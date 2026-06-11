SDP Helsinki nimesi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa – tavoitteena Helsingin herruus

Piirijärjestön puheenjohtaja Taru Reinikainen hehkuttaa SDP:n listan monipuolisuutta.

– Voin olla ylpeä näistä ensimmäisistä ehdokkaista. Meillä on Helsingin monipuolisin lista ja olemme myös Helsingin monipuolisin kansanliike. Kokoamme ihmisiä monista eri taustoista samojen arvojen ja tavoitteiden alle, Reinikainen sanoo.

SDP Helsingin piirikokous nimesi perjantaina 12.6. eduskuntavaaliehdokkaiksi seuraavat henkilöt:

Mahad Ahmed, 40 v., koulutussuunnittelija

Nita Austero, 31 v., sosiaalityöntekijä, VTM

Eveliina Heinäluoma, 38 v., kansanedustaja, YTM

Elisa Gebhard, 32 v., kansanedustaja, juristi

Ville Jalovaara, 50 v., dosentti, historiantutkija

Silja Paavola, 69 v., apuhoitaja, eläkeläinen

Dimitri Qvintus, 38 v., sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, päätoimittaja

Aisha Mahmood, 20 v., ylioppilas

Nasima Razmyar, 41 v., kansanedustaja, SDP:n 1. varapuheenjohtaja

Krishna Regmi, 45 v., opettaja, tradenomi (YAMK)

Niilo Toivonen, 37 v., johtava asiantuntija, TM

SDP:n tavoitteet korkealla

SDP oli Helsingin suurin puolue viimeksi vuonna 2003 24,4 prosentin kannatuksellaan. Kokoomus tuli tiukasti perässä 23,9 prosentin kannatuksella. Yli kahteenkymmeneen vuoteen demarit eivät ole voittaneet eduskuntavaaleja Helsingin vaalipiirissä, mutta muutosta on ilmassa.

– Meillä on Helsingissä kolme kovaa tavoitetta: saada seitsemän kansanedustajaa, voittaa kokoomus vaalipiirissämme sekä tärkeimpänä voittaa vaalit reilusti koko valtakunnassa, Reinikainen sanoo.

Juuri ehdokkaaksi nimetyn kansanedustaja Eveliina Heinäluoman mielestä helsinkiläiset kaipaavat nyt luotettavampaa edunvalvojaa ja reilumpaa politiikkaa.

– Helsinkiläiset ansaitsevat politiikkaa, jossa pidetään pääkaupungin puolia reilussa sote-palveluiden rahoituksessa, puolustetaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa sekä pidetään huolta, että kasvavissa kaupungeissa pystytään turvaamaan hyvät oppimisen edellytykset. Nyt on aika saada Helsingin ääni kuuluville, Heinäluoma toteaa.

Demareihin on nyt kova veto

SDP Helsingin piirihallitus täydentää eduskuntavaaliehdokaslistaa syksyllä. Moni on ilmaissut halukkuutensa, ja SDP:n voittavat vankkurit kiinnostavat.

– Erittäin moni henkilö on ilmaissut kiinnostuksensa tulla ehdokkaaksi SDP:n listalle, olemme tästä hyvin innostuneita. SDP on Suomen suurin kansanliike ja vahvin vastavoima hallitukselle. Tämä näkyy niissä monissa viesteissä, joita olen nyt saanut ja keskusteluissa, joita olen käynyt. Ihmisiä kiinnostaa nyt SDP ihan uudella tavalla, kertoo SDP:n 1. varapuheenjohtaja ja ehdokkaaksi nimetty Nasima Razmyar.

SDP Helsingin piirihallitus nimeää loput ehdokkaista pitkin syksyä.

– Meiltä on monia hyviä nimiä tulossa, ja tiedotamme niistä päätösten valmistuttua, piirin puheenjohtaja Reinikainen sanoo.