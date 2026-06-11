Keskustan uusi varapuheenjohtaja jyrähtää: Ennallistamissuunnitelma tuotava eduskunnan käsittelyyn
12.6.2026 07:29:03 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markku Siponen vaatii ennallistamissuunnitelmaa eduskunnan käsittelyyn. Siponen pitää käsittämättömänä, että ennallistamissuunnitelma aiotaan laatia ministeriössä ja hyväksyttää valtioneuvostossa ilman eduskunnan käsittelyä. Ennallistamisen kustannukset Suomella ovat arvioiden mukaan yli 10 miljardia euroa
Keskustan lauantaina valittu varapuheenjohtaja Markku Siponen vaatii ennallistamissuunnitelmaa eduskuntaan ennen lähettämistä Euroopan komission hyväksyttäväksi
-On täysin käsittämätöntä, että ennallistamissuunnitelma aiotaan laatia ympäristöministeriön virkatyönä, hyväksyttää valtioneuvostossa ja lähettää EU:n hyväksyttäväksi ilman eduskunnan osallistumista, Siponen ihmettelee
Eduskunnan torstain (11.6.) kyselytunnilla kävi selväksi, etteivät ennallistamisen parissa työskentelevät ministerit olleet kartalla ennallistamissuunnitelman hyväksymisestä
-Pääministeri Petteri Orpo vastaa hallituksessa EU-politiikasta, joten hänen on otettava asiassa johtajuus ja huolehdittava, että ennallistamissuunnitelman hyväksyy parlamentaarisesti Suomen eduskunta, Siponen vaatii
Siposen mukaan on tärkeää, että ympäristöstä huolehditaan ja ennallistamistoimia tehdään järkevissä kohteissa, mutta samaan aikaan on huolehdittava maanomistajien oikeuksista ja siitä, ettei kustannukset Suomelle ja suomalaisille nouse kohtuuttomaksi
-Ennallistamisasetuksen hintalappu Suomelle on arvioiden mukaan kallein Euroopassa, yli 10 miljardia euroa, joten ennallistamissuunnitelma on laadittava huolella niin, että maanomistajien oikeusturvasta sekä maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä huolehditaan, Siponen päättää
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Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
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