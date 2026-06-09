Suomalainen start-up yleisöäänestyksen toiseksi Red Bull Basementin maailmanfinaalissa San Franciscossa

Red Bull Basementin maailmanfinaalissa kisasi Suomen edustustiimi Sauma, jonka perustajat Kevin Mäkelä ja Max Gratschew esittelivät yleisölle ja tuomaristolle vaatealan ideansa.

Sauma tavoittelee ratkaisua muotialan kalliiseen ongelmaan: verkkokauppojen massapalautuksiin. Yritys yhdistää tekoälyteknologian ja paikalliset räätälipalvelut vähentääkseen palautuksia ja parantaakseen asiakaskokemusta.

Kaksikon yritysidea menestyi sijoittumalla toiseksi maailmanfinaalin yleisöäänestyksessä. Äänestykseen osallistui sekä paikan päällä ollut yleisö että tapahtuman osallistujat.

– Kokemus oli aivan mieletön ja ainutlaatuinen, ehkä jopa elämäni hienoin reissu. Yleisöäänestyksen toinen sija oli meille tärkeä tunnustus ja vahvisti uskoa siihen, että olemme rakentamassa oikeanlaista ratkaisua, Gratschew kiteytti.

Kolmipäiväinen intensiivinen finaali sisälsi työpajoja, pitchauksia ja verkostoitumista alan huippuasiantuntijoiden kanssa.

– San Francisco oli tapahtumapaikkana uskomaton, ja koko kokemus maailman teknologiasydämessä oli inspiroiva. Isoin anti kuitenkin oli ihmiset, joihin tutustuimme. Tapasimme mentoreita, sijoittajia ja muita tiimejä ympäri maailmaa, ja opimme valtavasti. Monien kanssa tullaan varmasti tekemään vielä yhteistyötä tulevaisuudessa, Mäkelä lisää.

Red Bull Basement on kansainvälinen innovaatiokilpailu, jossa opiskelijat ja ensiyrittäjät jalostavat ideoitaan valmiiksi ratkaisuiksi. Maailmanfinaalissa oli mukana tiimejä yli 40 maasta, joiden ratkaisut käsittelivät muun muassa terveydenhuollon, maatalouden ja ympäristön haasteita.

– Kilpailu oli kova, mutta kokemus vahvisti, että olemme oikealla tiellä Sauman kanssa! Tämä oli vasta alkua, seuraavat askeleet ovat jo työn alla, kaksikko kiteyttää.

Voittajaidea tuo apua hätätilanteisiin

Yhdysvaltalaisen Lifeline AI:n perustaja Darnell Adler kruunattiin Red Bull Basement 2026 -kilpailun voittajaksi henkilökohtaisen turvallisuuden ratkaisulla. Lifeline AI mullistaa hätätilanteisiin reagointia mahdollistamalla nopean ja huomaamattoman hälyttämisen ilman näkyvää puhelimen käyttöä.

Palkinnoksi Adler sai 100 000 dollarin avustuksen, 25 000 dollarin arvosta Microsoft Azure -krediittejä sekä mentorointia Red Bull Venturesilta idean kaupallistamiseen.

– Red Bull Basementin maailmanfinaalin voittajana voin oikeasti auttaa ihmisiä, ja se merkitsee minulle valtavasti. Lifeline AI tekee maailmasta turvallisemman paikan, lupaan sen, kommentoi hiljattain Etelä-Kalifornian yliopistosta valmistunut Adler.

Kilpailun kansainväliseen tuomaristoon kuuluivat Michele Catasta (Partner ja Head of Artificial Intelligence, Replit), Sasha DiGiulian (Red Bull -urheilija ja Send Barsin perustaja), Jessica Hawk (Corporate Vice President, Microsoft Azure Product Marketing), Gaston Sandoval (Corporate Vice President, Global Client Marketing, AMD) sekä Ashwin Sreenivas (Decagonin perustaja ja toimitusjohtaja).

Vuoden 2026 Red Bull Basementiin saatiin yli 138 000 hakemusta ympäri maailmaa.

Lue lisää Red Bull Basementista ja tutustu finalistien ideoihin osoitteessa www.redbullbasement.com.

Maailmanfinaalin sisältöä San Franciscosta, mukaan lukien uutisklippejä, tiimikuvia sekä muuta video- ja kuvamateriaalia, löytyy Red Bull Content Poolista.