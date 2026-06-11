Vähäliikenteisiä päällystettyjä maanteitä muutetaan sorateiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Vesistöjen kunnostamiseen haettavissa valtionavustusta syyskuusta alkaen 11.6.2026 10:42:06 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen ja Lapin elinvoimakeskukset avaavat syyskuussa haettavaksi ympäristöministeriön (YM) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) harkinnanvaraiset valtionavustukset. Rahoituksella tuetaan vesien- ja merenhoitoa sekä vesistöjen kunnostustoimenpiteiden toteuttamista. Hakuaika on 15.9.–30.10.2026.