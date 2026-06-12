Kempower osallistuu Baltian alueella toimivan latausoperaattori Ignitis ON:n sähköautokilpailuun suuritehoisella täyssähkörekalla

Baltian alueella toimiva sähköautojen latausoperaattori Ignitis ON järjestää tänään jo kahdennettatoista kertaa vuotuisen sähköautokilpailun, johon myös Kempower osallistuu. Kisan tarkoituksena on esitellä sähköautolla ajamisen helppoutta Baltian maissa ja lisätä tietoisuutta Ignitis ON:n sähköautojen latausverkostosta alueella.

Yleisötapahtuman tämänvuotinen teema nostaa esiin tutkimuksen merkitystä liikenteen sähköistymisessä. Kilpailu alkaa Liettuasta, Kaunasin Science Islandilta, pysähtyy avaruustutkimuskeskuksessa Cēsisissä. Latviassa, ja päättyy Ahhaa-tiedekeskukseen Viron Tartossa. Osallistujien haasteena on parhaan reitin valinta tarkastuspisteiden välillä sekä selvittää, missä ja milloin ladata Ignitis ON:n kasvavaan verkostoon kuuluvilla latausasemilla. Matkan varrella osallistujat pääsevät näkemään uusimmat sähköautomallit, modernit tiedekeskukset ja näyttelyt.

Useat sähköautomerkit, kuten BMW, Mercedes-Benz ja Porsche, ovat ilmoittaneet uusimmat sähköautomallinsa mukaan kilpailuun, ja myös yleisö on kutsuttu ilmoittamaan omat sähköautonsa mukaan. Kilpailuun osallistuu yhteensä 70 joukkuetta muokkaamattomilla sähköautoilla.

Kempowerilla on Baltian maissa kasvava liiketoiminta ja jo lähes 800 asennettua sähköauton latauspistettä, mukaan lukien julkiset latauspisteet ja bussivarikot, joista yli 280 Ignitis ON -verkostossa. Kempowerin Pohjois-Euroopan myynti- ja markkinointijohtaja Erik Kanerva kuljettaa Kempowerin kilpailuun osallistuvaa sähköautoa.

Kempower on mukana kisan ainoalla, Postin omistamalla pitkän matkan kuljetuksiin valmistetulla Mercedes-Benz eActros 600 -täyssähkörekalla, jota arkioloissa liikennöi lahtelainen Kuljetus Ylärakkola Kempowerin tehdaskuljetuksissa Lahden alueella.

”Ignitis ON:n verkostossa on jo yli 280 Kempowerin sähköauton latauspistettä, ja yhteistyömme on jatkunut jo yli kolme vuotta. Aika on siis kypsä sille, että osallistumme kilpailuun aiempaa laajemmin. Baltian alue on viime vuosina merkittävästi edennyt sähköistymisessä ja odotamme innolla, että pääsemme kokemaan laajentuneen latausverkoston omakohtaisesti kilpailun aikana. Olemme kiitollisia siitä, että Posti ja Kuljetus Ylärakkola tukevat ajatustamme tuoda lahtelainen kuorma-automme Baltiaan ja kilpailuun osallistumalla tehdä liikenteen sähköistymisestä tutumpaa suurelle yleisölle”, sanoo Kanerva.

”Olemme innoissamme Kempowerin ja Postin mukana olosta tämän vuoden kilpailuun todentamassa lataamisen helppoutta ja saatavuutta niin kaupungeissa, moottoriteillä kuin raskaan liikenteen käyttöönkin. Sähköautojen latausinfrastruktuurin nopea kehitys Baltian maissa osoittaa, että sähköisestä liikenteestä on tulossa uusi standardi. Yhdessä Kempowerin kaltaisten kumppaneiden kanssa rakennamme verkostoa, joka tukee sekä nykyisiä tarpeita että tulevaisuuden liikennettä”, sanoo Ignitis ON:n Baltian alueen sähköautolatauksesta vastaava Eimantas Balta.

Lehdistöyhteydet

Mikaela von Martens

Head of Marketing Communications, Europe, Kempower

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Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

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