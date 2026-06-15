Maakuntavaltuuston päätökset 16.6.2026

Tilinpäätöksen hyväksyminen

Maakuntavaltuustolle esitettiin Päijät-Hämeen liiton vuoden 2025 arviointikertomus sekä henkilöstöraportti.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Päätöksen mukaisesti tilikauden alijäämä, 67 739,92 euroa, kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Sosialidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän aloite

SDP:n valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2025 aloitteen Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Maakuntahallituksen mukaan aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat ajankohtaisia ja perusteltuja.

Päijät-Hämeen turvallisuus-, varautumis- ja huoltovarmuustyötä kehitetään PHTURVA-verkostossa yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa osana kansallista kokonaisturvallisuutta.

PHTURVAn toimintaa johtaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Kuntien varautumista edistetään lisäksi KUNTATURVA-yhteistyöverkostossa. Päijät-Hämeen liitto on mukana molempien verkostojen työssä.

Maakuntavaltuusto saa joulukuun 2026 kokouksessaan ajantasaiset kuvaukset aloitteessa esitetyistä toimenpidekokonaisuuksista.

Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite

Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki aloitteen: maankäytön vaikutusten ennakkovertailu Päijät-Hämeen maakunnan alueella teollisessa murroksessa. Aloite merkittiin tiedoksi ja se saatetaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi.