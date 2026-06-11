Kasvu käynnissä mutta kuivuus varjostaa näkymiä Kasvu käynnissä mutta kuivuus varjostaa näkymiä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Orastuminen onnistui mutta kehitys eriytyy nopeasti

Kevätviljat ovat nousseet pintaan laajasti, ja orastuminen on ollut pääosin tasaista. Aikaisimmat kylvöt ovat jo hyvässä kasvussa, ja myös erikoiskasveilla taimettuminen on onnistunut hyvin.

Tilanne ei kuitenkaan ole yhtenäinen. Siellä missä vettä on riittänyt, kasvustot kehittyvät tasaisesti ja näyttävät lupaavilta. Kuivemmilla lohkoilla kasvu hidastuu selvästi, ja erot peltojen välillä kasvavat nopeasti.

Sateiden epätasaisuus näkyy kasvustoissa

Sateet ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti alueellamma. Osa lohkoista on saanut kasvua tukevia sateita, kun taas toiset ovat jääneet lähes kokonaan ilman.

Erityisesti savimailla kuivuus alkaa näkyä jo maan pinnassa halkeiluna. Kevyemmillä mailla kasvustot ovat lähteneet nopeammin liikkeelle, mutta myös niillä kosteuden puute alkaa rajoittaa kehitystä.

Monin paikoin kosteutta on vielä juuri riittävästi kasvuun, mutta tilanne muuttuu nopeasti, mikäli sateita ei saada lähiviikkoina.

Kasvinsuojelussa siirrytään aktiiviseen vaiheeseen

Kasvinsuojelutyöt ovat käynnistymässä laajasti. Rikkakasvitilanne vaihtelee selvästi. Aikaisin kylvetyillä lohkoilla rikkakasvit ovat ehtineet kasvaa paikoin isoiksi, kun taas kuivilla lohkoilla myös rikkakasvien taimettuminen on jäänyt vähäiseksi.

Ruiskutuksia on jo tehty erityisesti syysviljoilla, ja kevätviljoilla käsittelyt ovat monin paikoin alkamassa. Ruiskutusten aloittamista on viivästetty kuivien olosuhteiden vuoksi.

Tuholaistilanne on edelleen rauhallinen, mutta seurannan tarve kasvaa sään lämmetessä. Rapsikuoriaisia ja kuminakoita on havaittu alueella, ja taimettuvilla kevätrapsi- ja rypsilohkoilla kaalikoita on esiintynyt paikoin runsaasti. Kaalikoiden poikkeuksellisen aikainen esiintyminen korostaa kasvustojen tarkkailun merkitystä tulevien viikkojen aikana.

Nurmet reagoivat nopeasti olosuhteisiin

Nurmikasvustot ovat kehittyneet hyvin siellä, missä kosteutta on ollut riittävästi. Kasvu on voimistunut nopeasti alkukesästä, ja ensimmäisiä rehuntekoja on jo käynnistetty.

Laiduntaminen on aloitettu laajasti touko–kesäkuun vaihteessa. Osalla tiloista näkymät ovat edelleen hyvät, mutta kuivimmilla alueilla kasvu on jäänyt vaisummaksi ja odotuksia on jouduttu tarkistamaan.

Kuivuuden vaikutukset ulottuvat päätöksiin asti

Pitkittynyt kuivuus näkyy yhä selvemmin myös viljelytoimissa. Paikoin kosteustilanne on ollut niin heikko, että kylvöjä on jätetty tekemättä. Myöskin kasteluita on jouduttu aloittamaan kasvustojen turvaamiseksi. Vaikka kasvustot voivat edelleen reagoida sateisiin nopeasti, lisäkosteutta tarvitaan lähiviikkoina kasvun ylläpitämiseksi.

Suunta ratkeaa nyt

Kasvukauden alku on ollut monin paikoin lupaava, mutta kehityksen jatko on vahvasti sidoksissa sääolosuhteisiin. Sateiden ajoittuminen ja määrä ratkaisevat, miten tasaiseksi kasvu muodostuu ja kuinka hyvin satopotentiaali säilyy.

Seuraavat viikot näyttävät, jatkuuko kasvu hyvänä vai alkaako kuivuus rajoittaa kehitystä laajemmalla alueella.