaa ja elämää tämän silmin.
Ian Hannon on suomalais-irlantilainen teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja esikoisrunoilija.
Hän on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018 ja työskennellyt
sen jälkeen freelancerina.
HANNON, IAN : Kerääjä
73 sivua
ISBN 9789524173728
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
Arto Keräsen runokokoelma Helsinginkatu joskus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
valo ja varjo samassa
ketä sanoitkaan rakastavasi eniten? entä tätä taloa ja
katuja sen ympärillä, junaa jonka kuulet, sen ihanaa
rauhattomuutta, kihelmöivää lähtemistä. vai kirkonkelloja
unesi läpi
kaikkea tätä olet sinä
KERÄNEN, ARTO : Helsinginkatu joskus
68 sivua
ISBN 9789524170314
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
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