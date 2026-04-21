Psykologiliitto: Tulevalla hallituskaudella tarvitaan kokonaisvaltainen mielenterveysohjelma
12.6.2026 08:26:24 EEST | Suomen Psykologiliitto | Tiedote
Psykologiliitto esittää tulevalle hallituskaudelle kokonaisvaltaista mielenterveyspalveluiden kehittämisohjelmaa, toimia työllisyyden vahvistamiseksi sekä panostuksia perheiden tukeen ja psyykkiseen kriisinkestävyyteen.
Psykologiliiton tavoitteissa seuraavalle hallituskaudelle korostuu, että mielenterveyteen vaikutetaan laajasti eri hallinnonalojen päätöksillä. Siksi liitto tavoittelee kehitystä useilla eri yhteiskunnan alueilla sosiaali- ja terveydenhuollosta turvallisuuspolitiikkaan.
Psykologiliitto katsoo, että mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi tulisi vakiinnuttaa osaksi kansallista päätöksentekoa kaikilla hallinnonaloilla, jotta eri uudistusten vaikutukset kansalaisten mielenterveyteen huomioidaan järjestelmällisesti.
Mielenterveyspalveluille Psykologiliitto esittää kokonaisvaltaista kehittämisohjelmaa, joka sisältäisi muun muassa terapiatakuun kehittämisen ja laajentamisen sekä moniammatillisen työn varmistamisen sosiaalihuollossa. Ennaltaehkäisevän työn ohjaamiseksi hyvinvointialueiden ja kuntien HYTE-kertoimiin tulisi lisätä mielenterveyden edistämistä mittaavia indikaattoreita. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon laatua liitto parantaisi velvoittamalla yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseen ja hoidon vaikuttavuuden seurantaan.
Mielenterveyden tukeminen ja hoito perustuvat osaamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen. Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan ratkaisuja psykologian opiskelijoiden valmistumista viivästyttävään sitkeään pulaan harjoittelupaikoista. Erikoistumiskoulutuksella hankittu asiantuntemus pitää myös saada palvelujärjestelmässä täysimääräiseen käyttöön vakiinnuttamalla erikoispsykologien asema kehittämis- ja johtamistehtävissä. Lisäksi tarvitaan panostuksia mielenterveyden yliopistotasoiseen tutkimukseen.
Psykologiliitto muistuttaa psyykkisen terveyden olevan avainasemassa työllisyyden ja työkyvyn edistämisessä. Psykologien asiantuntemusta tarvitaankin entistä laajemmin niin korkeakoulutusasteen nostamisessa kuin työkyvyn tukemisessa ja palauttamisessa. Nykyisessä taloustilanteessa on erityisen tärkeää tukea niin nuorten kuin vaikeasti työllistyvien ja osatyökykyisten kiinnittymistä työelämään.
Psykologiliiton tavoitteissa kannetaan huolta myös yhteiskunnan kestävyydestä pidemmällä aikavälillä. Liitto esittää panostuksia perheen perustamisen ja varhaisvaiheen tukeen esimerkiksi neuvolapsykologipalveluiden kautta, jotta mahdollisimman monen suomalaisen lapsihaaveet toteutuisivat, ja vanhemmat voisivat luottaa saavansa tarvittaessa tukea.
Henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseksi Psykologiliitto esittää psyykkisen valmiuden kansallisen ohjelman käynnistämistä. Puolustusvoimissa on tarpeen lisätä psykologiresursseja erityisesti henkilöstön kouluttamiseen sekä varusmiesten mielenterveyden tukemiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari LipsanenPuheenjohtajaSuomen Psykologiliitto ryPuh:045 720 1097jari.lipsanen@psyli.fi
Vera GergovAmmatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikköSuomen Psykologiliitto ryPuh:040 809 8028vera.gergov@psyli.fi
Linkit
Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja ja mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.
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