Heavy Events Oy

Van Slootenin herkulliset karkit, kuten ikoniset lakritsieläimet, Heavy Events Oy:n valikoimiin.

12.6.2026 08:05:35 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote

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Legendaariset Van Slooten -karkit, jotka ovat olleet markkinoilla yli 100 vuotta ja ovat tunnettuja muun muassa monien laivojen verovapaista myymälöistä, tulevat laajemmin suomalaisten saataville tästä syksystä alkae

Van Slooten on yli 100 vuoden historian omaava makeistalo Hollannista.
Van Slooten on yli 100 vuoden historian omaava makeistalo Hollannista. Van Slooten

Van Slootenin herkulliset karkit, kuten ikoniset lakritsieläimet, Heavy Events Oy:n valikoimiin.

Legendaariset Van Slooten -karkit, jotka ovat olleet markkinoilla yli 100 vuotta ja ovat tunnettuja muun muassa monien laivojen verovapaista myymälöistä, tulevat laajemmin suomalaisten saataville tästä syksystä alkaen.

Karni-kuivalihasta ​​ja lukuisista muista snacks-tuotteistaan ​​tunnettu Heavy Events Oy on sopinut yhteistyöstä tämän perinteisen hollantilaisen yrityksen kanssa. Heavy Events Oy toimii maahantuojana, tukkumyyjänä ja markkinoi tuotteita Suomessa.

"Olemme todella iloisia, jotta voimme laajentaa 

valikoimaamme näihin herkkuihin,  jotka täydentävät 

toimintaamme ja asiakkaillemme tarjotun palvelun arvoa loistavasti. On hienoa voida työskennellä näin tunnetun tuotemerkin ja edelleen perheyrityksen kanssa. ”Tuotteet ovat ensiluokkaisia, luonnostaan ​​gluteenittomia, joten ne sopivat myös herkän vatsan omaaville", sanoo Heavy Events Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Rantanen.

”Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Heavy Events Oy:n kanssa ja Van Slootenin laajemman valikoiman saatavuuden lisäämisestä Suomen markkinoille sekä syvemmälle menosta. Tutustu osoitteeseen www.vanslooten.eu ja inspiroidu brändin tarjonnasta.” Kerro meille, minkä tuotteen haluaisit nähdä myymälöissäsi, Van Slootenin johtaja Edwin Ebbens sanoo.

Avainsanat

makeinenkarkkiherkkuvan slootenheavy events

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Herkulliset karkit moneen makuun - gluteiinittomina.
Herkulliset karkit moneen makuun - gluteiinittomina.
Van Slooten
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Myös vaahtokarkit kuuluvat Van Slooten valikoimaan
Myös vaahtokarkit kuuluvat Van Slooten valikoimaan
Van Slooten
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Yli 100 vuotta makeishistoriaa
Yli 100 vuotta makeishistoriaa
Van Slooten
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Tax-free myymäläistä tutut purkit valloittavat seuraavaksi myös maaperän
Tax-free myymäläistä tutut purkit valloittavat seuraavaksi myös maaperän
Van Slooten
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Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.

Tiedotamme snacks-, makeis-  ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.

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