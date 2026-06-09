Van Slootenin herkulliset karkit, kuten ikoniset lakritsieläimet, Heavy Events Oy:n valikoimiin.
12.6.2026 08:05:35 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote
Legendaariset Van Slooten -karkit, jotka ovat olleet markkinoilla yli 100 vuotta ja ovat tunnettuja muun muassa monien laivojen verovapaista myymälöistä, tulevat laajemmin suomalaisten saataville tästä syksystä alkae
Van Slootenin herkulliset karkit, kuten ikoniset lakritsieläimet, Heavy Events Oy:n valikoimiin.
Legendaariset Van Slooten -karkit, jotka ovat olleet markkinoilla yli 100 vuotta ja ovat tunnettuja muun muassa monien laivojen verovapaista myymälöistä, tulevat laajemmin suomalaisten saataville tästä syksystä alkaen.
Karni-kuivalihasta ja lukuisista muista snacks-tuotteistaan tunnettu Heavy Events Oy on sopinut yhteistyöstä tämän perinteisen hollantilaisen yrityksen kanssa. Heavy Events Oy toimii maahantuojana, tukkumyyjänä ja markkinoi tuotteita Suomessa.
"Olemme todella iloisia, jotta voimme laajentaa
valikoimaamme näihin herkkuihin, jotka täydentävät
toimintaamme ja asiakkaillemme tarjotun palvelun arvoa loistavasti. On hienoa voida työskennellä näin tunnetun tuotemerkin ja edelleen perheyrityksen kanssa. ”Tuotteet ovat ensiluokkaisia, luonnostaan gluteenittomia, joten ne sopivat myös herkän vatsan omaaville", sanoo Heavy Events Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Rantanen.
”Olemme todella innoissamme yhteistyöstä Heavy Events Oy:n kanssa ja Van Slootenin laajemman valikoiman saatavuuden lisäämisestä Suomen markkinoille sekä syvemmälle menosta. Tutustu osoitteeseen www.vanslooten.eu ja inspiroidu brändin tarjonnasta.” Kerro meille, minkä tuotteen haluaisit nähdä myymälöissäsi, Van Slootenin johtaja Edwin Ebbens sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyrki RantanenToimitusjohtajaHeavy Events OyPuh:045-6735769info@heavyevents.fiwww.heavyevents.fi
Kuvat
Heavy Events Oy - elintarvikkeiden, juomien ja dopingvapaan urheilun moniottelija.
Tiedotamme snacks-, makeis- ja juomagenren tuotteista sekä dopingvalvonnan alaisista voimailulajeista ja tarvittaessa paljosta muustakin.
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