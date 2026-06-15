Päijät-Hämeen liitto

Maakuntavaltuuston päätökset 16.6.2026

16.6.2026 16:05:17 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote

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Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui tiistaina 16.6.2026 Itä-Hämeen opistossa Hartolassa. Valtuusto hyväksyi Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja käsitteli SDP:n valtuustoryhmän aloitteen Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Tummansinisellä pohjalla keltainen teksti: Päijät-Häme. Alareunassa Päijät-Hämeen liiton logo.
Päijät-Hämeen liitto

Maakuntavaltuuston päätökset 16.6.2026

Tilinpäätöksen hyväksyminen

Maakuntavaltuustolle esitettiin Päijät-Hämeen liiton vuoden 2025 arviointikertomus sekä henkilöstöraportti.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2025 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Päätöksen mukaisesti tilikauden alijäämä, 67 739,92 euroa, kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Sosialidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän aloite

SDP:n valtuustoryhmä teki maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2025 aloitteen Päijät-Hämeen kyber-, hybriditurvallisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Maakuntahallituksen mukaan aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat ajankohtaisia ja perusteltuja.

Päijät-Hämeen turvallisuus-, varautumis- ja huoltovarmuustyötä kehitetään PHTURVA-verkostossa yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa osana kansallista kokonaisturvallisuutta.

PHTURVAn toimintaa johtaa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Kuntien varautumista edistetään lisäksi KUNTATURVA-yhteistyöverkostossa. Päijät-Hämeen liitto on mukana molempien verkostojen työssä.

Maakuntavaltuusto saa joulukuun 2026 kokouksessaan ajantasaiset kuvaukset aloitteessa esitetyistä toimenpidekokonaisuuksista.

Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän aloite 

Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki aloitteen: maankäytön vaikutusten ennakkovertailu Päijät-Hämeen maakunnan alueella teollisessa murroksessa. Aloite merkittiin tiedoksi ja se saatetaan maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 

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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija

Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta. 

Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja. 

Ilmakuva Lahden kaupungista. Järven rannan tuntumassa kerrostaloja ja metsää.

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