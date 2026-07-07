Momentum Kirjat

Kaunokirjallisuutta traumaattisen lapsuuden vaikutuksista elämään: Outi Kekki & Marie Selene

14.7.2026 15:06:47 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Outi Kekin esikoisrunokokoelma Elossa, mutta äidiltään kuolleet kertoo epäoikeudenmukaisuudesta ja häpeästä, joiden musertavan voiman alla ihmisen on rakennettava uudestaan koko identiteettinsä.  Marie Selenen romaani Ylimääräinen on kertomus traumaattisen lapsuuden vaikutuksista koko loppuelämään.

Kannet: Iiris Kallunki
Kannet: Iiris Kallunki

Outi Kekin runokokoelma Elossa, mutta äidiltään kuolleet on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Nykyisin Pirkanmaalla asuva Outi Maria Kekki kasvoi Leppävirralla vanhoillislestadiolaisessa perheessä.

Esikoisrunokokoelmassaan Elossa, mutta äidiltään kuolleet hän käsittelee traumaattista lapsuuttaan ja äitiyttä. Teoksen runot kuvaavat myös sitä, millaista on elää lähivanhemman aiheuttaman vieraannuttamisen kanssa.

KEKKI, OUTI : Elossa, mutta äidiltään kuolleet
75 sivua
ISBN 9789524173612
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

Marie Selenen romaani Ylimääräinen on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Anna juoksee pysähtymättä elämäänsä lävitse. Pysähtyminen merkitsisi omille tunteilleen ja ajatuksilleen tilan antamista, mikä tekisi liian kipeää. Annan juostessa bileistä ja sängyistä toisiin Leo ottaa hänestä kiinni eikä päästä enää irti. Elämä ei päästä Annaa helpolla, mutta Leon tukemana Anna ponnistaa synkästä menneisyydestään ja kohtaa pala kerrallaan traumansa.

Annan matka itsensä ja tunteidensa hyväksymiseen on rosoinen ja vuosikymmeniä pitkä, mutta tilan antaminen rauhalle ja rakkaudelle alkaa avaamaan sydämen solmuja.

Ajankohtaiset teemat kuten hylätyksi tulemisen pelko, rakkauden vaikeus, masennus ja riippuvuudet tarjoavat samaistumispintaa lukijoille.

Marie Selene (s. 1967) on tamperelainen autokorjaamo-yrittäjä. Ylimääräinen sai alkunsa, kun
Selenen esikoinen ihmetteli, mitä annettavaa tällä olisi, jos hän hakisi opiskelemaan psykologiaa. Hänellä oli ollut turvattu ja onnellinen lapsuus. Ajatus jäi kytemään: Mitä jos ei olisikaan ollut? Miten lapsuuden traumaattiset kokemukset vaikuttavat ihmissuhteisiin, sisäiseen maailmaan ja itsensä etsimiseen?

SELENE, MARIE : Ylimääräinen
313 sivua
ISBN 9789524173179
Ilmestymisaika: Helmikuu 2026

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Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen kaunokirjallisuuskotimainen runousesikoisrunoilijatraumaattinen lapsuustraumatpirkanmaa

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Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

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