Maakuntavaltuuston päätökset 16.6.2026
16.6.2026 16:05:17 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 16.6.2026 Itä-Hämeen opistossa Hartolassa. Valtuusto hyväksyi Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja käsitteli SDP:n valtuustoryhmän aloitteen Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.
Maakuntavaltuuston päätökset 16.6.2026
Tilinpäätöksen hyväksyminen
Maakuntavaltuustolle esitettiin Päijät-Hämeen liiton vuoden 2025 arviointikertomus sekä henkilöstöraportti.
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätöksen mukaisesti tilikauden alijäämä, 67 739,92 euroa, kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.
Sosialidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän aloite
SDP:n valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2025 aloitteen Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.
Maakuntahallituksen mukaan aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat ajankohtaisia ja perusteltuja.
Päijät-Hämeen turvallisuus-, varautumis- ja huoltovarmuustyötä kehitetään PHTURVA-verkostossa yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa osana kansallista kokonaisturvallisuutta.
PHTURVAn toimintaa johtaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Kuntien varautumista edistetään lisäksi KUNTATURVA-yhteistyöverkostossa. Päijät-Hämeen liitto on mukana molempien verkostojen työssä.
Maakuntavaltuusto saa joulukuun 2026 kokouksessaan ajantasaiset kuvaukset aloitteessa esitetyistä toimenpidekokonaisuuksista.
Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite
Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki aloitteen: maankäytön vaikutusten ennakkovertailu Päijät-Hämeen maakunnan alueella teollisessa murroksessa. Aloite merkittiin tiedoksi ja se saatetaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu KinnariMaakuntavaltuuston puheenjohtajaPäijät-Hämeen maakuntavaltuustoPuh:050 5509 862teemu.kinnari@eduskunta.fi
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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