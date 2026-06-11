Vähäliikenteisiä päällystettyjä maanteitä muutetaan sorateiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
12.6.2026 08:40:26 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa muutetaan kesän 2026 aikana huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä sorateiksi. Työt toteutetaan kesä–syyskuussa, ja kunnostettavien tieosuuksien yhteispituus on noin 17 kilometriä.
Miksi teitä muutetaan sorateiksi?
Muutettavat tieosuudet ovat erittäin vähäliikenteisiä: niiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 17–37 ajoneuvoa.
Vähäisen liikenteen ja rajallisten määrärahojen vuoksi kaikkia päällystettyjä teitä ei voida ylläpitää päällystettyinä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan, mutta kulumisen ja reikiintymisen edetessä tie voi tulla siihen kuntoon, ettei sen ylläpito päällystettynä ole enää tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta.
Mitä hyötyä muutoksesta on?
Hyväkuntoinen soratie on tienkäyttäjälle usein parempi vaihtoehto kuin erittäin huonokuntoinen päällystetty tie. Muutoksella voidaan parantaa sekä liikenneturvallisuutta että ajomukavuutta.
Soratietä voidaan hoitaa tehokkaammin kuin pahoin vaurioitunutta päällystettyä tietä, ja kunnossapito mahdollistaa tien pinnan säännöllisen tasauksen.
Missä muutoksia tehdään kesällä 2026?
Sorateiksi muutettavat tieosuudet ovat:
- Mt 9111 Saunajärventie, Kuhmo, 4 km (KVL 37)
- Mt 18366 Karsikkaantie, Nivala, 2 km (KVL 17)
- Mt 18900 Sarvivaarantie, Kuusamo, 11 km (KVL 30)
Taustaa
Päällystettyjen teiden muuttaminen sorateiksi on vakiintunut käytäntö kaikkein vähäliikenteisimmillä ja huonokuntoisimmilla tieosuuksilla. Viime vuosina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on muutettu sorateiksi vuosittain noin 10–30 kilometriä teitä.
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Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari
puh. 0295 038 276
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