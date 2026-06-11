Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Vähäliikenteisiä päällystettyjä maanteitä muutetaan sorateiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

12.6.2026 08:40:26 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa muutetaan kesän 2026 aikana huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä sorateiksi. Työt toteutetaan kesä–syyskuussa, ja kunnostettavien tieosuuksien yhteispituus on noin 17 kilometriä.

Huonokuntoinen päällystetty tie, ympärillä matsää ja taustalla kesäinen sininen taivas, jossa pilviä.
Kuvassa oleva Sarvivaarantie Kuusamossa on yksi kesän muutoskohteista. Kesän 2026 aikana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa muutetaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä sorateiksi yhteensä 17 kilometrin matkalta. Kuva: Ari Junkkari, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Miksi teitä muutetaan sorateiksi?

Muutettavat tieosuudet ovat erittäin vähäliikenteisiä: niiden keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 17–37 ajoneuvoa.

Vähäisen liikenteen ja rajallisten määrärahojen vuoksi kaikkia päällystettyjä teitä ei voida ylläpitää päällystettyinä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan, mutta kulumisen ja reikiintymisen edetessä tie voi tulla siihen kuntoon, ettei sen ylläpito päällystettynä ole enää tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta.

Mitä hyötyä muutoksesta on?

Hyväkuntoinen soratie on tienkäyttäjälle usein parempi vaihtoehto kuin erittäin huonokuntoinen päällystetty tie. Muutoksella voidaan parantaa sekä liikenneturvallisuutta että ajomukavuutta.

Soratietä voidaan hoitaa tehokkaammin kuin pahoin vaurioitunutta päällystettyä tietä, ja kunnossapito mahdollistaa tien pinnan säännöllisen tasauksen.

Missä muutoksia tehdään kesällä 2026?

Sorateiksi muutettavat tieosuudet ovat:

  • Mt 9111 Saunajärventie, Kuhmo, 4 km (KVL 37)
  • Mt 18366 Karsikkaantie, Nivala, 2 km (KVL 17)
  • Mt 18900 Sarvivaarantie, Kuusamo, 11 km (KVL 30)

Taustaa

Päällystettyjen teiden muuttaminen sorateiksi on vakiintunut käytäntö kaikkein vähäliikenteisimmillä ja huonokuntoisimmilla tieosuuksilla. Viime vuosina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on muutettu sorateiksi vuosittain noin 10–30 kilometriä teitä.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari
puh. 0295 038 276

Kuvat

Huonokuntoinen päällystetty tie, ympärillä matsää ja taustalla kesäinen sininen taivas, jossa pilviä.
Kuvassa oleva Sarvivaarantie Kuusamossa on yksi kesän muutoskohteista. Kesän 2026 aikana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa muutetaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä sorateiksi yhteensä 17 kilometrin matkalta.
Kuva: Ari Junkkari, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
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