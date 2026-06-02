OAJ ei hyväksy keskusjärjestöjen droonisuositusta – ”Neuvottelutulos jäi torsoksi, palkka on maksettava"

OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mielestä pelkkä suositus palkanmaksusta ei riitä.

– Keskusjärjestöjen neuvottelutulos ei ratkaise palkanmaksua koskevaa kiistaa, sillä suositus palkanmaksusta ei sido työnantajia mitenkään. Yksittäinen työnantaja siis saattaa maksaa palkan tai olla maksamatta, ja silloin luottamusedustajien tai luottamusmiesten pitäisi työnantajakohtaisesti neuvotella asiasta, Murto sanoo.

Tästä syystä OAJ ei hyväksynyt keskusjärjestöjen neuvottelutulosta.

– OAJ:n linja on selvä: drooneihin liittyvissä vaaratiedotetilanteissa palkka on maksettava kaikissa tilanteissa, hän sanoo.

Keskusjärjestöt mainitsevat etätyön keskeisenä keinona suojautua mahdollisen drooniuhkatilanteen aikana.

– Tässä on menty yksityisten alojen ja EK:n ehdoilla ja unohdettu opetusalan erityispiirteet. Opetusalalla yllättävät etäilyt eivät yleensä ole mahdollisia. Jos opettajat jäisivät etäilemään, niin silloinhan lapset olisivat kotona vanhempiensa vastuulla. Tämä kokonaisuus olisi pitänyt nyt miettiä kerralla kunnolla läpi, Murto sanoo.

Kunnan opetusalan erityispiirteistä OAJ neuvottelee KT:n kanssa pääneuvotteluryhmän alaisessa työryhmässä, joka aloittaa työnsä ensi maanantaina.

– On hienoa, että KT on ottanut asiasta kopin ja haluaa tuoda tilanteeseen selkeyden. Opettajilla ja koko koulutusjärjestelmällä on valtava rooli koko yhteiskunnan ja arjen pyörimisen kannalta. Siksi opetusala pitää huomioida, kun pohditaan keinoja varautua arkeamme ja turvallisuuttamme koskeviin uhkiin.