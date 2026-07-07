Kaunokirjallisuutta traumaattisen lapsuuden vaikutuksista elämään: Outi Kekki & Marie Selene

Outi Kekin runokokoelma Elossa, mutta äidiltään kuolleet on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Nykyisin Pirkanmaalla asuva Outi Maria Kekki kasvoi Leppävirralla vanhoillislestadiolaisessa perheessä.



Esikoisrunokokoelmassaan Elossa, mutta äidiltään kuolleet hän käsittelee traumaattista lapsuuttaan ja äitiyttä. Teoksen runot kuvaavat myös sitä, millaista on elää lähivanhemman aiheuttaman vieraannuttamisen kanssa.

KEKKI, OUTI : Elossa, mutta äidiltään kuolleet

75 sivua

ISBN 9789524173612

Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Marie Selenen romaani Ylimääräinen on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Anna juoksee pysähtymättä elämäänsä lävitse. Pysähtyminen merkitsisi omille tunteilleen ja ajatuksilleen tilan antamista, mikä tekisi liian kipeää. Annan juostessa bileistä ja sängyistä toisiin Leo ottaa hänestä kiinni eikä päästä enää irti. Elämä ei päästä Annaa helpolla, mutta Leon tukemana Anna ponnistaa synkästä menneisyydestään ja kohtaa pala kerrallaan traumansa.



Annan matka itsensä ja tunteidensa hyväksymiseen on rosoinen ja vuosikymmeniä pitkä, mutta tilan antaminen rauhalle ja rakkaudelle alkaa avaamaan sydämen solmuja.



Ajankohtaiset teemat kuten hylätyksi tulemisen pelko, rakkauden vaikeus, masennus ja riippuvuudet tarjoavat samaistumispintaa lukijoille.



Marie Selene (s. 1967) on tamperelainen autokorjaamo-yrittäjä. Ylimääräinen sai alkunsa, kun

Selenen esikoinen ihmetteli, mitä annettavaa tällä olisi, jos hän hakisi opiskelemaan psykologiaa. Hänellä oli ollut turvattu ja onnellinen lapsuus. Ajatus jäi kytemään: Mitä jos ei olisikaan ollut? Miten lapsuuden traumaattiset kokemukset vaikuttavat ihmissuhteisiin, sisäiseen maailmaan ja itsensä etsimiseen?

SELENE, MARIE : Ylimääräinen

313 sivua

ISBN 9789524173179

Ilmestymisaika: Helmikuu 2026

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